قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء روز دوشنبه ۱۸ خرداد با انتشار بیانیهای از توقف عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل خبر داد.
در این بیانیه با اشاره به انجام حملات به اسرائیل در حمایت از آنچه که «مردم مظلوم لبنان» خوانده شده است، آمده که «در صورت تداوم تجاوزات و شرارتها، از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبندهتر از قبل در راه خواهد بود».
این بیانیه پس از چند دور حملات متقابل ایران و اسرائیل به یکدیگر و دقایقی پس از انتشار پیام دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، مبنی بر تمایل ایران و اسرائیل برای برقراری فوری آتشبس منتشر شد.
آقای ترامپ در پیام خود گفته بود که اسرائیل و ایران خواهان برقراری فوری «آتشبس» هستند.
او اندکی پس از آنکه در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشال، از دو کشور خواست فوراً حملات متقابل به یکدیگر را متوقف کنند، بار دیگر نوشت: «مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح در جریان است؛ مگر آنکه ناآگاهی یا حماقت مانع آن شود».
رئیسجمهور آمریکا اشارهای به جزئیات آنچه «تمایل» ایران و اسرائیل دربارۀ برقراری آتشبس خواند، نکرد.
ترامپ در عین حال نوشت: «محاصره [دریایی ایران] همچنان برقرار خواهد ماند و با تمام قدرت اجرا میشود تا زمانی که یک توافق نهایی حاصل شود».
رئیسجمهور آمریکا در عین حال تأکید کرد که «انتظار میرود روند امور بهسرعت پیش برود».
در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، عصر دوشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم کشورش از گفتوگو با دونالد ترامپ خبر داد.
او گفت: «حق کامل دفاع از خود در اختیار اسرائیل است و ما در موقع لزوم از این حق استفاده میکنیم. من این را به شما میگویم، همان طور که همراه با قدردانی و احترام به دوستم پرزیدنت ترامپ میگویم».
پیشتر شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور خبر داده بود که اسرائیل بنا به درخواست دونالد ترامپ، حملات خود به ایران را متوقف کرده است.
این مقام روز دوشنبه افزود اگر حملات حزبالله لبنان به شهرهای اسرائیل ادامه یابد، اسرائیل به ضاحیه (حومه جنوبی بیروت) حمله خواهد کرد.
آقای ترامپ یکشنبهشب نیز ساعتی پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل با بنیامین نتانیاهو تلفنی گفتوگو کرده بود اما بعد از آن، اسرائیل به ایران حمله کرد.
نخستوزیر اسرائیل روز دوشنبه همچنین با اشاره به توقف حملات متقابل اسرائیل و ایران گفت «آتشباری متوقف شده اما اگر رژیم تروریستی (ایران) اشتباه کند، ما به شدت پاسخ خواهیم داد».
بنیامین نتانیاهو در این پیام ویدئویی افزود: «ایران و حزبالله از همیشه ضعیفتر و ما قویتر از همیشه هستیم».
به گفته او، «ایران و حزبالله تلاش کردند معادله جدیدی را به ما تحمیل کنند که از نظر ما غیرقابل تحمل و غیرقابل قبول است. آنها فکر میکردند که از خاک لبنان و از ایران به اسرائیل حمله میکنند و ما سکوت خواهیم کرد. این اتفاق نیفتاد و نخواهد افتاد، نه در زمانی که من رهبر هستم».
نخستوزیر اسرائیل تصریح کرد: «ما حمله خواهیم کرد، با قدرت پاسخ خواهیم داد. به نابودی تمام زیرساختهای تروریستی آنها در جنوب لبنان ادامه میدهیم، و امنیت را به شمال باز خواهیم گرداند. اگر به موقع و با قدرت اقدام نکرده بودیم، امروز اینجا نبودیم».
ارتش اسرائیل شامگاه یکشنبه اعلام کرد موشکهایی را که از ایران به سمت خاک این کشور شلیک شده بودند شناسایی کرده است.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده بود: «دقایقی پیش و در پی شناسایی موشکهایی که از ایران به سوی اسرائیل شلیک شده بودند، آژیرهای هشدار در چندین منطقه در سراسر کشور به صدا درآمد».
این اتفاق چند ساعت بعد از آن رخ داد که ارتش اسرائیل ضاحیه، حومه جنوبی بیروت، را هدف قرار داد و ایران تهدید کرد که به این حمله پاسخ خواهد داد.
دقایقی بعد از انتشار خبر شلیک موشکها از ایران، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء حمله موشکی به اسرائیل را تأیید کرد. در بیانیه این قرارگاه آمده بود: «قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمینهای اشغالی مورد هجوم قرار میدهیم».
حکومت ایران از ابتدای آغاز مذاکرات با ایالات متحده برای رسیدن به توافقی برای پایان جنگ، یکی از شرایط خود را توقف حملات در تمام جبههها از جمله لبنان اعلام کرده و بر آن پافشاری کرده است.