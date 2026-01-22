دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس از تهدید خود مبنی بر استفاده از نیروی نظامی برای گرفتن جزیره گرینلند از دانمارک دست کشید.
آقای ترامپ روز چهارشنبه، اول بهمنماه، در مقابل از «معاملهای» صحبت کرد که هدف آن تضمین امنیت این منطقه در اقیانوس منجمد شمالی است، معامله یا توافقی که اغلب رسانهها آن را «مبهم» و نامشخص توصیف کردهاند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از این تغییر موضع، آن را «عقبنشینی» آقای ترامپ از موضع پیشین خود توصیف کرده است. تغییر موضعی که علاوه بر کنار گذاشتن تهدید به اقدام نظامی، چشمپوشی از وضع تحریمهای تنبیهی علیه کشورهای حامی دانمارک در اتحادیه اروپا را هم شامل شده است.
دونالد ترامپ بدون اشاره به جزئیات «معامله» مورد اشاره خود اعلام کرد که این توافق یک پیروزی برای کشورش است. او گفت این معامله «به واشینگتن هر آن چه میخواستیم را میدهد.»
رئیسجمهور آمریکا در حاشیه اجلاس داووس به خبرنگاران گفت توافق بر سر گرینلند در مذاکره با مارک روته، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، به دست آمده است. آقای ترامپ توضیح داد که این توافق به نفع همه طرفها است و موضوعهای امنیت، منابع معدنی و دیگر مسائل را پوشش میدهد.
این در حالی است که مارک روته در پاسخ به این پرسش که آیا گرینلند همچنان بخشی از خاک کشور دانمارک خواهد بود گفت این موضوع در مذاکراتش با آقای ترامپ اصلا «مطرح نشده» است.
آقای روته همچنین در گفتوگویی با شبکه فاکسنیوز تأکید کرد که ناتو همچنان برای حفظ امنیت منطقه در برابر دشمنانی مانند روسیه و چین فعال خواهد بود. او در عین حال بدون توضیح بیشتر گفت: «هنوز کارهای بسیاری هست که باید انجام شود.»
در مقابل دونالد ترامپ در یادداشتی در شبکههای اجتماعی گفت از وضع تعرفه ۲۵ درصدی علیه دانمارک و دیگر همپیمانان اروپایی که در حمایت از کپنهاگ به گرینلند نیرو فرستادهاند، صرفنظر کرده است. کشورهایی که بریتانیا، فرانسه و آلمان را هم شامل میشوند.
رئیسجمهور آمریکا روز شنبه ۲۷ دی اعلام کرده بود که تا زمان موافقت با فروش گرینلند به ایالات متحده آمریکا، تعرفههای سنگینتری بر واردات کالا از هشت کشور اروپایی اعمال خواهد کرد. این موضعگیریها موجب شد که اتحادیه اروپا گزینههای مقابلهجویانه خود را بررسی کند.
پس از تشدید اظهارات هشدارآمیز آقای ترامپ، شاخصهای سهام آمریکا و اروپا کاهش یافتند، ارزش دلار افت کرد و بازده اوراق خزانهداری آمریکا به بالاترین سطح چهار ماه گذشته رسید. به گفته کارشناسان، این همه نشانهای بود از نگرانی سرمایهگذاران نسبت به بازگشت تنشهای تجاری گسترده میان آمریکا و اروپا، نشانهای که به گفته همین کارشناسان در «عقبنشینی» ترامپ از موضع اولیهاش نقش داشته است.
اینک و در پی کاهش تنش در روابط ایالات متحده و همپیمانان اروپایی، شاخصهای اصلی والاستریت در ساعات گذشته افزایش یافتند.
گرینلند، سرزمینی خودگردان در چارچوب پادشاهی دانمارک، بارها از سوی مقامهای کپنهاگ و دولت محلی آن اعلام کرده که «فروشی نیست».
با این حال، آقای ترامپ گفته است که این جزیره به دلیل موقعیت راهبردی در منطقه شمالگان و منابع معدنی غنی، برای امنیت ملی آمریکا حیاتی است و اگر آمریکا روی آن دست نگذارد، روسیه این کار را خواهد کرد.
این در حالی است که ایالات متحده در گرینلند پایگاه دارد و بر اساس توافقی دیرینه میتواند بر تعداد این پایگاهها و تعداد نیروهای خود در آنها بدون نیاز به تصاحب این سرزمین بیفزاید.