لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
ما را در گوگل دنبال کنید
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ تهران ۲۲:۰۶

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

تنش کم‌سابقه میان حکومت ایران و دولت لبنان؛ حزب‌الله در کانون اختلاف

تنش کم‌سابقه میان حکومت ایران و دولت لبنان؛ حزب‌الله در کانون اختلاف
Embed
تنش کم‌سابقه میان حکومت ایران و دولت لبنان؛ حزب‌الله در کانون اختلاف

No media source currently available

0:00 0:09:45 0:00
لینک مستقیم

درگیری‌های اسرائیل و حزب‌الله بار دیگر جنوب لبنان را به میدان نبرد تبدیل کرده و رهبران لبنان با لحنی کم‌سابقه جمهوری اسلامی را متهم کرده‌اند که از لبنان به‌عنوان اهرم فشار در مذاکراتش با آمریکا استفاده می‌کند. نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، از تهران خواسته «به جنوب لبنان رحم کند» و ژوزف عون، رئیس‌جمهور این کشور، نیز هشدار داده ایران نباید لبنان را به «برگه معامله» تبدیل کند. این موضع‌گیری‌ها هم‌زمان با مخالفت حزب‌الله با طرح جدید آتش‌بس و تأکید تهران بر پیوند جنگ لبنان با مذاکرات ایران و آمریکا مطرح شده است. نقطه‌نظرات علی معموری، تحلیل‌گر مسائل منطقه، را در این زمینه می‌شنوید.

دسترسی بدون فیلترشکن

لینک به این صفحه در مناطقی که وبسایت ما مسدود است، کار می‌کند

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG