افزایش شدید قیمت سوخت جت که در پی جنگ در خاورمیانه رخ داده، صنعت هوانوردی جهانی را دچار آشفتگی کرده و شرکت‌های هواپیمایی را مجبور به افزایش قیمت بلیت‌ها و بازنگری در چشم‌انداز مالی خود کرده است.

قیمت سوخت جت در هفته‌های اخیر از حدود ۸۵ تا ۹۰ دلار برای هر بشکه به ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار رسیده است، که ضربه‌ای مالی برای صنعتی محسوب می‌شود که در آن، سوخت تا یک‌چهارم هزینه‌های عملیاتی را تشکیل می‌دهد.

بحران انرژی از نهم اسفند ۱۴۰۴ و در پی آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران آغاز شد که عبور و مرور نفتکش‌ها از تنگه هرمز با اختلال جدی مواجه شد. حملات تلافی‌جویانهٔ ایران به برخی کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس نیز به تشدید این بحران بیشتر دامن زد.

تنگه هرمز گذرگاهی راهبردی است که حدود یک‌پنجم نفت مصرفی جهان از آن عبور می‌کند. گزارش‌ها از افزایش ریسک‌های امنیتی، بالا رفتن هزینه بیمه کشتی‌ها و حتی توقف یا کاهش محموله‌های صادراتی حکایت دارد؛ عواملی که مستقیماً عرضه جهانی نفت و فرآورده‌های مرتبط، از جمله سوخت جت، را محدود کرده‌اند.

بسته شدن یا ناامن شدن این مسیر حیاتی باعث شده بازارهای انرژی به‌سرعت واکنش نشان دهند و قیمت نفت و مشتقات آن جهش کم‌سابقه‌ای را تجربه کند.

برای صنعت هوانوردی که وابستگی بالایی به سوخت دارد، این شوک قیمتی به‌معنای افزایش فوری هزینه‌های عملیاتی، کاهش حاشیه سود و ناگزیر شدن به انتقال بخشی از این فشار به مسافران است؛ وضعیتی که بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی را به بازنگری در برنامه‌های پروازی، کاهش ظرفیت و حتی تجدیدنظر در پیش‌بینی‌های مالی واداشته است.

واکنش شماری از شرکت‌های هواپیمایی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی به‌طور خلاصه و تا زمان انتشار این گزارش به صورتی بوده است که در ادامه می‌آید:

ایجین ایرلاینز (AEGEAN AIRLINES)

این شرکت یونانی انتظار دارد تعلیق پروازهای خاورمیانه و افزایش قیمت سوخت تأثیر «قابل توجهی» بر عملکرد و دستاوردهای سه‌ماهه اول آن داشته باشد.

ایرآسیا ایکس (AIRASIA X)

مدیران این شرکت مالزیایی اعلام کردند که ۱۰ درصد از پروازهای این گروه را کاهش داده‌ و به‌طور کلی حدود ۲۰ درصد هزینه اضافی سوخت بر قیمت‌ها اعمال کرده‌اند.

ایر کانادا (AIR CANADA)

بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی کانادا قصد دارد به‌دلیل افزایش قیمت سوخت، چهار پرواز از ۳۸ پرواز روزانه خود به نیویورک را کاهش دهد. این کاهش از اول ژوئن تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ اعمال می‌شود.

ایرفرانس-کی‌ال‌ام (AIR FRANCE-KLM)

این گروه اعلام کرد برای جبران افزایش هزینه سوخت، قیمت بلیت‌های مسیرهای طولانی را افزایش می‌دهد؛ به‌طوری که هزینه هر سفر رفت‌وبرگشت ۵۰ یورو افزایش خواهد یافت.

شاخهٔ هلندی این گروه (KLM) نیز اعلام کرد در ماه آینده ۱۶۰ پرواز اروپایی را لغو می‌کند.

ایر ایندیا (AIR INDIA)

این شرکت هندی اعلام کرده هزینه اضافی سوخت را از حالت ثابت داخلی به مدل مبتنی بر مسافت تغییر می‌دهد و افزوده که هزینه‌های فعلی در پروازهای بین‌المللی افزایش شدید قیمت سوخت را جبران نمی‌کند.

ایر نیوزیلند (AIR NEW ZEALAND)

این شرکت اعلام کرده پروازها را در ماه‌های مه و ژوئن کاهش می‌دهد و قیمت بلیت‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین به‌دلیل نوسانات بازار سوخت، پیش‌بینی سود سالانه خود را متوقف کرده است.

ایر ترنسات (AIR TRANSAT)

این شرکت کانادایی اعلام کرد ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده خود را از مه تا اکتبر شش درصد کاهش می‌دهد و برخی مسیرهای اروپا و کارائیب را محدود می‌کند.

آکاسا ایر (AKASA AIR)

این شرکت هندی هزینه سوختی بین ۱۹۹ تا ۱۳۰۰ روپیه (دو تا ۱۴ دلار) برای بلیت‌های پروازهای داخلی و بین‌المللی اعمال کرده است.

آلاسکا ایر (ALASKA AIR)

این شرکت پیش‌بینی سود سالانه خود را پس گرفت و هشدار داد که افزایش قیمت سوخت تأثیر شدیدی بر سود سه‌ماهه دوم خواهد داشت.

امریکن ایرلاینز (AMERICAN AIRLINES)

این شرکت آمریکایی هزینه بار ثبت‌شده را افزایش داده و برخی مزایای مسافران اکونومی را کاهش داده است.

آسیانا ایرلاینز (ASIANA AIRLINES)

این شرکت کره جنوبی بین آوریل تا ژوئیه، ۲۲ پرواز را کم می‌کند.

کاتای پاسیفیک (CATHAY PACIFIC)

این شرکت با انتشار اوراق قرضه سه‌ساله حدود ۲.۰۸ میلیارد دلار هنگ‌کنگ جذب سرمایه کرده است.

سبو ایر (CEBU AIR)

این شرکت افزایش قیمت سوخت را نگرانی اصلی خود عنوان و اعلام کرده در حال بازبینی قیمت‌ها و شبکه پروازی است.

چاینا ایسترن ایرلاینز (CHINA EASTERN AIRLINES)

این شرکت هزینه سوخت پروازهای داخلی را به این صورت افزایش داده است: ۶۰ یوان برای پروازهای کوتاه و ۱۲۰ یوان برای پروازهای طولانی‌تر.

دلتا ایرلاینز (DELTA AIR LINES)

این شرکت ظرفیت پروازی خود را کاهش داده و هزینه بار را افزایش داده است. همچنین پیش‌بینی سود کمتر از انتظار ارائه داده است.

ایزی‌جت (EASYJET)

این شرکت نسبت به افزایش زیان نیم‌سال اول هشدار داده است.

فرانتیر ایرلاینز (FRONTIER AIRLINES)

این شرکت در حال بازبینی پیش‌بینی سالانه خود به دلیل افزایش قیمت سوخت است.

گریتر بی ایرلاینز (GREATER BAY AIRLINES)

این شرکت هزینه سوخت را در اکثر مسیرها افزایش داده است.

هنگ‌کنگ ایرلاینز (HONG KONG AIRLINES)

این شرکت هزینه سوخت را تا ۳۵ درصد افزایش داده است.

آی‌ای‌جی (IAG) (مالک British Airways)

این شرکت اعلام کرده فعلاً قصد افزایش فوری قیمت بلیت‌ها را ندارد، زیرا سوخت خود را برای کوتاه‌مدت پوشش داده است.

ایندی‌گو (INDIGO)

این شرکت هزینه سوخت برای پروازهای داخلی و بین‌المللی اعمال کرده است.

جت‌بلو ایرویز (JETBLUE AIRWAYS)

این شرکت اعلام کرد با وجود فشار هزینه سوخت، در سال جاری به ورشکستگی فکر نمی‌کند و ۵۰۰ میلیون دلار تأمین مالی انجام داده است.

هواپیمایی کره (KOREAN AIR)

این شرکت اعلام کرده که به حالت مدیریت اضطراری وارد می‌شود.

لوفتهانزا (LUFTHANSA)

این شرکت ۲۰ هزار پرواز کوتاه‌برد را تا اکتبر حذف می‌کند.

پاکستان اینترنشنال ایرلاینز (PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES)

این شرکت قیمت بلیت‌های داخلی و بین‌المللی را افزایش داده است.

کانتاس ایرویز (QANTAS AIRWAYS)

این شرکت بازخرید سهام را به تعویق انداخته و پیش‌بینی هزینه سوخت را افزایش داده است.

ساس (SAS)

این شرکت یک هزار پرواز را در ماه آوریل لغو کرده است.

اسپیریت ایرلاینز (SPIRIT AIRLINES)

درخواست کمک مالی اضطراری کرده است.

اسپرینگ ایرلاینز (SPRING AIRLINES)

هزینه سوخت پروازهای داخلی را افزایش می‌دهد.

ساوت‌وست ایرلاینز (SOUTHWEST AIRLINES)

پیش‌بینی سود کاهش یافته و هزینه بار را افزایش داده است.

تی‌ای‌پی (TAP)

افزایش قیمت‌ها را برای جبران هزینه سوخت اجرا کرده است.

تای ایرویز (THAI AIRWAYS)

قیمت بلیت‌ها را ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌دهد.

تی‌یوآی (TUI)

پیش‌بینی سود را کاهش داده و هزینه‌های اضافی ناشی از جنگ را اعلام کرده است.

ترکیش ایرلاینز / لوفت‌هانزا (سان‌اکسپرس) (TURKISH AIRLINES / LUFTHANSA (SunExpress)

هزینه سوخت موقت ۱۰ یورویی برای برخی مسیرها اعمال شده است. ترکیش ایرلاینز نیز سود تقسیمی پرداخت نمی‌کند تا نقدینگی حفظ شود.

تی‌وِی ایر (T’WAY AIR)

برخی کارکنان را به مرخصی بدون حقوق می‌فرستد.

یونایتد ایرلاینز (UNITED AIRLINES)

ممکن است قیمت بلیت‌ها تا ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی سود کاهش یافته است.

ویت‌جت (VIETJET)

تعداد پروازها را در برخی مسیرها تنظیم کرده است.

ویتنام ایرلاینز (VIETNAM AIRLINES)

۲۳ پرواز هفتگی داخلی را لغو می‌کند.

ویرجین آتلانتیک (VIRGIN ATLANTIC)

هزینه سوخت را به قیمت بلیت اضافه کرده اما همچنان با چالش سودآوری مواجه است.

ویرجین استرالیا (VIRGIN AUSTRALIA)

هزینه سوخت افزایش یافته و ظرفیت پروازی کمی کاهش می‌یابد.

ولوته‌آ (VOLOTEA)

سیاست جدیدی برای ارتباط قیمت بلیت با هزینه سوخت معرفی کرده است.

وست‌جت (WESTJET)

ظرفیت صندلی را کاهش داده و هزینه سوخت اضافی اعمال کرده است.