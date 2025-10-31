رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه ۹ آبان بار دیگر تأیید کرد که ایالات متحده آزمایش‌های هسته‌ایش را بار دیگر از سر خواهد گرفت،

وقتی از دونالد ترامپ پرسیده شد که آیا این شامل آزمایش‌های هسته‌ای زیرزمینی قدیمی که در دوران جنگ سرد رایج بودند نیز می‌شود یا خیر، پاسخ مستقیمی نداد.

او که در هواپیمای ویژهٔ ریاست‌جمهوری به سمت پالم‌بیچ، فلوریدا، پرواز می‌کرد، در پاسخ به پرسشی در مورد آزمایش‌های هسته‌ای زیرزمینی به خبرنگاران گفت: «خیلی زود متوجه خواهید شد، اما ما قرار است آزمایش‌هایی انجام دهیم».

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «کشورهای دیگر هم این کار را می‌کنند. اگر آن‌ها قرار است این کار را انجام دهند، ما هم انجام خواهیم داد».

او به نوع آزمایش‌هایی که قرار است انجام شود اشاره نکرد. آخرین آزمایش هسته‌ای ایالات متحده در سال ۱۹۹۲ بوده است.

رئیس‌جمهور آمریکا روز هشتم آبان به وزارت دفاع* این کشور دستور داد تا فوری آزمایش‌ سلاح‌های هسته‌ای را از سرگیرد.

ترامپ دلیل این تصمیم را «برنامه‌های آزمایشی دیگر کشورها» عنوان کرد و گفت انجام این آزمایش‌ها «ضروری» است تا آمریکا از رقبای هسته‌ایش عقب نماند.

این اظهارات با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شد و شماری از رهبران جهان خواستار ادامهٔ توقف آزمایش‌های هسته‌ای در جهان شدند.

«آمریکا قصد عملیات در خاک ونزوئلا ندارد»

رئیس‌جمهوری ایالات متحده در اظهارات روز جمعهٔ خود همچنین گفت واشینگتن قصد ندارد در خاک ونزوئلا عملیات کند.

وقتی خبرنگاری از آقای ترامپ پرسید که آیا چنین اقدامی را بررسی می‌کند، او پاسخ داد: «خیر».

ارتش آمریکا از اوایل سپتامبر دست‌کم ۱۰ حمله علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر، عمدتاً در دریای کارائیب، انجام داده که منجر به مرگ حدود ۴۰ نفر شده است.

پنتاگون اطلاعات کمی درباره این حملات منتشر کرده، اما گفته که برخی از قربانیان این حملات، شهروندان ونزوئلا بوده‌اند.

واشینگتن مدت‌هاست که کاراکاس را به پناه دادن به قاچاقچیان مواد مخدر و تضعیف نهادهای دموکراتیک متهم می‌کند. نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، ایالات متحده را به تلاش برای سرنگونی دولتش متهم کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که به سی‌آی‌ای اجازۀ انجام عملیات در ونزوئلا را داده و دولت او حضور نظامی ایالات متحده در منطقه را تقویت کرده است.

ایالات متحده روز دوم آبان ناو هواپیمابر جرالد فورد را به آب‌های آمریکای لاتین گسیل کرد. این ناو که در سال ۲۰۱۷ وارد خدمت شد، جدیدترین و بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر جهان است و بیش از پنج هزار ملوان در آن خدمت می‌کنند.

* بر اساس فرمان اجرایی رئیس‌جمهور ترامپ در سپتامبر ۲۰۲۵، از عنوان «وزارت جنگ» برای نام ثانویهٔ «وزارت دفاع ایالات متحده» استفاده می‌شود.