منابع امنیت دریایی و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کردند که دست‌کم سه کشتی کانتینربر روز چهارشنبه دوم اردیبهشت در تنگهٔ هرمز هدف تیراندازی قرار گرفتند.

ایران محدودیت‌هایی برای عبور کشتی‌ها از این تنگه اعمال کرده است؛ ابتدا در واکنش به بمباران کشور توسط آمریکا و اسرائیل، و سپس در پاسخ به محاصره بنادر ایران از سوی ایالات متحده.

به گزارش خبرگزاری رویترز، یک کشتی کانتینربر با پرچم لیبریا در شمال ‌شرقی عمان بر اثر اصابت گلوله و نارنجک‌های راکتی به پل فرماندهی (بریج) دچار آسیب شد.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد ناخدای این کشتی گزارش داده که یک قایق توپدار سپاه پاسداران به آن نزدیک شده و سپس اقدام به تیراندازی کرده است.

به گفته این نهاد، همه خدمه سالم هستند و این حادثه آتش‌سوزی یا خسارت زیست‌محیطی به‌همراه نداشته است.

منابع امنیت دریایی گفتند سه نفر در آن قایق مسلح حضور داشتند.

ناخدای این کشتی کانتینربر که توسط یک شرکت یونانی اداره می‌شود نیز گزارش داده که پیش از حادثه هیچ تماس رادیویی برقرار نشده بود و در ابتدا به کشتی اعلام شده بود که اجازه عبور از تنگهٔ هرمز را دارد.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا بعداً اعلام کرد که کشتی کانتینربر دومی در حدود هشت مایل دریایی غرب ایران هدف تیراندازی قرار گرفته است.

این کشتی که با پرچم پاناما تردد می‌کرد، آسیبی ندیده و خدمه آن در سلامت هستند.

این منابع افزودند کشتی کانتینربر سومی نیز در فاصله حدود هشت مایل دریایی غرب ایران، هنگام خروج از تنگه هرمز، هدف تیراندازی قرار گرفته است.

این کشتی با پرچم لیبریا آسیب ندیده اما در آب متوقف شده است. خدمه آن نیز در سلامت هستند.

پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند پارسال، معمولاً حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از تنگهٔ هرمز عبور می‌کرد.