نخستوزیر اسرائیل روز دوشنبه ۲۹ دیماه با اشاره به شمار زیاد معترضان کشتهشده در ایران گفت: خشونتی که رهبران تهران علیه شهروندان کشور خود به کار میبرند «ماهیت این رژیم بیرحم را آشکار کرده است».
بنیامین نتانیاهو در نطقی در کنست، پارلمان اسرائیل، گفت: «هیچکس نمیتواند پیشبینی کند که در ایران چه رخ خواهد داد، اما هرچه رخ دهد، ایران به آنچه که بود بازنخواهد گشت».
او افزود: «ما رویدادهای ایران را با دقت فراوان دنبال میکنیم. همه ما عمیقاً تحت تأثیر مبارزهٔ قهرمانانه شهروندان ایران برای آزادی، رفاه و عدالت قرار گرفتهایم».
گروه حقوق بشری هرانا، مستقر در ایالات متحده، روز ۲۷ دی اعلام کرد شمار کشتهشدگان اعتراضات اخیر ایران که از هفتم دیماه آغاز شد، به سه هزار و ۳۰۸ نفر رسیده است. خبرگزاری رویترز این رقم پنج هزار نفر اعلام کرده است.
با این حال، برخی منابع میگویند که شمار کشتهشدگان ممکن است بهمراتب بیشتر باشد و حتی از ده هزار نفر فراتر رفته باشد، هرچند تأکید میشود که این ارقام بهطور مستقل تأیید نشدهاند.
پس از تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و حملات لفظی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، نگرانیها درباره تشدید نظامی تنشها در منطقه افزایش یافته است.
آقای ترامپ از تغییر رهبری در ایران حمایت کرده و مسعود پزشکیان، رئیسجمهور اسلامی، اعلام کرده که هر حمله علیه علی خامنهای به منزلهٔ «اعلام جنگ علیه ملت ایران» خواهد بود.
گزارشها حاکی است که ایالات متحده در روزهای اخیر حضور نظامیاش در خاورمیانه را بهطور قابلتوجهی تقویت کرده است؛ اقدامی که در شرایط افزایش تنش با جمهوری اسلامی ایران انجام میشود.
بر اساس گزارش رسانهها، ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و گروههای رزمی همراه آن به تنگهٔ مالاکا، در حد فاصل مالزی و اندونزی، رسیدهاند. انتظار میرود این ناوگروه طی پنج تا هفت روز آینده وارد حوزهٔ عملیاتی فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، شود.
دو ناوشکن «یواساس اسپروئنس» و «یواساس مایکل مورفی» این ناو هواپیمابر را همراهی میکنند.
نخستوزیر اسرائیل در بخش دیگری از اظهارات روز دوشنبه خود گفت: «اگر ایران اشتباه کند و به ما حمله کند، با قدرتی وارد عمل میشویم که ایران تاکنون تجربه نکرده است».
اسرائیل و ایران تابستان امسال جنگی ۱۲روزه را تجربه کردند که در جریان آن شماری از فرماندهان بلندپایهٔ جمهوری اسلامی و «دانشمندان هستهای» کشته شدند. ایران نیز متقابلاً دست به حملات موشکی و پهپادی به خاک اسرائیل زد که خسارات فراوانی را بهدنبال داشت.
نخستوزیر اسرائیل روز ۲۱ دیماه هم گفته بود که «با دقت تحولات جاری در ایران را زیر نظر دارد. اعتراضات برای آزادی در سراسر کشور گسترش یافته است».
او با بیان اینکه «مردم اسرائیل و سراسر جهان از شجاعت فراوان شهروندان ایران در شگفتاند»، افزوده بود که «اسرائیل از مبارزه آنان برای آزادی حمایت و کشتار گسترده غیرنظامیان بیگناه را بهشدت محکوم میکند».
آقای نتانیاهو ابراز امیدواری کرده بود که «ملت ایران بهزودی از یوغ استبداد رهایی یابد و آن روز که فرا برسد، اسرائیل و ایران بار دیگر شریکانی وفادار در ساختن آیندهای سرشار از رفاه و صلح برای هر دو ملت خواهند بود».