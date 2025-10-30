شاید شما هم در گشت‌وگذار آنلاین، مثلا در اینستاگرام، با عکس‌هایی از اواخر دهه‌ٔ هفتاد یا اوایل دههٔ هشتاد شهرهای مختلف ایران روبرو شده باشید که حسی نوستالژیک را در مخاطب برمی‌انگیزد؛ عکس‌هایی که نه فقط آدم‌های آن سال‌ها و ظاهر متفاوت‌شان را به تصویر می‌کشد بلکه شهرهایی را نشان می‌دهد که فاصلهٔ زیادی با تصویر امروزش دارد. خودروهایی مثل پیکان و رنو پنج، تلفن‌های عمومی زرد رنگ و کیوسک‌های مملو از روزنامه. عکاس این آثار ساسان توکلی فارسانی است که حالا بیش از یک دهه است در لس‌آنجلس زندگی می‌کند. آقای فارسانی متولد سال ۱۳۴۱ در تهران است و در کنار عکاسی و فیلم‌برداری نامی آشنا در عرصهٔ طراحی تیتراژ سینما و تلویزیون است. او مدت‌هاست که آرشیو تصویری خود، شامل ویدئو و عکس را گشوده و در حساب اینستاگرامش منتشر می‌کند. تصاویری که حالا هر روز دست به دست می‌شود، یادآور روزگاری گذشته است و حسی نوستالژیک را در مخاطب برمی‌انگیزد. دربارهٔ این عکس‌ها، واکنش مخاطبان به آن‌ها و هنر عکاسی در خیابان، از گذشته تا امروز، با او گفت‌وگو کرده‌ایم.