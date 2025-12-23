روسیه بامداد سهشنبه دوم دی به کییف و زیرساختهای انرژی اوکراین حمله کرد که باعث قطع اضطراری برق در برخی نقاط مختلف این کشور شد و لهستان، عضو ناتو، را واداشت تا برای حفاظت از حریم هواییاش جنگندهها را به پرواز درآورد.
طبق اعلام نیروی هوایی اوکراین، تا ساعت هفت و ۲۰ دقیقه به وقت اروپای مرکزی، هشدارهای حملهٔ هوایی تقریباً سراسر اوکراین را پوشش داد.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، در پیامرسان تلگرام گفت بقایای پرتابهها در نزدیکی یک ساختمان مسکونی در منطقهٔ «سویاتوشینسکی» کییف سقوط کرد و به پنجرهها آسیب زد.
وزارت انرژی اوکراین اعلام کرد پس از آنکه روسیه بار دیگر به تأسیسات انرژی حمله کرد، در چندین منطقه از جمله کییف و حومهٔ آن، بهطور اضطراری برق قطع شد.
گزارشهای تکمیلی حاکی است که این حملات دستکم سه کشته برجا گذاشته است که در میان آنها یک کودک به چشم میخورد.
روسیه در جریان جنگ نزدیک به چهار ساله، بارها شبکهٔ برق و تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داده و در زمستان حملات را تشدید کرده است تا با مختل کردن برق و گرمایش، کییف را تحت فشار بیشتری قرار دهد.
حملات روسیه دو روز پس از پایان مذاکرات صلح میامی به رهبری آمریکا برای پایان جنگ در اوکراین صورت میگیرد. این مذاکرات، مقامهای آمریکایی را با هیئتهای اوکراینی و اروپایی گرد هم آورد و در کنار آن، تماسهای جداگانهای نیز با نمایندگان روسیه انجام شد.
واشینگتن در تلاش است که امکان دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین فراهم کند.
در همین حال، لهستان، عضو ناتو، اعلام کرد پس از آنکه حملات روسیه مناطق نزدیک مرز در غرب اوکراین را هدف گرفت، هواپیماهای لهستانی و متحدان برای حفاظت از حریم هوایی این کشور به پرواز در آمدند.
فرماندهی عملیاتی لهستان در شبکهٔ ایکس اعلام کرد: «این اقدامات ماهیتی پیشگیرانه دارد و هدف آن تأمین و حفاظت از حریم هوایی است».
لهستان در جریان حملات گستردهٔ موشکی و پهپادی روسیه به غرب اوکراین، معمولاً زمانی که ارزیابی میشود این حملات در نزدیکی مرز لهستان خطر بیشتری ایجاد میکند، جنگندههای خود را به پرواز درمیآورد.