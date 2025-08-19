روسیه با حملات گستردهٔ پهپادی و موشکی به اوکراین به مذاکرات واشینگتن پاسخ داد

نیروی هوایی اوکراین گزارش داد که در یکی از بزرگترین حملات هوایی شبانه در ماه اوت، روسیه در ساعات اولیه روز سه‌شنبه، ۲۷۰ پهپاد و ۱۰ موشک به خاک اوکراین شلیک کرد.

این حملات تنها چند ساعت پس از ورود ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به کاخ سفید برای مذاکره با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و متحدان کلیدی اروپایی این کشور انجام شد.

مقامات منطقه‌ای اوکراین روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد اعلام کردند که در ۲۴ ساعت گذشته، گلوله‌باران مناطق خارکیف، دونتسک، زاپوریژژیا و خرسون توسط روسیه جان ۱۵ نفر را گرفته و حداقل ۷۶ نفر دیگر را زخمی کرده است.

گزارش شده است که منطقه پولتاوا به شدت مورد اصابت قرار گرفته و بیش از ۱۵۰۰ نفر از ساکنان آن بدون برق مانده‌اند. در چرنیهیف، پهپادها به زیرساخت‌ها آسیب رسانده و برق‌رسانی را مختل کرده‌اند.

آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، حملات روسیه را محکوم کرد و آن را «نقطهٔ مقابل صلح» خواند، در حالی که «کار سختی برای پیشبرد صلح در واشینگتن در حال انجام است».

این مذاکرات با وعدهٔ ترامپ برای کشاندن ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به پای میز مذاکره با زلنسکی، پایان یافت.

به گزارش رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، رئیس‌جمهور آمریکا مذاکرات در واشینگتن را قطع کرد تا با پوتین در مورد این ایده تماس بگیرد.

آقای ترامپ گفت: «این یک گام بسیار خوب و اولیه برای جنگی بود که تقریباً چهار سال است ادامه دارد».

رئیس‌جمهور اوکراین بارها گفته که برای مذاکره در دسترس است اما پوتین این کار را نکرده ‌است. پس از مذاکرات واشینگتن، بیانیهٔ کرملین به طور مبهم در مورد تماس‌های سطح بالاتر بین مسکو و کی‌یف صحبت کرد، اما نامی از دو رهبر نبرد.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز سه‌شنبه گفت: «هرگونه تماسی که بلندپایه‌ترین رهبران را دربرگیرد باید با نهایت دقت آماده شود».

رهبران اروپایی نسبت به این‌که پوتین بدون فشار ایالات متحده در پای میز مذاکره حاضر شود، ابراز تردید کرده‌اند. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، که در واشینگتن به‌سر می‌برد گفت: «ما نمی‌دانیم که آیا رئیس‌جمهور روسیه شجاعت شرکت در چنین اجلاسی را خواهد داشت یا خیر».

این حملات، تلفات فزایندهٔ غیرنظامیان و زیرساخت‌های اوکراین را برجسته می‌کند. روسیه هدف قرار دادن عمدی اماکن غیرنظامی را انکار می‌کند، اما این حملات به طور معمول خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و تأسیسات انرژی را ویران می‌کنند.

تضمین‌های امنیتی برای اوکراین یکی دیگر از عناصر کلیدی در مذاکرات واشینگتن بود، و زلنسکی گفت که یک برنامهٔ ۹۰ میلیارد دلاری برای خرید سلاح‌های آمریکایی برای دفاع از اوکراین مورد بحث قرار گرفته است.

رئیس‌جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز همچنین گفت که رهبران ایالات متحده و اروپا در مورد «نوعی تضمین امنیتی مادهٔ ۵ برای اوکراین» بحث کرده‌اند و افزود که مهم است این تضمین‌ها مانع از تلاش مجدد پوتین برای حمله به بخش‌هایی از اوکراین شود.

مادهٔ ۵ پیمان ناتو، به دفاع متقابل از کشورهای عضو در صورت مورد حمله قرار گرفتن، اشاره دارد. با این حال، هیچ جزئیاتی در مورد چگونگی انجام این امر ارائه نشد و تردیدهای زیادی در مورد آن وجود دارد.

در همین حال، نبردها در امتداد خطوط مقدم همچنان شدید بوده است. ستاد کل ارتش اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته ۱۸۶ درگیری نظامی ثبت شده که در آن روسیه دو حمله موشکی و ۷۸ حمله هوایی انجام داده است.

شدیدترین نبردها در نزدیکی شهر پوکروفسک در منطقهٔ دونتسک گزارش شده است.

هیئت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوکراین با صدور هشداری تأکید کرده که تشدید حملات روسیه، زندگی غیرنظامیان را به ویژه در خطوط مقدم نابود می‌کند.