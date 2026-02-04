سرودی برای «امید به زندگی» و «ادامه دادن» در گفتوگو با پویان مقدسی
«من زندهام هنوز» سرودی کوتاه است که میتوان گفت اولین اثریست که از دل اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ منتشر شده است. این سرود که ادیب قربانی، آهنگساز و موسیقیدان ساکن آمریکا، منتشر کرده، با شعری از پویان مقدسی و اجرای جمعی از دانشجویان موسیقی در ایران، روز ۱۴ بهمن انتشار یافته است. ر مورد این سرود با پویان مقدسی شاعر و نویسندهٔ ساکن اتریش گفتوگو کردهایم.
از همین مجموعه
-
بهمن ۱۵, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
-
بهمن ۱۵, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
-
-
بهمن ۱۴, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰