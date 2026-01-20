ترامپ از توافق برای برگزاری نشست دربارۀ گرینلند در داووس خبر داد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، می‌گوید که با برگزاری نشستی دربارهٔ گرینلند در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس موافقت کرده است؛ موضوعی که بار دیگر تنش‌ها میان واشینگتن و اروپا را افزایش داده و واکنش منفی بازارهای مالی را در پی داشته است.

گرینلند به عنوان بخشی از پادشاهی دانمارک با خودمختاری گسترده، بزرگترین جزیرۀ جهان است و دونالد ترامپ از چندی پیش خواستار انضمام این جزیره به ایالات متحده شده است.

آقای ترامپ روز دوشنبه ۲۹ دی در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که گفت‌وگویی «بسیار خوب» با مارک روته، دبیرکل ناتو، دربارهٔ گرینلند داشته و «با برگزاری نشستی میان طرف‌های مختلف در داووس» موافقت کرده است. او مشخص نکرد که منظورش از «طرف‌های مختلف» چه کشورها یا نهادهایی هستند.

ترامپ در این پیام بار دیگر تأکید کرد که به باور او، گرینلند برای «امنیت ملی آمریکا و امنیت جهانی» اهمیتی حیاتی دارد و افزود که «در این موضوع راه بازگشتی وجود ندارد».

او پیش‌تر نیز گفته بود که ایالات متحده در حاشیۀ نشست این هفتۀ مجمع جهانی اقتصاد در داووس، موضوع گرینلند را مطرح خواهد کرد، چرا که به گفته او، دانمارک توان حفاظت از این قلمرو خودمختار را ندارد.

رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگویی تازه با «ان‌بی‌سی نیوز» حاضر نشد بگوید آیا برای به دست گرفتن کنترل گرینلند از زور استفاده خواهد کرد یا نه، اما بار دیگر تهدید کرد که در صورت نرسیدن به توافق، کشورهای اروپایی را با تعرفه‌های تجاری تازه هدف قرار خواهد داد.

دونالد ترامپ روز شنبه ۲۷ دی نیز اعلام کرده بود که تا زمان موافقت با فروش گرینلند به ایالات متحده، تعرفه‌های سنگین‌تری بر واردات کالا از هشت کشور اروپایی اعمال خواهد کرد.

این موضع‌گیری‌ها باعث شده اتحادیه اروپا گزینه‌های مقابله‌جویانه خود را بررسی کند.

این اختلاف، که به گفته تحلیلگران می‌تواند اتحاد ناتو را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد، هم‌زمان بازارهای مالی را نیز متلاطم کرده است. پس از تشدید اظهارات ترامپ، شاخص‌های سهام آمریکا و اروپا کاهش یافتند، ارزش دلار افت کرد و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح چهار ماه گذشته رسید؛ نشانه‌ای از نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به بازگشت تنش‌های تجاری گسترده میان آمریکا و اروپا.

دولت نروژ نیز روز دوشنبه پیامکی از سوی ترامپ را منتشر کرد که در آن رئیس‌جمهور آمریکا نارضایتی خود را از دریافت نکردن جایزه نوبل صلح ابراز کرده و گفته بود که دیگر احساس تعهدی ندارد که «صرفاً به صلح» بیندیشد؛ پیامی که در پاسخ به درخواست اسلو و هلسینکی برای کاهش تنش‌ها ارسال شده بود.

گرینلند، سرزمینی خودگردان در چارچوب پادشاهی دانمارک، بارها از سوی مقام‌های کپنهاگ و دولت محلی آن اعلام کرده که «برای فروش نیست». با این حال، آقای ترامپ گفته است که این جزیره به دلیل موقعیت راهبردی در منطقه شمالگان و منابع معدنی غنی، برای امنیت ملی آمریکا حیاتی است.