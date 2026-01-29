مارکو روبیو، وزیر امور خارجه در دولت دونالد ترامپ، ضمن اشاره به کشته شدن قطعی «هزاران نفر» در اعتراضات ایران، تأکید کرد که حکومت جمهوری اسلامی دیگر هیچ راهی جز تغییر کردن یا کنار رفتن ندارد.

آقای روبیو که روز چهارشنبه، هشتم بهمن‌ماه، در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حاضر شده بود تا به سؤالاتی دربارهٔ سیاست دولت ترامپ درباره ونزوئلا پاسخ دهد، به چند پرسش هم دربارهٔ آیندهٔ جمهوری اسلامی جواب داد.

او گفت با این‌که اعتراضات مردمی در ایران فروکش کرده،‌ بار دیگر «در آینده دوباره شروع خواهد شد»، چرا که «این حکومت اگر تغییر نکند یا کنار نرود، هیچ راهی برای پاسخ به خواسته‌های مردم ایران ندارد، مردمی که لیاقت بیش از این‌ها را دارند».

وزیر خارجه ایالات متحده همچنین در پاسخ به سؤالی دربارهٔ آمار قربانیان سرکوب اعتراضات دی‌ماه گفت که تخمین این وزارتخانه این است که «قطعاً هزاران نفر» به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

هفته‌نامه تایم روز یک‌شنبه، پنجم بهمن‌ماه، به نقل از دو مقام ارشد در وزارت بهداشت ایران خبر داد که در دو روز ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه که سرکوب خونین به دست حکومت به اوج خود رسید «احتمالا تا ۳۰ هزار نفر» در خیابان‌های شهرهای مختلف کشته شده‌اند.

بلومبرگ نیز روز پنج‌شنبه هفته گذشته به نقل از مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نوشته بود که تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات گسترده دی‌ماه ممکن است از ۲۰ هزار تن هم بگذرد.

در همین زمینه عفو بین‌الملل پیشتر تأکید کرده است که کشتار معترضان در مقیاسی «بی‌سابقه» و با استفادهٔ گسترده از سلاح گرم و ساچمه‌های فلزی انجام شده و بسیاری از قربانیان در خیابان‌ها یا به‌دلیل محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی جان باخته‌اند.

وزیر خارجه آمریکا چنین توضیح داد: «رژیم‌هایی عین ایران دریافته‌اند که وقتی به سر معترضان شلیک می‌کنی، این حرکت مؤثر است، قدرت بازدارندگی دارد، و آن‌ها این کار را کرده‌اند.»

مارکو روبیو اما در ادامه تأکید کرد که جمهوری اسلامی «هیچ وقت این قدر ضعیف نبوده؛ اما این بار مشکل اصلی‌شان این است که برخلاف بارهای قبل که اعتراضات به راه می‌افتاد، دیگر نمی‌توانند به خواسته‌های مردم پاسخ دهند، چون اقتصادشان در حال فروپاشی است، چرا؟ چون تمام پول و منابع خود را خرج سلاح و حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه کرده‌اند».

روبیو همچنین در پاسخ به یک پرسش دربارهٔ پیش‌بینی دولت آمریکا از اتفاقات پس از «حذف» یا کنار رفتن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت که «هیچ کس نمی‌داند پس از سقوط خامنه‌ای و رژیم دقیقا چه اتفاقی خواهد افتاد».

او ادامه داد:‌ «فقط می‌توانیم امید داشته باشیم که کسی در داخل آن سیستم باشد که بتواند به دوران گذار کمک کند، اما این خیلی پیچیده‌تر از چیزی خواهد بود که درباره ونزوئلا گفتیم، چون این رژیم [جمهوری اسلامی] سال‌ها بر سر کار بوده است».

مارکو روبیو در ادامه پاسخ خود به سؤالات دربارهٔ وضعیت ایران در زمان حاضر و در آینده اعزام نیروهای بیشتر از طرف آمریکا به منطقه خاورمیانه را چنین توضیح داد:‌ «۳۰ تا ۴۰ هزار نیروی آمریکایی در هشت یا ۹ پایگاه در منطقه هستند و همه در تیررس هزاران موشک بالیستیک کوتاه‌برد ایران، بنابراین ما مجبوریم آن قدر نیرو در منطقه داشته باشیم که بتوانیم از خود در برابر این [موشک‌ها] دفاع کنیم.»

دونالد ترامپ شامگاه پنج‌شنبه هفته گذشته خبر داد که نیروی نظامی بزرگی از ایالات متحده شامل ناوگان کشتی‌های جنگی به سمت ایران در حرکت است.

او گفت: «شاید مجبور نشویم از آن استفاده کنیم… ما کشتی‌های زیادی را به آن سمت می‌فرستیم، فقط برای احتیاط. ما یک ناوگروه بزرگ را به آن سمت گسیل کرده‌ایم و خواهیم دید چه می‌شود.»

آقای ترامپ ادامه داد: «ما نیروی بزرگی را به سمت ایران روانه کرده‌ایم. ترجیح می‌دهم هیچ اتفاقی نیفتد، اما آنها را خیلی دقیق زیر نظر داریم.»