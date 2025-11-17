نخست وزیر سابق بنگلادش به جرم «جنایت علیه بشریت» به اعدام محکوم شد

دادگاه جنایات بین‌المللی در داکا، پایتخت بنگلادش، شیخ حَسینه، نخست‌وزیر سابق این کشور، را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد.

این حکم که به شکل غیابی صادر شده است مرتبط است با سرکوب مرگبار اعتراضات ۲۰۲۴ در بنگلادش که حدود ۱۴۰۰ کشته برجای گذاشت.

همین اعتراضات دانشجویان جوان بنگلادشی بود که به حکومت ۱۵ ساله او که با اتهامِ سرکوب ِ مخالفان و بازداشت‌ و قتل‌های فراقضایی همراه بود، پایان داد.

این اعتراضات در بنگلادش به «انقلاب ژوئیه» مشهور شده است.

قضات دادگاه در داکا او را به قتل، نسل‌کشی، شکنجه و صدور دستور استفاده از پهپاد و بالگرد علیه معترضان متهم کردند.

خانم حَسینه که از مرداد ۱۴۰۳ به هند گریخته، این محاکمه را «نمایشی سیاسی» خوانده و اتهامات علیه خود را رد کرده است.

حزب سیاسی ممنوعۀ شیخ حسینه هم حکم تازه دادگاه را سیاسی دانسته و از هواداران خود خواسته است اعتراض کنند؛ این امر نگرانی‌ها درباره افزایش خشونت و بی‌ثباتی در بنگلادش را تشدید کرده است.

دولت هند تاکنون از پذیرش ِ استرداد ِ شیخ حسینه به بنگلادش خودداری کرده است.

بنگلادش پرجمعیت‌ترین کشور در جنوب آسیا با بحران عمیق بیکاری، فساد و تغییرات شدید آب‌وهوایی روبه‌روست که به سیل و توفان‌های مرگبار منجر می‌شود.

شیخ حسنیه دختر شیخ مُجیب‌الرحمان است که ۵۳ سال پیش در زمان استقلال بنگلادش از پاکستان رهبر کشور جدید شد اما چهار سال بعد در یک کودتای نظامی، همراه با اکثر افراد خانواده‌اش کشته شد. حسینه و خواهرش که آن زمان در اروپا بودند، زنده ماندند.

اولین انتخابات این کشور پس از سقوط حکومت حسینه قرار است اوایل ماه فوریه ۲۰۲۶ برگزار شود.