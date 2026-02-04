«من زنده‌ام هنوز» سرودی کوتاه است که می‌توان گفت اولین اثریست که از دل اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ منتشر شده است. این سرود که ادیب قربانی، آهنگساز و موسیقی‌دان ساکن آمریکا، منتشر کرده، با شعری از پویان مقدسی و اجرای جمعی از دانشجویان موسیقی در ایران، روز ۱۴ بهمن انتشار یافته است. ر مورد این سرود با پویان مقدسی شاعر و نویسندهٔ ساکن اتریش گفت‌وگو کرده‌ایم.