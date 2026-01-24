هشدار دو نمایندهٔ کنگره دربارهٔ ادامهٔ اخراج پناهجویان از ایالات متحده به ایران

دو نمایندهٔ کنگره آمریکا درباره برنامهٔ دولت دونالد ترامپ برای بازگرداندن دستکم ۴۰ پناهجوی ایرانی دیگر به ایران هشدار داده و خواستار توقف فوری این پرواز شدهاند.
به نوشته روزنامه محلی «آریزونا میرر»، این گروه شامل دو پناهنده همجنسگرا و چند پناهنده مسیحی است.
یاسمین انصاری، نمایندهٔ دموکرات ایالت آریزونا، روز جمعه سوم بهمن در پیامی خبر داد گزارشهایی دریافت کردهاند که دولت ایالات متحده قصد دارد روز یکشنبه همین هفته گروهی از پناهجویان ایرانی را با پروازی از ایالت آریزونا، در چارچوب یک توافق قبلی با جمهوری اسلامی، به ایران بازگرداند.
خانم انصاری در پیام خود در شبکه ایکس تأکید میکند که جان این افراد در خطر است و دستکم دو نفر از افرادی که نامشان در فهرست اخراجشدگان آمده همجنسگرا هستند.
همزمان، دیو مین، نمایندهٔ دموکرات کالیفرنیا، همراه با خانم انصاری در بیانیهای مشترک اعلام کرد این اقدام «بهشدت نگرانکننده» است و میتواند جان شهروندان بیگناه را در معرض خطر جدی قرار دهد.
در این بیانیه آمده است که برخی از افراد اخراجی از جمله دگرباشان جنسی در ایران با خطر مجازات مرگ روبهرو هستند و با توجه به وضعیت سرکوب جاری علیه معترضان در ایران، سکوت وزارت امنیت داخلی و وزارت خارجه آمریکا دربارهٔ سرنوشت این افراد «غیرقابل قبول» است.
به گزارش شبکه خبری سیانان در روز جمعه، سوم بهمن، این پرواز، سومین پرواز اخراج ایرانیان در دورهٔ ریاستجمهوری دوم ترامپ خواهد بود و نخستین مورد پس از آغاز اعتراضهای گسترده در ایران بهشمار میرود. بِکا وُلف، وکیل دو تن از اخراجشدگان که همجنسگرا هستند، به سیانان گفته است احتمال اعدام این افراد در صورت بازگشت «بسیار بالا» است و همجنسگرایی در ایران جرم و مستوجب مجازات مرگ محسوب میشود.
یکی از این افراد که از داخل بازداشتگاه با سیانان گفتوگو کرده، هشدار داده است که در صورت بازگردانده شدن، او و شریک زندگیاش با خطر مرگ روبهرو خواهند شد و از دولت آمریکا خواسته اجازه دهد در این کشور بمانند. وکیل آنان همچنین از «وضعیت وخیم پزشکی» یکی از این دو نفر در بازداشتگاه خبر داده است.
یک مقام ارشد دولت آمریکا در واکنش گفته است که افراد اخراجی دارای حکم نهایی قضایی برای ترک آمریکا هستند، اما از اظهار نظر دربارهٔ جزئیات پرواز خودداری کرده است.
به نوشته روزنامه محلی «آریزونا میرِر» که با ربکا ولف، وکیل این دو نفر، گفتوگو کرده، تقاضای پناهندگی این افراد در بهار سال ۲۰۲۵ رد شده و آنها در تلاش بودند که در این حکم درخواست تجدید نظر کنند.
پیشتر نیز گزارشهایی از بازگرداندن گروههایی از ایرانیان از آمریکا به ایران منتشر شده بود؛ اقدامی که به گفتهٔ منابع ایرانی، نتیجهٔ هماهنگیهای محدود میان دولت آمریکا و حکومت جمهوری اسلامی بوده است.
این موضوع با نگرانی نهادهای حقوق بشری دربارهٔ خطر بازداشت، شکنجه و پیگرد برای بازگشتکنندگان، بهویژه مخالفان و دگرباشان جنسی، همراه بوده است.
در سالهای گذشته ایرانیان بسیاری نیز در میان گروههای بزرگی از مردمی بودند که خود را به مرزهای جنوبی آمریکا رسانده و با عبور غیرقانونی از مرز، از ایالات متحده درخواست پناهندگی کرده بودند.
اَبیگِیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید، پیش از این در پاسخ به پرسشی درباره تأیید برنامههای پرواز بازگرداندن ایرانیان غیرقانونی گفته است: «دولت متعهد به اجرای وعده رئیسجمهور ترامپ برای انجام بزرگترین عملیات اخراج دستهجمعی اتباع غیرقانونی در تاریخ، با استفاده از تمام ابزارهای موجود است.»
کاخ سفید پیشتر در توضیح این سیاست دونالد ترامپ تأکید کرده است که اجرای موبهموی قوانین مهاجرتی آمریکا از جمله اخراج مهاجران غیرقانونی از خاک آمریکا برای حفظ امنیت ملی کشور و ایمنی و امنیت مردم لازم است و مردم آمریکا مستحق دولتی هستند که پیش از هر چیز به منافع آنها میاندیشد.
خبر اخراج قریبالوقوع عدهای دیگر از پناهجویان ایرانی از آمریکا در حالی منتشر شده که تنها چند روز از سرکوب بسیار خشونتآمیز معترضان به حکومت جمهوری اسلامی در داخل ایران میگذرد، سرکوبی که گفته میشود حتی تا ۲۰ هزار کشته و چند برابر آن مجروح و زخمی برجا گذاشته است.
به دلیل قطعی اینترنت در ایران که نزدیک به سه هفته از آن میگذرد، ابعاد این کشتار گسترده ذره به ذره و روز به روز به بیرون از کشور درز میکند.
در همین زمینه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در پاسخ به پرسشی درباره آمار «قابل اعتماد» از تعداد کشتهشدگان در سرکوب اعتراضات اخیر در ایران از «عدد دقیق» ابراز بیاطلاعی کرد، اما تأکید کرد که «خیلیها را کشتهاند».
ترامپ که پنجشنبه، دوم بهمنماه، در راه بازگشت از سفر سوئیس با خبرنگاران سخن میگفت، تأکید کرد که «هیچکس» عدد واقعی را نمیداند، اما «خیلیها را کشتهاند و... ما دقیقاً مشخص خواهیم کرد که چند نفر کشته شدهاند».