رئیسجمهوری آمریکا میگوید چهرهای از داخل ایران میتواند برای رهبری کشور مناسبتر باشد.
دونالد ترامپ این اظهارات را روز سهشنبه ۱۲ اسفند در دیدار با فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، در کاخ سفید و در پاسخ به پرسشی پیرامون دیدگاهش دربارهٔ رهبری شاهزاده رضا پهلوی در ایران گفت.
خبرنگاری از رئیسجمهور آمریکا پرسید: آیا اساساً رضا پهلوی به عنوان گزینهای در ذهن شما مطرح هست؟
آقای ترامپ در پاسخ گفت: «بعضیها او را دوست دارند، اما ما خیلی به این موضوع فکر نکردهایم. به نظر من، شاید کسی از درونِ [کشور] مناسبتر باشد.»
دونالد ترامپ در ادامه افزود: «او [شاهزاده رضا پهلوی] به نظر فرد بسیار خوبی میآید؛ اما به باور من، کسی که همانجا (داخل ایران) حضور دارد و در حال حاضر میان مردم محبوب است — اگر چنین فردی وجود داشته باشد — گزینۀ مناسبتری خواهد بود. شخصی میانهروتر.»
آقای ترامپ در مورد جانشینان احتمالی مقامات کشتهشدهٔ جمهوری اسلامی نیز گفت که بیشتر افرادی که دولت او به عنوان جانشینان احتمالی در ایران زیر نظر داشتند، کشته شدهاند.
او گفت: «گروه دیگری هم داریم؛ [اما] آنها هم ممکن است مرده باشند.»
آقای ترامپ اشاره کرد که «موج سومی» از نامزدهای احتمالی وجود دارد، اما افزود: «ما آن افراد را نمیشناسیم.»
روزنامه نیویورکتایمز روز چهارشنبه «به نقل از سه مقام ایرانی» گزارش داد مجلس خبرگان در حال بررسی انتخاب مجتبی خامنهای، پسر علی خامنهای، بهعنوان رهبر جدید ایران است و احتمال دارد این تصمیم بهزودی اعلام شود. به گفته این منابع، فرماندهان سپاه از نامزدی او حمایت کردهاند.
همزمان با این گزارش، سایت «خبرگزاری شفقنا»، شامگاه سهشنبه متن نامهای را از علی حسینی اشکوری، از اعضای مجلس خبرگان رهبری منتشر کرد که خطاب به مجتبی خامنهای نوشته شده است.
او در این نامه مجتبی خامنهای را «آیتالله» لقب داده و ضمن تسلیت به او بهدلیل کشته شدن پدرش نوشته است: «انشاءالله تعالی استمرار راه آن بزرگمرد تاریخ در جنابعالی که فقیه جامعالشرایط و بصیر و حکیم هستید ادامه یابد.»
دلیل حمله به ایران
رئیس جمهوری ایالات متحده در ادامهٔ اظهارات روز سهشنبه خود در دیدار با صدراعظم آلمان، دربارهٔ علت حمله به ایران گفت که «ایران قبل از ایالات متحده قصد حمله داشت».
آقای ترامپ اظهار داشت: «فکر میکنم آنها میخواستند اول حمله کنند و من نمیخواستم این اتفاق بیفتد».
او اظهار داشت که دستور حمله علیه ایران داد چون «احساس میکرد» با متوقف شدن مذاکرات درباره برنامه هستهای ایران، تهران به ایالات متحده حمله خواهد کرد.
این اظهارات در حالی است که ایران پس از دور سوم مذاکرات با آمریکا در ژنو، گفته بود که در انتظار دور دیگری از گفتوگوها با نمایندگان ایالات متحده است.
از سوی دیگر، وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه به خبرنگاران گفته بود آمریکا به دلیل نگرانی از اینکه ایران در واکنش به اقدام برنامهریزیشده اسرائیل علیه تهران تلافی کند، دست به حمله زد.
مارکو روبیو گفت: «ما میدانستیم اقدام اسرائیل در راه است، میدانستیم این اقدام باعث حمله علیه نیروهای آمریکایی میشود، و میدانستیم اگر پیشدستانه پیش از آغاز آن حملات سراغشان نرویم، تلفات بیشتری خواهیم داد».
ترامپ: بدترین سناریو، روی کار آمدن رهبر دیگری مثل خامنهای است
رئیسجمهور آمریکا گفت بدترین سناریوی حملهاش به ایران میتواند این باشد که رهبر جدیدی مانند آیتالله علی خامنهای سر کار بیاید.
او اظهار داشت: «فکر میکنم بدترین حالت این است که ما این کار را انجام بدهیم و بعد کسی روی کار بیاید که به بدی نفر قبلی باشد، درست است؟»
ترامپ افزود: «این ممکن است رخ بدهد. ما نمیخواهیم این اتفاق بیفتد».
او همچنین گفت میتواند برای مدتی با افزایش قیمت نفت کنار بیاید، چون رفع تهدید قریبالوقوع ایران مهمتر است.
قیمت بنزین در آمریکا به دلیل ابهام درباره عرضه احتمالی نفت و در حالی که نشانهای از پایان قریبالوقوع جنگ دیده نمیشود، افزایش یافته است.
رئیسجمهور ایالات متحده گفت ارتش آمریکا در حمله به بسیاری از اهداف دریایی و هوایی ایران موفق بوده و افزود «تقریباً همهچیز از کار افتاده است».
ترامپ گفت ایران هنوز موشک شلیک میکند، اما پیشبینی کرد تهران در نهایت بهدلیل تداوم حملات علیه آن، این توانایی را از دست خواهد داد.
او گفت: «خیلی از آنها را شلیک کردهاند و ما هم خیلیهایشان را از کار میاندازیم».
رئیسجمهور آمریکا همچنین از معترضان در ایران خواست تا زمانی که اوضاع باثبات نشده است، هرگونه اعتراضی را به تعویق بیندازند.
او گفت: «ما گفتهایم فعلاً این کار را نکنید. اگر میخواهید بروید بیرون و اعتراض کنید، فعلاً این کار را نکنید».
ترامپ: آلمان در حملات به ایران به آمریکا کمک میکند
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز سهشنبه ۱۲ اسفند در دیدار با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در کاخ سفید گفت برلین با فراهم کردن دسترسی نیروهای آمریکایی به برخی پایگاهها در حال «کمک» به عملیات آمریکا و اسرائیل علیه ایران است.
ترامپ تأکید کرد که از آلمان درخواست اعزام نیرو نشده و کمک برلین بیشتر در قالب فراهم کردن امکان فرود و استفاده از «پایگاههای خاص» برای نیروهای آمریکایی بوده است. او در عین حال از روابط خود با دولت آلمان و شخص مرتس تمجید کرد.
آقای ترامپ تأکید کرد این کمکهای آلمان در تضاد کامل با اقدامات دو کشور دیگر اروپایی، یعنی بریتانیا و اسپانیا است.
فریدریش مرتس نیز گفت آلمان و آمریکا در هدف پایان دادن به «رژیم کنونی ایران» دیدگاه مشترک دارند، هرچند هشدار داد که این طرح بدون خطر نیست و ممکن است پیامدهایی به همراه داشته باشد.
صدراعظم آلمان ضمن اعلام حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، ابراز امیدواری کرد که جنگ بهزودی پایان یابد و گفت که آن به اقتصاد جهانی آسیب میزند.
مرتس اظهار داشت: «این، البته، به اقتصادهای ما آسیب میزند. این درباره قیمت نفت صادق است و درباره قیمت گاز هم همینطور. به همین دلیل است که همه ما امیدواریم این جنگ هرچه زودتر پایان یابد».
او همچنین تأکید کرد هرگونه مشارکت مستقیم آلمان در جنگ نیازمند تصویب پارلمان این کشور خواهد بود.
فریدریش مرتس برای گفتوگو دربارهٔ یک قرارداد تجاری با ایالات متحده و همچنین جنگ روسیه در اوکراین در واشینگتن به سر میبرد.
خبرگزاری رویترز مینویسد که موضوع جنگ در ایران برای مرتس از نظر سیاسی حساس است، چرا که او به دلیل حمایت آلمان از عملیات آمریکا و اسرائیل با واکنشهای منفی احتمالی در داخل کشور مواجه است.
انتقاد از موضع اسپانیا و بریتانیا در قبال جنگ ایران
رئیسجمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش از موضع دولتهای اسپانیا و بریتانیا در قبال جنگ ایران انتقاد کرد.
او اظهار داشت: «اسپانیا واقعاً گفت که ما نمیتوانیم از پایگاههای آنها استفاده کنیم».
ترامپ افزود: «ما میتوانیم همینطور پرواز کنیم و از آن استفاده کنیم. هیچکس قرار نیست به ما بگوید از آن استفاده نکنیم، اما لازم هم نیست».
رئیسجمهوری آمریکا گفت به اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، دستور داده است «کل تجارت» با اسپانیا را تعلیق کند.
او افزود: «از بریتانیا هم راضی نیستم».
به گزارش رسانههای بریتانیایی، این کشور در ابتدا اجازه نداده بود آمریکا از پایگاههای بریتانیا، از جمله جزیره دیهگو گارسیا در اقیانوس هند، برای انجام حملات به ایران استفاده کند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، روز یکشنبه اندکی از موضع خود عقبنشینی کرد و اجازه استفاده محدود از پایگاههای این کشور را داد.
ترامپ گفت میتوانست راهحلهای بسیار بهتری وجود داشته باشد.
رئیسجمهور آمریکا افزود: «این وینستون چرچیل نیست که با او طرف باشیم».
موضوع فرسایش توان نظامی جمهوری اسلامی
دونالد ترامپ در نشست خبر سهشنبه در کاخ سفید با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، پیش از ملاقاتشان گفت: «اوضاع ما خیلی خوب است.»
رئیس جمهور آمریکا با اشاره به توان نظامی جمهوری اسلامی گفت: «آنها دیگر نیروی دریایی ندارند؛ از کار افتاده است. نیروی هوایی ندارند؛ از کار افتاده است. هیچ دستگاه ردیاب هوایی ندارند؛ همگی از کار افتادهاند.»
دونالد ترامپ در بخش دیگری از نشست خبری خود با صدراعظم آلمان گفت که دستور حمله به ایران را روز شنبه صادر کرده است چونکه ممکن بود با بنبست در مذاکرات بر سر برنامهٔ هستهای ایران، جمهوری اسلامی پیشدستی کرده و حمله کند.
وقتی از او پرسیده شد که آیا ممکن است اسرائیل او را برای حمله به ایران «تحت فشار» قرار داده باشد، ترامپ پاسخ داد: «نه، در واقع شاید من آنها را تحت فشار گذاشته باشم.»
ترامپ: سکوهای پرتاب ایران رو به پایان است
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز سهشنبه در مصاحبهای گفت که ذخایر جنگافزارهای حیاتی ایران رو به اتمام است.
در یک تماس تلفنیِ تقریباً ۴ دقیقهای با وبسایت خبری «پولیتیکو»، ترامپ استدلال کرد که توان نظامی تهران بهطور پیوسته در حال فرسایش است، هرچند انتظار میرود نیروهای ایرانی «تا مدتی به پرتاب موشک ادامه دهند.»
ترامپ گفت: «آنها در حال تمام کردن [موشکها] هستند و فضایی هم برای شلیک ندارند، چون تارومار شدهاند. سکوهای پرتابشان رو به اتمام است.»
سخنان رئیسجمهور آمریکا در حالی بیان میشود که ایالات متحده و خاورمیانه خود را برای حملات موشکی و پهپادیِ ادامهدار ایران آماده میکنند؛ حملاتی که از زمان آغاز درگیری در اوایل روز شنبه، در موجهای پیاپی انجام شده است.
سفارتخانههای ایالات متحده در عربستان سعودی و کویت روز سهشنبه تعطیلی خود را اعلام کردند و وزارت امور خارجه به آمریکاییهای سراسر خاورمیانه هشدار داد که با ورود این جنگ به چهارمین روز خود، منطقه را ترک کنند.
آقای ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «ما ذخایر نامحدودی از مهمات ردهمتوسط و ردهبالا و غیره داریم. آنها را ذخیره کردهایم و باز هم میسازیم.»
او افزود: «شرکتهای دفاعی با شتابی تند در حال ساخت تجهیزات مختلف مورد نیاز ما هستند. آنها تحت دستورهای اضطراری قرار دارند. ما بهسرعت در حال تولید هستیم و ذخایر نامحدودی داریم.»
ترامپ: برای گفتوگو با ایران دیگر خیلی دیر شده است
رئیسجمهور آمریکا روز سهشنبه ۱۲ اسفند گفت با اینکه تهران خواهان مذاکره است، برای گفتوگو با ایران دیگر خیلی دیر شده است.
دونالد ترامپ در پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت: «پدافند هوایی، نیروی هوایی، نیروی دریایی و رهبریشان از بین رفته است. آنها میخواهند مذاکره کنند. من گفتم: “خیلی دیر است!”».
این اظهارات در حالی است که او دو روز پیش گفته بود با انجام مذاکرات با ایران موافقت کرده است.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، نیز پیشتر گفته بود که ایران با آمریکا مذاکره نخواهد کرد.
ترامپ: ارتش آمریکا به اندازه کافی ذخایر تسلیحاتی دارد که بتواند «تا ابد» بجنگد
دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه ۱۱ اسفند در پستی در شبکههای اجتماعی نوشت: آمریکا «ذخیرهای عملاً نامحدود» از مهمات دارد و «میشود جنگها را با تکیه صرف بر همین ذخایر، “تا ابد” و با موفقیت بسیار پیش برد».
او افزود: «ایالات متحده ذخیره دارد و آماده است که پیروزی بزرگی به دست بیاورد!!!»
اظهارات آقای ترامپ در حالی بیان میشود که حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران و واکنش متقابل جمهوری اسلامی، وارد پنجمین روز خود شده است. برخی گزارشها حاکی است که اگر جنگ برای مدت طولانی ادامه داشته باشد و توان موشکی و پهپادی ایران تحلیل نرود، ممکن است ذخایر تیر آمریکا و اسرائیل برای رهگیری قابلیتهای نظامی ایران کافی نباشد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی چهرههای پرنفوذ طرفدار ترامپ علیه حملات اخیر به ایران موضع گرفتهاند، هرچند جمهوریخواهان عموماً با وجود ریسکهای سیاسی احتمالی در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر، از آن حمایت کردهاند.
ترامپ پیشتر در روز دوشنبه جزئیاتی درباره مدت زمان کارزار علیه تهران ارائه نکرد، اما گفت پیشبینی شده بود که چهار تا پنج هفته طول بکشد.
او پیش از مراسم اهدای مدال افتخار در کاخ سفید در روز دوشنبه، کوتاه درباره جنگ گفت: «ما همین حالا هم بهطور قابلتوجهی جلوتر از برآوردهای زمانیما هستیم. اما هرقدر زمان لازم باشد، مشکلی نیست. هرچه لازم باشد».
ترامپ برخلاف آنچه که در زمان اقدام نظامی معمول است، هیچ نطق تلویزیونی خطاب به مردم آمریکا ایراد نکرده است.
آمریکا در صورت لزوم، کشتیها را در تنگه هرمز «اسکورت میکند»
رئیسجمهور ایالات متحده روز سهشنبه گفت در صورت نیاز، نیروی دریایی آمریکا در بحبوحه جنگ با ایران، نفتکشها را از تنگه هرمز اسکورت خواهد کرد و دستور داده که برای شرکتهای کشتیرانی بیمه فراهم شود.
دونالد ترامپ در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «اگر لازم باشد، نیروی دریایی ایالات متحده هرچه سریعتر اسکورت نفتکشها را از تنگه هرمز آغاز خواهد کرد. در هر صورت، ایالات متحده جریان آزاد انرژی به جهان را تضمین خواهد کرد».
او افزود: «دستور دادهام که از همین لحظه، شرکت توسعه مالی ایالات متحده با قیمتی بسیار مناسب، بیمه ریسک سیاسی و تضمینهایی برای امنیت مالی تمام تجارت دریایی، بهویژه انرژی، که از خلیج [فارس] عبور میکند را فراهم کند. این خدمات برای همه خطوط کشتیرانی در دسترس خواهد بود».
رئیسجمهور آمریکا تصریح کرد: «قدرت اقتصادی و نظامی ایالات متحده بزرگترین در روی زمین است؛ اقدامات بیشتری در راه است».