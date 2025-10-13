ترامپ: دست دوستی ما حتی به سوی ایران، که موجب این همه ویرانی شده، دراز است

رئیسجمهوری آمریکا که برای دیداری کوتاه از اسرائیل و دیدار با گروگانهای آزادشدهٔ این کشور در دست حماس وارد تلآویو شده است، در یک سخنرانی در کنست، پارلمان، گفت: دست ما برای دوستی و همکاری، حتی به سوی ایران، نیز دراز است.
دونالد ترامپ روز دوشنبه ۲۱ مهر تأکید کرد که او دست دوستی و همکاری خود را «حتی به سوی ایران، که رژیم آن موجب این همه ویرانی در خاورمیانه شده است، دراز میکند».
او تصریح کرد دست ما برای این دوستی و همکاری «همیشه گشوده است».
رئیسجمهوری ایالات متحده اظهار داشت: رسیدن به توافق صلح با ایران «عالی» خواهد بود.
آقای ترامپ خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت: «تهدید همسایگان را متوقف کنید، از تأمین مالی شبهنظامیان دست بردارید و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسید».
او افزود: «ما هر زمان که شما آماده باشید، آمادهایم و این بهترین تصمیمی خواهد بود که شما میگیرید».
به گفتهٔ او، «اگر ایران سلاح هستهای داشت، کشورهای عربی حاضر به انجام توافقی که اکنون داریم، نبودند».
ایالات متحده روز اول تیرماه سه تأسیسات هستهای نطنز، فردو و مرکز فرآوری اورانیوم اصفهان را بمباران کرد که به گفته رئیسجمهور آمریکا، آنها را «به طور کامل و مطلق نابود کرد».
رئیسجمهوری آمریکا در سخنان روز دوشنبه خود گفت: بسیاری از دانشمندان هستهای ایران در عملیات اخیر از بین رفتند و در «عملیات زیبای چکش نیمهشب» بمبافکنهای بی-۲ و جنگندههای دیگر و دهها هواپیمای سوخترسان به پروازی طولانی (تا سه سایت هستهای فردو، نطنز و اصفهان) رفتند.
آقای ترامپ یادآور شد زمانی که اسرائیل هفت سال پیش به اسناد هستهای ایران دسترسی یافت، او در کاخ سفید در قدرت بود و از این اسناد «به خوبی استفاده شد».
او گفت ضربات به ایران از این طرف و آن طرف وارد میشد.
ترامپ گفت عالی میشود اگر بخواهیم با ایران هم صلح کنیم. مگر خوب نیست؟ آنها (مقامات جمهوری اسلامی) هم خسته شدهاند. آیا آنها دوباره میخواهند بروند و در دل کوه حفاری کنند (اشاره به تأسیسات هستهای) در حالی که آنها میخواهند در قدرت بمانند.
پایان «عصر ترور و مرگ»
او در بخش دیگری از اظهاراتش افزود: «پس از دو سال گروگان بودن در تاریکی، امروز ۲۰ گروگان به آغوش خانوادههای خود بازگشتند. ۲۸ عزیز دیگر نیز (گروگانهای جانباخته) سرانجام به خانه بازخواهند گشت تا برای همیشه در سرزمین مقدس آرام بگیرند».
آقای ترامپ تأکید کرد: «این نه تنها پایان یک جنگ است بلکه پایان عصر ترور و مرگ و آغاز عصر ایمان، امید و خدا است... این طلوعِ تاریخی یک خاورمیانهٔ جدید است».
رئیسجمهوری ایالات متحده همچنین گفت همکاری همه کشورها در این رویداد (طرح صلح برای پایان جنگ غزه) بیسابقه است و «بامداد نوینی را برای اسرائیل» رقم میزند و خاورمیانه «به زودی به منطقهای باعظمت تبدیل خواهد شد».
ترامپ با اشاره به اینکه با بنیامین نتانیاهو موافق است که «صلح تنها از طریق قدرت» بهدست خواهد آمد، افزود: حالا که گروگانهای اسرائیل برگشتهاند، دیگر میتواند بگوید که با احتساب جنگ غزه، به هشت جنگ پایان دادهام و امیدوارم بتوانم جنگ روسیه در اوکراین را هم حلوفصل کنم.
رئیسجمهوری آمریکا گفت نتانیاهو مرتب به او تلفن میکرد و درخواست تسلیحاتی میکرد که او نام آنها را نیز نشنیده بود، اما اسرائیل با مهارت از این تسلیحات استفاده کرد و سرانجام منجر به صلح شد.
او گفت به اسرائیل در این دو فراخوان میپیوندند: هرگز فراموش نخواهیم کرد و هرگز تکرار (فجایع علیه مردم اسرائیل) را نخواهیم پذیرفت.
ترامپ گفت نیروهای شرور چیزی جز مرگ و نفرت و فلاکت نداشتند و میخواستند اسرائیل را نابود کنند اما خود نابود شدند.
رئیسجمهوری آمریکا گفت از اسرائیل به مصر میرود تا در نشستی با شرکت ثروتمندترین کشورهای جهان شرکت کند و پس از یک دورهٔ بحرانی که اسرائیل زیر انتقاد بود، جهان دوباره به این کشور روی خوش نشان خواهد داد و صلح گسترش خواهد یافت.
او گفت از اینکه اسرائیل سرزمین کوچک خود را به یک مکان عالی تبدیل کرده، در شگفت است و آن را قابل تقدیر میداند و با گسترش صلح، شکوفایی اسرائیل افزایش خواهد یافت.
رئیس کنست: دونالد ترامپ مانند کوروش کبیر در زمانهٔ کنونی است
امیر اوحانا، رئیس کنست، پیش از سخنرانی آقای ترامپ گفت حضور این «بزرگترین دوست کشور اسرائیل» در عمارت کنست و در شهر اورشلیم «یک افتخار بزرگ» است.
او از اینکه رئیسجمهور آمریکا هفت سال پیش اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و سفارت آمریکا را به این شهر منتقل کرد، از وی تقدیر کرد.
رئیس کنست گفت دونالد ترامپ مانند کوروش کبیر در زمانهٔ کنونی برای ملت یهود اقدام کرده و یهودیان دو هزار سال دیگر نیز حمایت او را به یاد خواهند داشت.
اوحانا افزود آقای ترامپ در دولت اول خود گفتید که ایران هستهای یک تهدید نه تنها برای اسرائیل بلکه برای جهان است. همکاری شما در عملیات «چکش نیمهشب» در چهار ماه پیش مانع از «هولوکاست هستهای» علیه اسرائیل شد.
او گفت: «ایران؛ همان رژیمی که در مجلس خود شعار میدهد: مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. امروز دیگر میتوان گفت به خاطر عملیات موفق و همکاری با شما، ایران دیگر هستهای نخواهد شد».
دونالد ترامپ هنگامی که رئیس کنست نام نخستوزیر، رئیس موساد و برخی دیگر از مقامات اسرائیلی حاضر در این نشست ویژه را برد، به احترام به پا خاست و کف زد.
حاضران اسرائیلی نیز به احترام وزیران جنگ و خارجه، رئیس ستاد ارتش آمریکا، استیو ویتکاف و جرد کوشنر که در این سفر آقای ترامپ را همراهی میکنند، برای دقایق طولانی کف زدند.
نتانیاهو خطاب به ترامپ: من و شما به صلح متعهد هستیم
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز در سخنرانی خود در کنست از آقای ترامپ برای خارج کردن آمریکا از برجام و بمباران سه تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی قدردانی کرد.
او گفت که عملیات «چکش نیمهشب شما واقعا آن برنامهٔ هستهای ایران را چکشکاری کرد».
نتانیاهو گفت: من و شما به صلح متعهد هستیم.
نخستوزیر اسرائیل، ایران را رهبر «محور شر» که حماس نیز یکی از گروههای نیابتیاش بوده، دانست و گفت: «محور شر» با تلاش ارتش اسرائیل و حمایت آمریکا ضربات سنگینی خورده است.
او اظهار داشت: تصمیم دونالد ترامپ به از بین بردن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، که در خاورمیانه «ابرتروریست» بود، یک نقطهٔ عطف در مقابله با شروران منطقهای بود.
نتانیاهو گفت اسرائیل بر ایران و «محور تروریستی آن» پیروز شده، حماس و حزبالله را هدف ضربات جدی قرار داده و حوثیها را به خاطر حملات موشکی به اسرائیل مجازات کرده و نیمی از آنها را از بین برده است.
به گفتهٔ او، دشمنان اسرائیل نیز میدانند که اسرائیل تا چه حد قدرتمند است و حملهٔ هفتم اکتبر یک اشتباه جدی بود.
نخستوزیر اسرائیل از سربازان این کشور تمجید کرد و گفت که این کشور «به پیروزیهای شگفتانگیزی بر حماس دست یافته است».
آقای نتانیاهو اظهار داشت: بزرگترین افتخار کشور اسرائیل به نام «جایزهٔ اسرائیل» شایسته دونالد ترامپ است و ما ایمان داریم که شما لایق نوبل صلح نیز هستید.