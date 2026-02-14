روبیو: ترجیح ترامپ توافق با ایران است، اما رسیدن به آن «بسیار دشوار» خواهد بود

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان دربارهٔ ایران گفت ترجیح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دستیابی به یک توافق است، اما رسیدن به توافقی دیگر با جمهوری اسلامی «کاری بسیار دشوار» خواهد بود.

آقای روبیو این مطلب را روز شنبه ۲۵ بهمن در گفت‌وگو با خبرگزاری بلومبرگ در حاشیه کنفرانس بیان کرد و توضیح دیگری در این رابطه نداد.

دونالد ترامپ روز جمعه در یک سخنرانی خطاب به نیروهای نظامی آمریکا خود گفته بود که توافق با ایران در مذاکرات هسته‌ای «دشوار» است و اشاره کرد که القای ترس در مقام‌های ایرانی ممکن است برای حل این بن‌بست به‌صورت مسالمت‌آمیز ضروری باشد.

آقای ترامپ بعدازظهر جمعه در اشاره به گفت‌وگوهای جاری میان آمریکا و ایران بر سر یک توافق احتمالی، لحنی بدبینانه داشت و گفت ایرانی‌ها در این زمینه سابقهٔ خوبی ندارند.

ایالات متحده و حکومت جمهوری اسلامی هفته گذشته بار دیگر مذاکرات خود را این بار در عمان آغاز کردند، و گزارش برخی رسانه‌ها حاکی از آن است که این مذاکرات روز سه‌شنبه هفته جاری ادامه پیدا خواهد کرد.

دونالد ترامپ می‌گوید با وجود برخی مخالفت‌ها در کشورش، او ترجیح به ادامۀ مذاکرات و توافق دارد و در غیر این صورت «ضربۀ سختی» به جمهوری اسلامی وارد خواهد شد.

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده که جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است، اما تأکید دارد توافق خوب از نظر او توافقی بدون سلاح هسته‌ای، موشک و موارد دیگر است.

این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ ایران، روز چهارشنبه تأکید کرد تسلیحات موشکی جمهوری اسلامی ایران «موضوع مذاکرات با آمریکا نیست و نخواهد بود».

در زمینه موضوع هسته‌ای، آمریکا تاکنون خواهان آن بوده است که ایران ذخایر اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد را کنار بگذارد. این سطح فاصلۀ اندکی با غنای ۹۰ درصد دارد که برای تولید سلاح هسته‌ای لازم تلقی می‌شود.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه ۲۴ بهمن در حاشیهٔ کنفرانس امنیتی مونیخ گفت دستیابی به یک توافق هسته‌ای تازه با ایران «ممکن»، اما «به‌شدت دشوار» است.

او با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و حمله به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران تأکید کرد چشم‌انداز هسته‌ای جمهوری اسلامی از نظر زیرساخت‌های فیزیکی تغییر کرده و هر توافقی باید بر اساس وضعیت جدید تعریف شود. به گفتهٔ او، مهم‌تر از آنچه باقی مانده، تعیین مسیر آینده است.

گروسی افزود آژانس می‌داند چه مواردی باید بررسی شود، اما بن‌بست بر سر بازرسی‌ها و سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده نمی‌تواند ادامه‌دار باشد و در روزهای آینده شاید نشانه‌هایی از پیشرفت دیده شود.

درخواست روبیو از اروپا

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز شنبه ۲۵ بهمن در کنفرانس امنیتی مونیخ از رهبران اروپایی خواست به آنچه «مبارزه دونالد ترامپ» برای «نوسازی و احیای جهانی» خواند، بپیوندند و تلاش کرد نگرانی‌ها دربارهٔ تیره‌ شدن روابط دو سوی اقیانوس اطلس را کاهش دهد.

او گفت سرنوشت اروپا هرگز برای آمریکا بی‌اهمیت نخواهد بود و تأکید کرد آیندهٔ دو طرف به هم گره خورده است. این سخنان در حالی بیان شد که تنش‌ها بر سر مواضع ترامپ، از جمله اظهاراتش دربارهٔ گرینلند و انتقادهایش از اروپا، افزایش یافته است.

روبیو با اشاره به تاریخ مشترک دو طرف، پس از جنگ جهانی دوم و مبارزه با کمونیسم، خواستار همکاری واشینگتن و اروپا در موضوعاتی چون مهاجرت و رکود صنعتی شد و گفت آمریکا ترجیح می‌دهد این مسیر را همراه با متحدان اروپایی خود طی کند.

سخنرانی وزیر خارجه آمریکا درباره روابط با اروپا در تقابل کامل با سخنرانی‌ای تفسیر شده است که جی دی ونس،‌ معاون ترامپ، سال گذشته در همین کنفرانس مونیخ بیان کرد،‌ اعلام موضعی خصمانه درباره سیاست‌های اتحادیه اروپا از جمله سیاست مهاجرتی این قاره که اصلا به مذاق رهبران اروپا خوش نیامد.