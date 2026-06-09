اسرائیل روز سهشنبه ۱۹ خرداد شهر بندری صور در جنوب لبنان را هدف قرار داد که به گفتهٔ وزارت بهداشت این کشور دستکم هشت نفر در این حمله کشته شدند.
این حمله پس از آن انجام شد که برای نخستین بار دستور تخلیه کل شهر از سوی اسرائیل صادر شد.
اسرائیل و ایران روز ۱۸ خرداد پس از درخواست دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای توقف درگیریها، حملات مستقیم به یکدیگر را متوقف کردند. اما تهران اعلام کرد اگر اسرائیل به حمله به متحدش، شبهنظامیان حزبالله در لبنان، ادامه دهد، درگیریها را از سر خواهد گرفت.
به گفتهٔ وزارت بهداشت و رسانههای دولتی لبنان، تلفات روز سهشنبه در پی حمله به حاشیهٔ شرقی شهر رخ داد. این یکی از مرگبارترین بمبارانهای اسرائیل علیه صور از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حزبالله در دوم مارس است.
ویدئویی از پیامدهای حمله، که رویترز محل آن را در همان منطقه تأیید کرده، آوار را نشان میدهد که در طول یک جاده پراکنده شده است. در کوچهای پر از دود، جرثقیلی در نزدیکی ساختمانی آسیبدیده مشغول کار دیده میشود.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد نیروهای امدادی همچنان در میان آوار بهدنبال یافتن بازماندگان هستند.
تعلیق فعالیتهای پزشکان بدون مرز در بیمارستانها
ارتش اسرائیل صبح سهشنبه هشدار تخلیهای را بهصورت آنلاین برای کل شهر صادر کرده بود، از جمله محلهٔ مسیحینشین شمالغربی که ساکنان آواره از دیگر مناطق شهر در آن پناه گرفته بودند و در دستورهای قبلی تخلیه لحاظ نشده بود.
ارتش اسرائیل هفته گذشته مدعی شد که نیروهای حزبالله مورد حمایت ایران در این منطقه پنهان شدهاند، بدون آنکه مدرکی ارائه کند. این ارتش از مسیحیان شهر خواست از حزبالله بخواهند منطقه را ترک کند و تهدید کرد که در صورت خارج نشدن نیروها، دستور تخلیهٔ آن ناحیه را صادر خواهد کرد.
رسانههای دولتی لبنان گزارش دادند که مردم روز سهشنبه در حال ترک شهر بودند و تیمهای دفاع مدنی سالمندانی را که جا مانده بودند به پناهگاههای موقت منتقل میکردند.
سازمان پزشکان بدون مرز در بیانیهای، نسبت به آنچه «اقدامات جابهجایی اجباری» خوانده، عمیقاً ابراز نگرانی کرد و به هشدار اسرائیل برای ترک منطقه پیش از حملات اشاره کرد.
این سازمان گفت چنین اقداماتی «با وادار کردن مردم به جابهجایی در شرایط ناامن و آشفته، آنها را در معرض آسیب بیشتر قرار میدهد».
پزشکان بدون مرز اعلام کرد که ناچار شده است فعالیتهای پزشکی خود را در چندین بیمارستان اطراف و همچنین کلینیکهای سیار خود را برای آن روز متوقف کند.
آخرین دور جنگ در لبنان زمانی آغاز شد که حزبالله در حمایت از متحد خود، تهران، به سوی اسرائیل راکت شلیک کرد. اسرائیل در پاسخ به این اقدامات، حملات سنگین و عملیات زمینی انجام داده و بخشهایی از جنوب را اشغال کرده است.
ایالات متحده در ۱۶ آوریل از برقراری آتشبس میان طرفین خبر داد، اما این اقدام نتوانسته که به درگیریها در جنوب لبنان پایان دهد.
اسرائیل همچنان دستورهای تخلیه برای جنوب لبنان صادر کرده که عملاً یکپنجم کشور را، از جمله مناطقی بسیار دورتر از خطوط مقدم، خالی از سکنه کرده است.