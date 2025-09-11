حمله اسرائیل به قطر در گفتوگو با علی معموری، تحلیلگر خاورمیانه
محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخستوزیر قطر، در مصاحبه با شبکۀ آمریکائی سیانان، حملهٔ اسرائیل به خاک کشورش را «وحشیانه» خواند و خواستار محاکمه بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این کشور شد. این مقام قطری، نتانیاهو را متهم کرد که با صدور دستور حمله، هر گونه امید به آزادی گروگانها را از بین برده است. در همین زمینه با علی معموری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیدنی استرالیا و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفتوگو کردهایم.
