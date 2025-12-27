تایلند و کامبوج روز شنبه ۶ دی‌ماه اعلام کردند که پس از هفته‌ها درگیری مرگبار مرزی، بر سر برقراری «آتش‌بسی فوری» به توافق رسیده‌اند؛ توافقی که قرار است از ظهر شنبه به وقت محلی اجرایی شود و همه انواع حملات نظامی را متوقف کند.

بر اساس بیانیه مشترکی که پس از امضای وزیران دفاع دو کشور در یک گذرگاه مرزی در خاک تایلند منتشر شد، آتش‌بس شامل استفاده از همه انواع سلاح‌ها، از جمله حمله به غیرنظامیان، زیرساخت‌های غیرنظامی و اهداف نظامی در تمام مناطق مرزی می‌شود. دو طرف همچنین توافق کرده‌اند جابه‌جایی نیروها را متوقف کنند و شرایط بازگشت تدریجی ساکنان مناطق مرزی به خانه‌هایشان را فراهم آورند.

در جریان سه هفته درگیری با استفاده از توپخانه، تانک، پهپاد و جنگنده، دست‌کم ۴۷ نفر کشته و بیش از یک میلیون نفر در دو سوی مرز آواره شدند.

این درگیری‌ها تقریباً تمام استان‌های مرزی دو کشور را درگیر کرد و آتش‌بس پیشین را که با میانجی‌گری آمریکا و با نقش‌آفرینی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، برقرار شده بود، از میان برد.

ریشه این درگیری‌ها به اختلاف دیرینه بر سر مرز ۸۰۰ کیلومتری دو کشور و مالکیت چند معبد باستانی بازمی‌گردد؛ مرزی که در دوران استعمار فرانسه در سال ۱۹۰۷ به‌طور مبهم ترسیم شده است. هرچند آتش‌بس برقرار شده، حل نهایی اختلافات مرزی همچنان چالشی جدی برای بانکوک و پنوم‌پن باقی مانده است.

ناتافون نارکپانیت، وزیر دفاع تایلند، اعلام کرد سه روز نخست اجرای توافق «دوره‌ای برای اطمینان از واقعی‌بودن آتش‌بس» خواهد بود. او این توافق را «دریچه‌ای به سوی حل‌وفصل مسالمت‌آمیز» اختلاف مرزی توصیف کرد.

در مقابل، برخی ساکنان مناطق مرزی همچنان با تردید به این توافق می‌نگرند. یک مقام محلی تایلندی به خبرگزاری فرانسه گفته است امیدوار است این بار «صلحی واقعی» برقرار شود، هرچند نسبت به دوام آتش‌بس مطمئن نیست.

این توافق پس از سه روز گفت‌وگوهای مرزی و در پی نشست اضطراری وزرای امور خارجه انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) حاصل شد. آمریکا و چین نیز دو کشور را برای توقف درگیری‌ها تحت فشار قرار داده بودند.

وزیران خارجه تایلند و کامبوج اعلام کرده‌اند که اواخر ژانویه برای گفت‌وگوهای سه‌جانبه با پکن و دیدار با وانگ یی، وزیر خارجه چین، به این کشور سفر خواهند کرد.