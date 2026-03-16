دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری تهدید کرد که اگر سپاه دست به مینگذاری تنگه هرمز بزند مانند آن است که دست به خودکشی زده است. او در عین حال گفت که ارزیابی ارتش آمریکا آن است که هنوز این اتفاق نیفتاده و ایران در آبهای تنگه «مین نینداخته است».
رئیسجمهور ایالات متحده همچنین در پاسخ به سوالی درباره رهبری مجتبی خامنهای گفت با توجه به گزارشهای حاکی از جراحت جدی او در نخستین روز آغاز جنگ، مشخص نیست که هنوز زنده است یا نه.
دونالد ترامپ که عصر دوشنبه ۲۵ اسفندماه در واشینگتن صحبت میکرد، گفت: «نمیدانیم که مرده است یا نه. باید بگویم که هیچکس او را ندیده، که موضوعی غیر عادی است».
پس از کشتهشدن علی خامنهای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در نخستین حمله به تهران در صبح نهم اسفندماه، مجتبی، پسر دوم او به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی معرفی شد. با وجود این، تاکنون تنها یک پیام کتبی منتسب به او منتشر شده و هیچ تصویر یا صدای جدیدی از او پخش نشده است.
رئیسجمهور آمریکا در سخنان امروزش گفت: «خیلیها میگویند که به شدت آسیب دیده. میگویند یک پایش را از دست داده و به شدت زخمی شده. بعضی دیگر میگویند مرده است».
دونالد ترامپ در بخش دیگری از صحبتهایش، بار دیگر ادعا کرد که ایرانیها بهدنبال توافق بوده و با مقامهای آمریکایی در تماس هستند.
رئیسجمهور آمریکا همزمان به موضوع ابهام در وضعیت رهبری ایران هم اشاره کرد و گفت: «نمیدانیم رهبرشان کیست. کسانی هستند که میخواهند با ما مذاکره کنند. اما اصلا نمیدانیم که هستند».
این ادعای آقای ترامپ، در حالی در سخنان امروزش تکرار شد که مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و عباس عراقچی وزیر خارجه، چندین بار با تأکید چنین موضوعی را رد کرده و گفتهاند که در شرایط کنونی، توافق و حتی مذاکره با آمریکا، بههیچ وجه مطرح نیست.
عمان که پیشتر، بارها بین ایران و آمریکا میانجیگری کرده، در طول دو هفته اخیر هم چندین بار سعی کرده کانال ارتباطیای را بین دو کشور بگشاید. کاخ سفید اما میگوید که در حال حاضر علاقهای به گفتوگو ندارد.
رئیسجمهور ایالات متحده در مورد پیشرفت عملیات نظامی در مقابل ایران هم گفت که تاکنون بیش از هفت هزار موضع در ایران، که «عمدتاً نظامی و اقتصادی بودهاند»، هدف قرار گرفته و نابود شدهاند و از نیروی هوایی، دریایی، پدافند هوایی ایران چیزی باقی نمانده و توان موشکی و پهپادی این کشور هم رو به پایان است. آقای ترامپ از جمله اشاره کرد که در همین روز دوشنبه، «سه سایت تولید موشک و پهپاد در ایران هدف قرار گرفتهاند.»
تنگۀ هرمز و همراهی کشتیها
دونالد ترامپ دربارۀ وضعیت تنگۀ هرمز، ضمن تأکید بر اینکه نیروی دریایی آمریکا «۳۰ کشتی مینگذار» ایران را غرق کرده، گفت ارزیابی پنتاگون هم این است که ایران نتوانسته مینی را وارد این تنگه کند.
رئیسجمهور آمریکا خاطرنشان کرد که خط ساحلی ایران در این منطقه، بهشدت زیر آتش است؛ اما در عین حال تأیید کرد که کشتیها، حتی اگر «احتمال» وجود مین هم مطرح باشد، ترجیح میدهند «خطر نکرده و وارد منطقه نشوند».
دونالد ترامپ از این رو، بار دیگر به اهمیت حضور و همراهی ناوگان کشورهای متحد، برای حصول اطمینان از امنیت انتقال حاملهای انرژی از این آبراه حیاتی اشاره، و از بیمیلی برخی کشورهای غربی، ابراز نارضایتی کرد.
رئیسجمهور آمریکا از کشوری نام نبرد؛ اما گفت که «ما ۴۰ سال آزگار برخی از آنها را حمایت و حفاظت کردهایم و زمانی که باید به کمک بیایند، خبری از آنها نیست! و این رفتار برای من اهمیت دارد.»
آلمان، اسپانیا و ایتالیا، از جمله اعضای ناتو هستند که به روشنی اعلام کردهاند که فعلاً برنامهای برای اعزام ناوهایشان به منطقه و مشارکت در بازگشایی تنگۀ هرمز ندارند.
فردریش مرتس صدر اعظم آلمان در این مورد گفت: «ما، حکمی از سازمان ملل متحد، ناتو یا اتحادیه اروپا دریافت نکردهایم و از این روست که موضوع نحوۀ درگیری نظامی آلمان، اصولاً مطرح نیست».
دونالد ترامپ در عین حال مدعی شد که کشورهای «بیشماری» برای کمک ابراز آمادگی کردهاند؛ اما بهدلیل فاصله، مدتی طول میکشد تا کشتیهایشان به منطقه برسد.
رئیسجمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنانش، ایران را به انتشار مداوم اخبار جعلی، بخصوص با استفاده از هوش مصنوعی متهم کرد و از جمله، به فیلمهایی اشاره کرد که با این تکنیک از «سوختن ناو آبراهام لینکلن» ساخته و منتشر کردهاند.
دونالد ترامپ در پاسخ به سوالی دربارۀ ارزیابیاش از وضعیت مخالفان حکومت ایران هم گفت «آنها در شرایط دشواری هستند، چرا که سلاح ندارند». او گفت «مخالفان شاید شجاع باشند، اما احمق نیستند».