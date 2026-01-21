دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز سهشنبه سیام دیماه بار دیگر هشدار داد که اگر تهران موفق به ترور رهبر ایالات متحده شود، ایران «از روی زمین محو» خواهد شد.
در پی بالا گرفتن تهدیدهای متقابل، ایران و ایالات متحده هر دو هشدار دادند که در صورت ترور رهبرانشان، جنگی تمامعیار و گسترده به راه خواهند انداخت.
ترامپ در مصاحبهای با شبکهٔ «نیوز نیشن» که روز سهشنبه پخش شد، در پاسخ به پرسشی دربارهٔ تهدیدهای ایران علیه جان این سیاستمدار ۷۹ ساله گفت: «دستورهای بسیار قاطعی» در این باره داده است.
دونالد ترامپ در این مصاحبه در مورد موضوع تهدید به ترور او از سوی جمهوری اسلامی گفت: «خب، آنها نباید این کار را بکنند، اما من دستوراتی به جا گذاشتهام.» او افزود: «اگر هر اتفاقی بیفتد، ما کل… کل کشور را منفجر خواهیم کرد.»
ترامپ ادامه داد: «من دستورالعملهای بسیار قاطعی بهجا گذاشتهام. اگر اتفاقی بیفتد، آنها [دریافتکنندگان دستور]، آنها را از روی زمین محو خواهند کرد.»
ترامپ یک سال پیش، اندکی پس از بازگشت به کاخ سفید، هشدار مشابهی به ایران داده و به خبرنگاران گفته بود: «اگر دست به چنین کاری بزنند، با خاک یکسان خواهند شد.»
پیش از مصاحبه جدید آقای ترامپ در روز سهشنبه، در همان روز، ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، هم در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه «زمان آن رسیده بهدنبال رهبری جدید در ایران باشیم» تهدید کرده بود: «اگر دست تعرضی بهسوی رهبر ما دراز شود، آن دست را قطع میکنیم و دنیای آنها را به آتش خواهیم کشید.»
یک روز پیشتر هم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در بیانیهای، خطاب به دونالد ترامپ در مورد هرگونه «تعرض» به خامنهای هشدار داده و اینگونه بیان کرده که شخص رئیس جمهور آمریکا به سبب «کشتن قاسم سلیمانی و هزاران بیگناه در ایران» بوده، باید مورد قصاص قرار گیرد.
این درحالی است که سازمان ملل اعلام کرده گزارشهایی از قتل «هزاران بیگناه در ایران» توسط مأموران جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
در روزهای اخیر بنرهای تبلیغاتی نیز از سوی جمهوری اسلامی در شهرهای ایران نصب شده که با درج جملۀ «این بار خطا نمیرود»، موضوع ترور رئیس جمهوری آمریکا را به تصویر کشیدهاند.
با این حال بسیاری از ایرانیان ساکن خارج از کشور، از جمله شیرین عبادی، برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل که در تبعید به سر میبرد، خواستار مداخلهٔ ایالات متحده علیه دستگاه حاکم در تهران شدهاند.
عبادی خواستار انجام «اقدامات کاملاً هدفمند» علیه رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده است.