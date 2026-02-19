مدیرعامل شرکت دولتی هستهای روسیه، روساتم، روز پنجشنبه ۳۰ بهمن اعلام کرد مسکو آماده است در صورت شکلگیری توافق میان تهران و واشینگتن، اورانیوم غنیشده ایران را تحویل بگیرد. او همچنین گفت درباره نیروگاه هستهای بوشهر، روسیه برای هر سناریویی آمادگی دارد.
الکسی لیخاچف به خبرنگاران گفت: «ما آمادهایم این کار [خروج اورانیوم غنیشده از ایران] را انجام دهیم. چارچوبها و جزئیات آن تحت نظارت رهبری ایران خواهد بود و با در نظر گرفتن همه مذاکرات، اطمینان دارم که تصمیمی دربارهٔ آینده اورانیوم غنیشده در ایران اتخاذ خواهد شد.»
مقامهای روسیه پیشتر اعلام کرده بودند که روسیه پیشنهاد پذیرش اورانیوم غنیشده ایران را مطرح کرده است.
مدیرعامل روساتم همچنین خبر داد که هیئتی از روسیه اخیرا از نیروگاه هستهای بوشهر بازدید کرده است.
او افزود که طرحهای تخلیه این نیروگاه «متناسب با سطح و دامنه احتمالی تشدید تنشها تدوین شدهاند.»
او ادعا کرد که در جریان حملات اسرائیل و آمریکا در خرداد و تیر ماه امسال، نیروگاه بوشهر «یکی از امنترین مکانها در خاک ایران» بوده است.
الکسی لیخاچف در ادامه اعلام کرد در جریان آن جنگ «ما برخی از کارکنان، بهویژه فرزندانشان را از آنجا خارج کردیم. طرحهای مشابهی نیز از هماکنون آماده شدهاند.»
مسکو پیشتر هم درباره خارج کردن شهروندان خود که در نیروگاه بوشهر فعالیت میکنند، در صورت تشدید تنش میان ایران و آمریکا اعلام آمادگی کرده بود.
ایران و آمریکا در ماه جاری دو دور مذاکره در عمان و سوئیس برگزار کردهاند و همزمان دولت دونالد ترامپ ناوگان دریایی و تجهیزات نظامی دیگری به خاورمیانه منتقل کرده است تا فشار بر ایران را افزایش دهد.
رئیسجمهور آمریکا در روزهای اخیر چند بار هشدار داده که اگر ایران بر سر برنامه هستهای و موشکی خود به توافق نرسد، اتفاقات بدی رخ خواهد داد.
از سوی دیگر، سخنگوی کاخ کرملین، روز پنجشنبه از تهران و واشیگتن خواست در بحبوبحه تشدید تنشها «خویشتنداری» کنند.
دیمیتری پسکوف در یک نشست خبری با اذعان به اینکه منطقه خاورمیانه در حال تجربه «تشدید تنشهایی بیسابقه» است، اعلام کرد: «با این حال، ما همچنان امیدواریم که اقدامات سیاسی و دیپلماتیک و مذاکرات در جستوجوی راهحل، دست بالا را داشته باشند.»
کرملین همچنین اعلام کرد که رزمایش دریایی مشترک ایران و روسیه مدتها پیش از تنشهای کنونی در منطقه برنامهریزی شده بود.
بنا به اعلام مقامات ارتش جمهوری اسلامی ایران، این رزمایش روز پنجشنبه ۳۰ بهمن در دریای عمان برگزار شده است.
انجام این رزمایش همزمان است با اینکه ایالات متحده دومین ناو هواپیمابر خود را نیز به منطقه اعزام کرده و بهگفتهٔ برخی مقامات آمریکایی، در صورت شکست مذاکرات ایران و آمریکا، خود را برای احتمال یک کارزار نظامی گسترده و «احتمالاً طولانی» آماده میکند.