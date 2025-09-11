لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ تهران ۲۲:۲۴

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

حمله اسرائیل به قطر در گفت‌وگو با علی معموری، تحلیلگر خاورمیانه

حمله اسرائیل به قطر در گفت‌وگو با علی معموری، تحلیلگر خاورمیانه
Embed
حمله اسرائیل به قطر در گفت‌وگو با علی معموری، تحلیلگر خاورمیانه

No media source currently available

0:00 0:07:02 0:00
لینک مستقیم

محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، در مصاحبه‌ با شبکۀ آمریکائی سی‌ان‌ان، حملهٔ اسرائیل به خاک کشورش را «وحشیانه» خواند و خواستار محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این کشور شد. این مقام قطری، نتانیاهو را متهم کرد که با صدور دستور حمله، هر گونه امید به آزادی گروگان‌ها را از بین برده است. در همین زمینه با علی معموری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیدنی استرالیا و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفت‌وگو کرده‌ایم.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG