اولین دیدار نتانیاهو و ترامپ بعد از آغاز جنگ ۴۰ روزه؛ «ایران موضوع اول خواهد بود»

بنیامین نتانیاهو در آستانه هشتمین سفر به آمریکا در یک سال و نیم گذشته، روز یکشنبه چهارم مرداد نشست اضطراری کابینه امنیتی-سیاسی خود را برای بررسی آخرین تحولات امنیتی، عمدتاً در ارتباط با ایران، برگزار کرد.

رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند نشست نه در مکان عادی کابینه در اورشلیم، بلکه در تأسیسات زیرزمینی وابسته به وزارت دفاع برگزار شد. در مورد دلیل انتقال نشست به این محل مستحکم، بدون توضیح بیشتر به ارزیابی‌های اطلاعاتی و امنیتی اشاره شده است.

این دومین نشست در این تأسیسات در سه روز اخیر بود، پس از یک جلسه وزارت دفاع با شرکت فرماندهان نیروی هوایی و مقامات ارشد دیگر که در پایان آن، یسرائیل کاتس، وزیر دفاع، هم به ایران نسبت به تکرار حملات به اسرائیل هشداری تند داد.

دیدار نتانیاهو با ترامپ روز سه‌شنبه در کاخ سفید اولین ملاقات رودرروی دو رهبر پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در نهم اسفند است؛ جنگی که پس از درگیری‌های ۴۰ روز اول، اسرائیل اکنون تا حد زیادی از آن کنار گذاشته شده و دونالد ترامپ پس از تشدید بحران آمریکا و ایران بر سر تنگه هرمز، امکان مشارکت اسرائیل در حملات اخیر به ایران را نداده است.

آقای ترامپ هفته گذشته گفت اگر او اجازه دهد، اسرائیل تنها «در دو دقیقه» به جنگ ورود خواهد کرد.

نخست‌وزیر اسرائیل روز دوشنبه پیش از پرواز به سمت واشینگتن در شبکه ایکس نوشت که در دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا «درباره همه موضوعات مطرح روی میز گفت‌وگو خواهیم کرد که در رأس آنها ایران قرار دارد».

او افزود: «هدف ما روشن است: حفظ امنیت اسرائیل، تقویت توان و قدرت آن و گسترش دایره صلح در اطراف ما.»

سفر نتانیاهو در آغاز برای ادای احترام به لیندزی گراهام، سناتور درگذشته آمریکایی، برنامه‌ریزی شد که برای آیین خاکسپاری‌اش، شمار دیگری از مقامات اسرائیلی و رهبر اصلی جناح اپوزیسیون، یائیر لاپید، نیز راهی آمریکا شده‌اند تا از این سیاستمداری که حامی بزرگ اسرائیل در طول دهه‌ها بود، قدردانی کنند.

شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد که بنیامین نتانیاهو و تیم نظامی و اطلاعاتی همراهش مستندات تازه‌ای را در مورد تلاش‌های ایران برای احیای توان هسته‌ای و موشکی آسیب‌دیده خود به دونالد ترامپ ارائه خواهند کرد.

در همین باره نیز رومن گوفمن، رئیس تازه موساد نیز دو هفته پیش در سفری که خبرش پس از بازگشت او اعلام شد، در دیدار با جان رتکلیف، رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، گفت‌وگو کرده بود.

مقامات اسرائیل در روزهای اخیر گفته‌اند تشکیلات اطلاعاتی‌شان به این ارزیابی رسیده که مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حامی سرعت دادن به تلاش‌های تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. نتانیاهو هفته گذشته گفت مجتبی زنده است.

به گفته شبکه ۱۲، اسرائیل امیدوار است با ارائه مستندات، آقای ترامپ در قبال ایران موضعی سخت‌تر اتخاذ کند.

پس از حملات ایران به کشتی‌ها و همسایگانش، در پی اختلافات بر سر کنترل آبراه هرمز، که شکست تفاهم‌نامه واشینگتن و تهران محسوب شد، اسرائیل با رضایت عمیق حملات آمریکا به ایران در ۱۳ شب اخیر را نظاره کرده بود.

بتسال‌ئل اسموتریچ، وزیر دارایی و رهبر یکی از احزاب متحد نتانیاهو، هفته گذشته گفت این شرایط که آمریکا به ایران ضربه می‌زند و اسرائیل پایش مستقیم درگیر جنگ نیست، وضعیت مطلوب اسرائیل است.

مقامات اسرائیلی و همچنین شمار زیادی از تحلیلگران این کشور در رسانه‌ها تآکید دارند که وضعیت جاری بین آمریکا و ایران قابل دوام نیست و با توجه به بدبینی اسرائیل نسبت به دستیابی طرفین به یک توافق واقعی و پایدار در نتیجه سرسختی تهران، اسرائیل بر این باور است که جنگ بزرگ و شدید در راه و اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش شبکه‌های کان و ۱۳، اسرائیل اطلاع دقیق داشت که حمله بزرگ آمریکا به ایران قرار بود در ساعات جمعه شب دوم مرداد تا بامداد شنبه سوم مرداد انجام شود، ولی این‌که آقای ترامپ باردیگر بختی به دیپلماسی با ایران داده و از انجام حمله خودداری کرده، اسرائیل را نیز دوباره در حالت تعلیق گذاشته است. با این حال، ارتش اسرائیل آمادگی خود را برای تشدید تنش‌ها حفظ کرده است.

به نوشته یدیعوت آحرونوت، نتانیاهو می‌خواهد بداند برنامه قطعی کاخ سفید در قبال ایران چیست زیرا از نظر اسرائیل تکرار مداوم حملات محدود به ایران، تهران را تسلیم خواسته‌های آمریکا نخواهد کرد.

بر اساس این گزارش‌ها، اسرائیل امیدوار است آمریکا خود به این باور برسد که باید در پی ساقط کردن حکومت ایران بود یا ضربات نظامی به ایران را تا حدی گسترش داد که جمهوری اسلامی ایران تا دهه‌ها توان ترمیم نداشته باشد.

برخی مقامات امنیتی پیشین در رسانه‌های اسرائیل می‌گویند اگر کشورشان دوباره به جنگ بپیوندند، باید عمدتاً صنایع انرژی و زیربنایی ایران را زیر ضربه بگیرد زیرا بمباران مراکز نظامی، موشکی و هسته‌ای، رژیم تهران را متزلزل نکرده است.

در این میان، پس از انتقادهای صریح و بی‌سابقه جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در چند هفته گذشته از اسرائیل و از بنیامین نتانیاهو، برخی حامیان نخست‌وزیر اسرائیل گفتند دیدار این بار او در کاخ سفید به سهولت گذشته نخواهد بود، در حالی که نتانیاهو امیدوار است در آستانه انتخابات، از این ملاقات برای تقویت جایگاه خود در افکار عمومی اسرائیل استفاده کند.