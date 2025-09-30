آمریکا بیش از صد ایرانی را با یک پرواز ویژه به ایران اخراج کرد

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام «ارشد» ایرانی و یک «مقام آمریکایی آگاه» گزارش داده که دولت دونالد ترامپ حدود یکصد ایرانی را از ایالات متحده راهی بازگشت به ایران کرده است.
منابع ایرانی که این روزنامه به آنها استناد کرده گفتهاند این افراد ایرانی دوشنبهشب، هشتم مهر، با یک فروند هواپیمای دربست از لوئیزیانا پرواز کرده و هواپیمای حامل آنها قرار است سهشنبه نهم مهر از طریق قطر به ایران برسد.
یک مقام آمریکایی مطلع از این اقدام نیز به نیویورکتایمز گفت برنامههای این پرواز در حال نهاییشدن است.
با این حال، هویت و دلایل مهاجرت این افراد که در این اخراج جمعی از آمریکا به سوی ایران رانده شدهاند، هنوز مشخص نیست.
ساعاتی پس از انتشار این گزارش از سوی نیویورکتایمز، حسین نوشآبادی، مدیرکل پارلمانی وزارت خارجه ایران، گفت ۱۲۰ مهاجر ایرانی که بیشترشان بهصورت غیرقانونی وارد آمریکا شدهاند، طی یکی دو روز آینده به ایران بازمیگردند.
او افزود بخشی از این افراد دارای مجوز اقامت بودند اما اداره مهاجرت آمریکا تصمیم به اخراج آنها گرفته است.
نوشآبادی مدعی شد که «بازگشت این افراد با رضایت خودشان انجام میشود» و افزود که این بازگشت از طریق قطر صورت خواهد گرفت.
وی گفت که مقامات در ایران «به شهروندان بازگشتی خدمات کنسولی ارائه میدهند.»
برخی گزارشها حاکی است در حال حاضر حدود ۶۷۰ شهروند ایرانی در بازداشت مقامات مهاجرتی ایالات متحده بهسر میبرند.
دولت آمریکا شماری از ایرانیان غیرقانونی را در دوره اخیر به دو کشور کاستاریکا و پاناما اخراج کرده بود.
در سالهای گذشته ایرانیان بسیاری نیز در میان گروههای بزرگی از مردمی بودند که خود را به مرزهای جنوبی آمریکا رسانده و با عبور غیرقانونی از مرز، از ایالات متحده درخواست پناهندگی کرده بودند. برخی از این افراد گفته بودند از آزار جمهوری اسلامی به دلیل باورهای سیاسی و مذهبی خود اقدام به این کار کردهاند.
به نوشته نیویورک تایمز، آمریکا تا پیش از این، در مورد اخراج مهاجران به کشورهایی مانند ایران مردد بود و به دلیل نداشتن روابط رسمی در خصوص گرفتن اطلاعاتی درباره این افراد با مشکل روبهرو بود؛ امری که باعث میشد این مهاجران مدت طولانی در بازداشت بمانند یا آزاد شده و در آمریکا بهسر ببرند.
دو مقام ایرانی که نیویورکتایمز با آنها گفتوگو کرده ولی نامشان را نبرده، گفتند سال گذشته نیز آمریکا دهها مهاجر غیرقانونی ایرانی، شامل زنان و مردان را که برخی از آنها زن و شوهر بودند، به ایران برگرداند.
این دو منبع گفتند برخی از اخراجشدگان، سال گذشته خود پس از ماهها اقامت در مراکز بازداشت، «داوطلبانه» این اماکن را ترک کردند اما نه همه آنها.
این دو مقام ایرانی گفتند رویداد تازه در مورد اخراج مهاجران غیرقانونی «یک لحظه نادر» از همکاری بین ایالات متحده و دولت جمهوری اسلامی ایران پس از ماهها گفتوگوی بین دو کشور است.
یکی از این منابع اظهار داشت که وزارت خارجه جمهوری اسلامی پذیرش اخراجشدگان از آمریکا را هماهنگ کرده و به آنها «اطمینان داده» که با رسیدن به ایران «با هیچ مشکلی» روبهرو نخواهند شد. این منبع در همین حال گفت بسیاری از این افراد «ناامید شده و برخی نیز ترسیدهاند».
دولت دونالد ترامپ و دولت تهران رسماً به این گزارش نیویورک تایمز واکنش نشان ندادهاند.
ایالات متحده برای دههها پناهگاهی برای صدها هزار ایرانی بود که بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، وطن خود را ترک کردند.
جمهوری اسلامی در گزارشهای متعدد سازمانهای حقوق بشری به پایمال کردن سیستماتیک حقوق زنان، مخالفان سیاسی، روزنامهنگاران، وکلا، اقلیتهای مذهبی و دگرباشان جنسی متهم است.