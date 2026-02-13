فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، روز جمعه ۲۴ بهمن اعلام کرد که ارتش آمریکا پس از انتقال پنجهزار و ۷۰۰ مرد بزرگسالِ بازداشتشده وابسته به گروه «حکومت اسلامی» (داعش) به عراق، مأموریت خود در سوریه را به پایان رسانده است.
این در حالی است که فواد حسین، وزیر خارجه عراق، در همین روز به خبرگزاری رویترز گفت که حدود سههزار نفر از زندانیان عضو داعش از زندانهای سوریه به عراق منتقل شدهاند.
مقامهای عراقی به درخواستها برای توضیح دربارهٔ اختلاف میان آمار ارائهشده از سوی فواد حسین و سنتکام پاسخ ندادند.
ارتش آمریکا روز اول بهمن اعلام کرده بود انتقال بازداشتشدگان داعش را آغاز کرده و انتظار دارد در مجموع هفتهزار نفر را منتقل کند.
وزیر خارجه عراق در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در گفتوگو با رویترز همچنین اعلام کرد بغداد با دیگر کشورها در حال مذاکره است تا این افراد هرچه زودتر به کشورهای خود بازگردانده شوند.
فواد حسین روز جمعه ۲۴ بهمن در گفتوگو با خبرگزاری رویترز در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت بغداد برای مقابله با ورود این تعداد زندانی، به کمک مالی نیاز دارد و نسبت به افزایش فعالیتهای داعش در آن سوی مرز سوریه ابراز نگرانی کرد.
داعش در سال ۲۰۱۴ بخشهای وسیعی از سوریه و عراق را تصرف کرد، اما پنج سال بعد توسط ائتلاف به رهبری آمریکا از این مناطق بیرون رانده شد و بسیاری از نیروهایش بازداشت شدند، هرچند بقایای این گروه همچنان فعال هستند.
فواد حسین گفت: «فکر میکنم حدود سههزار نفر تاکنون به زندانهای عراق منتقل شدهاند؛ بنابراین این روند آغاز شده و ما آن را ادامه میدهیم.»
فروپاشی سریع نیروهای کُرد خواهان خودمختاری در شمالشرق سوریه موسوم به «نیروهای سوریه دموکراتیک» پس از پایان جنگ داخلی این کشور در اواخر سال ۲۰۲۴، ابهامهایی دربارهٔ امنیت زندانها و اردوگاههای محل نگهداری نیروهای داعش که تحت کنترل این نیروها بود، ایجاد کرده است.
وزیر امور خارجه عراق گفت مذاکراتی با برخی کشورهای عربی و مسلمان آغاز شده تا اتباع خود را بازپس بگیرند، اما کشورهای اروپایی همچنان مردد هستند، چون نظامهای حقوقی آنها ممکن است باعث آزادی زودهنگام این افراد شود.
او افزود: «ما همچنین گفتوگو با برخی کشورها را آغاز کردهایم تا از ما حمایت مالی کنند، زیرا اگر این هزاران تروریست برای مدت طولانی در عراق بمانند، از نظر امنیتی بسیار خطرناک است؛ بنابراین به حمایت کشورهای مختلف نیاز داریم.»
حسین همچنین هشدار داد که پس از حمله دولت احمد الشرع به نیروهای سوریه دموکراتیک در شمالشرق این کشور، فعالیتهای داعش در سوریه اخیراً افزایش یافته است.
او گفت: «در مورد فعالیتهای داعش در سوریه، واقعاً نگران هستیم، زیرا آنها در آن سوی مرز قرار دارند و اخیراً بسیار فعال شدهاند.»
وی افزود: «فکر میکنم این موضوع به درگیری اخیر میان نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت سوریه یا ارتش سوریه مربوط باشد. در عین حال، افراد زیادی در داخل سوریه به این ایدئولوژی باور دارند.»
در حالی که ایالات متحده به عراق در مدیریت این موضوع کمک میکند، فواد حسین اذعان کرد با وجود روابط عموماً خوب بغداد با واشینگتن، تنشهایی نیز وجود داشته است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اخیرا به عراق هشدار داد اگر نوری المالکی، نخستوزیر پیشین مورد حمایت ایران، دوباره برای این سمت انتخاب شود، واشینگتن دیگر به این تولیدکننده بزرگ نفت و متحد نزدیک خود کمک نخواهد کرد.
وزیر خارجه عراق در پاسخ به پرسشی دربارهٔ اظهارات ترامپ گفت: «این یک مسئله داخلی است. ما تلاش میکنیم به آن رسیدگی کنیم. البته هرگونه پیام از واشینگتن را بسیار جدی میگیریم، اما خودمان به آن رسیدگی خواهیم کرد.»
او افزود نیروهای آمریکایی همچنان طبق برنامه قرار است تا پایان سال ۲۰۲۶ عراق را ترک کنند.