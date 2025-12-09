درگیری میان کامبوج و تایلند روز سهشنبه بار دیگر در امتداد مرزهای مورد مناقشه اوج گرفت و دو کشورِ جنوب شرق آسیا، یکدیگر را به آغاز خشونتهای تازه متهم کردند.
این درگیریها که از بامداد دوشنبه ۱۷ آذر شعلهور شد، اکنون به گستردهترین تبادل آتش از زمان نبرد پنجروزه ماه ژوئیه تبدیل شده؛ نبردی که دهها کشته و حدود ۳۰۰ هزار آواره برجای گذاشت و تنها با دخالت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به آتشبس موقت انجامید.
این تنشها بر سر مرز ۸۱۷ کیلومتری دو کشور است که بخشهایی از آن، از زمان ترسیم در دوران استعمار فرانسه مبهم مانده و دهههاست مناقشه بر سر مالکیت معابد کهن، حس ملیگرایی در دو کشور را شعلهور کرده و گهگاه به درگیری خونین انجامیده است.
جامعه جهانی، از جمله آمریکا، چین، اتحادیه اروپا و مالزی، خواستار خویشتنداری و توقف فوری خصومتها شدهاند، اما فعلاً نشانهای از کاهش تنش دیده نمیشود و هر دو همسایه جنوب شرقی آسیا اعلام کردهاند که «در دفاع از حاکمیت ارضی خود» عقبنشینی نخواهند کرد.
وزارت دفاع کامبوج اعلام کرد که ارتش تایلند نیمهشب گذشته مواضعی در استان مرزی بانتیئی مِنچی را گلولهباران کرده و دستکم ۹ غیرنظامی را کشته و ۲۰ نفر را زخمی کرده است. کامبوج میگوید تایلند حملات را آغاز کرده است.
مقامهای کامبوجی گفتند تایلند از توپخانه، راکتانداز و پهپادهای بمبافکن استفاده میکند و مناطق نزدیک معابد باستانی، از جمله محوطه ثبتشده جهانی «پره ویهار»، هدف قرار گرفتهاند.
نِت فائکترا، وزیر اطلاعرسانی کامبوج، نیز گفت تنها در حملات روز دوشنبه چهار غیرنظامی در دو استان مرزی کشته شدهاند.
اما تایلند میگوید تنها در حال دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود است. مقامهای نظامی بانکوک گزارش دادند در پنج استان مرزی با کامبوج درگیری جریان دارد و یک عملیات دریایی در استان ترات برای بیرون راندن نیروهای کامبوجی رو به پایان است.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع تایلند، «اقدامات نظامی ضروری است» زیرا کامبوج با گلولهباران و مینگذاری، آتشبس را نقض کرده است. ارتش تایلند میگوید دستکم یک سرباز این کشور کشته و بیش از ۱۸ نفر زخمی شدهاند، و گلولههای کامبوجی به دو خانه غیرنظامی در استان سا کائو برخورد کرده است.
هون سِن، رهبر پیشین کامبوج، که همچنان چهرهای تأثیرگذار در سیاست کشور است، اعلام کرد پنومپن «۲۴ ساعت صبر کرده تا آتشبس را رعایت و مردم را تخلیه کند» اما پس از حملات تایلند «به ناچار» دست به ضدحمله زده است. او و پسرش، هون مانت، نخستوزیر فعلی، هشدار دادند تایلند نباید زیر پوشش «بازپسگیری حاکمیت»، روستاهای غیرنظامی را هدف قرار دهد.
مقامهای هر دو کشور میگویند صدها هزار نفر از نواحی مرزی به مراکز تخلیه منتقل شدهاند. در استان سورین تایلند، ساکنان میگویند صدای تبادل آتش از درگیری شدید ژوئیه کمتر است، اما «اعتماد به وضعیت وجود ندارد».