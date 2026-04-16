آخرین پایگاه نظامی آمریکا در سوریه به دولت دمشق تحویل داده شد

دولت سوریه روز پنجشنبه ۲۷ فروردین اعلام کرد تمام پایگاههای نظامی که قبلاً توسط نیروهای نظامی آمریکا در این کشور استفاده میشد را تحویل گرفته است.
وزارت امور خارجه سوریه در بیانیهای با استقبال از تحویل پایگاههای نظامی گفت این اتفاق «با هماهنگی کامل بین دولتهای سوریه و آمریکا» رخ داد.
آمریکا بیش از یک دهه بود که برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی (داعش) در سوریه نیروی نظامی مستقر کرده بود.
آخرین گروه نظامیان آمریکا روز پنجشنبه با تخلیه پایگاهی در نزدیکی شهر قامشلی در شمال شرقی سوریه به سمت مرز عراق رفتند.
پایگاه قصروک یک پایگاه کلیدی آمریکا در شمال شرقی سوریه محسوب میشد و در ماههای اخیر به عنوان یک مرکز لجستیکی برای کاروانها و تجهیزات نظامی که به سمت عراق میرفتند، استفاده میشد.
ارتش آمریکا پیشتر در اواخر بهمن ماه پایگاه نظامی کلیدی «التنف» را در شمال غربی سوریه تخلیه کرده بودند.
در ماههای اخیر، دولت سوریه کنترل خود را به بخشهایی از شمال شرقی این کشور که قبلاً توسط نیروهای کرد متحد آمریکا کنترل میشد، گسترش داده است. دولت همچنین رسماً به ائتلاف ضد داعش پیوسته است.
ایالات متحده در سال ۲۰۱۴ برای مبارزه با داعش که بخشهایی از سوریه و عراق را در یک حمله برقآسا تصرف کرده بود، در سوریه مداخله نظامی کرد.
واشینگتن مدتها از نیروهای کرد سوریه در شمال شرقی این کشور حمایت میکرد، اما امسال اعلام کرد که هدف از این اتحاد با شکست داعش تا حد زیادی پایان یافته است.
به دنبال جنگ داخلی در سوریه، داعش در سال ۲۰۱۴ بخشهای وسیعی از سوریه و عراق را تصرف کرد، اما پنج سال بعد توسط ائتلاف به رهبری آمریکا از این مناطق بیرون رانده شد و بسیاری از نیروهایش بازداشت شدند، هرچند بقایای این گروه همچنان فعال هستند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، روز جمعه ۲۴ بهمن اعلام کرده بود که ارتش آمریکا پس از انتقال پنج هزار و ۷۰۰ مرد بزرگسالِ بازداشتشده وابسته به گروه «حکومت اسلامی» (داعش) به عراق، مأموریت خود در سوریه را به پایان رسانده است.
دولت سوریه و کردهای این کشور حدود ۳ ماه پیش با میانجیگری آمریکا به توافقی رسیدند که بر اساس آن به تدریج نهادهای نظامی و غیرنظامی کرد موسوم به «نیروهای دموکراتیک سوریه» در دولت ادغام میشدند. این تصمیم پس از درگیری نظامی چند هفتهای میان ارتش سوریه و شبهنظامیان کرد گرفته شد. جنگجویان کرد از متحدان آمریکا در مبارزه با داعش بودند.
تکمیل مراحل دریافت پایگاههای نظامی آمریکا میتواند نشانهای از ادغام موفقیتآمیز شبه نظامیان کرد در ساختار نظامی ملی سوریه باشد.