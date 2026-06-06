تنش کمسابقه میان حکومت ایران و دولت لبنان؛ حزبالله در کانون اختلاف
درگیریهای اسرائیل و حزبالله بار دیگر جنوب لبنان را به میدان نبرد تبدیل کرده و رهبران لبنان با لحنی کمسابقه جمهوری اسلامی را متهم کردهاند که از لبنان بهعنوان اهرم فشار در مذاکراتش با آمریکا استفاده میکند. نواف سلام، نخستوزیر لبنان، از تهران خواسته «به جنوب لبنان رحم کند» و ژوزف عون، رئیسجمهور این کشور، نیز هشدار داده ایران نباید لبنان را به «برگه معامله» تبدیل کند. این موضعگیریها همزمان با مخالفت حزبالله با طرح جدید آتشبس و تأکید تهران بر پیوند جنگ لبنان با مذاکرات ایران و آمریکا مطرح شده است. نقطهنظرات علی معموری، تحلیلگر مسائل منطقه، را در این زمینه میشنوید.
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