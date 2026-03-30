بامداد دوشنبه دهم فروردین خبرگزاری‌ها در ایران از حمله هوایی به «بخشی از تاسیسات» مجتمع پتروشیمی تبریز خبر دادند. آن‌طور که مقام‌های مسئول در ایران اعلام کردند در پی این حمله «تیم‌های ایمنی، آتش‌نشانی و امدادی و عملیاتی» بلافاصله در این محل حاضر شده، آتش‌سوزی را «مهار» کرده و «مهندسان در حال بررسی دقیق ابعاد فنی و میزان خسارات وارده هستند». همزمان با این حمله، وبسایت «نفت ما» در ایران با انتشار گزارشی درباره واحدهای پتروشیمی این صنعت را «یکی از مهم‌ترین صنایع ارزآور» ایران خوانده و می‌گوید با توجه به توقف تولید برخی واحد‌های پتروشیمی در نوار جنوبی کشور «آژیر خطر» برای این صنعت مهم روشن شده است. بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه انرژی در قبرس از اهمیت حوزه پتروشیمی ایران می‌گوید