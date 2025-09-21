بریتانیا، کانادا و استرالیا کشور فلسطین را به رسمیت شناختند

نخستوزیران بریتانیا، کانادا و استرالیا یکشنبه ۳۰ شهریور به شکل جداگانه اعلام کردند که کشورهایشان از همین روز فلسطین را به عنوان کشور به رسمیت میشناسد.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در بیانیهای اعلام کرد: «امروز، برای احیای امید به صلح میان فلسطینیها و اسرائیلیها و راهحل دو کشوری، بریتانیا رسماً کشور فلسطین را به رسمیت میشناسد.»
این اقدام، بریتانیا را در کنار بیش از ۱۴۰ کشور دیگر قرار میدهد، اما خشم اسرائیل و متحد اصلی آن، ایالات متحده، را برخواهد انگیخت.
به گزارش رویترز، این تصمیم بار نمادین سنگینی دارد، چرا که بریتانیا در شکلگیری اسرائیل بهعنوان یک کشور مدرن پس از جنگ جهانی دوم نقشی اساسی ایفا کرده و مدتها متحد آن بوده است.
دولت کییر استارمر در ماه ژوئیه به اسرائیل اولتیماتوم داده بود که در صورت عدم اقدام برای پایان دادن به «وضعیت اسفبار» در غزه، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا درباره تصمیم این کشور گفت: «از زمان آن اعلامیه در ژوئیه، در واقع با حمله به قطر، آتشبس در این مقطع از هم پاشیده و چشماندازها تیره است.»
او یادآوری کرد اسرائیل همچنین برنامهای برای شهرکسازی پیش برده است.
آقای استارمر زیر فشار بسیاری از قانونگذاران حزب خود بوده است که از افزایش تلفات انسانی در غزه و تصاویر کودکان گرسنه خشمگین هستند.
نخستوزیر بریتانیا در بیانیه روز یکشنبه خود حماس را «سازمان تروریستی وحشی» خواند و تصریح کرد که راهحل دو کشوری برای اسرائیل و فلسطین «پاداشی برای حماس نیست، زیرا به این معناست که حماس هیچ آیندهای نخواهد داشت؛ نه نقشی در حکومت و نه نقشی در حوزه امنیت».
او افزود: «ما پیشتر حماس را در فهرست تروریستی قرار داده و تحریم کردهایم و فراتر نیز خواهیم رفت. من دستور دادهام که در هفتههای آینده افراد دیگری از حماس تحریم شوند.»
کانادا و استرالیا نیز روز یکشنبه کشور فلسطین را به رسمیت شناختند و انتظار میرود کشورهای دیگری این هفته در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک چنین اقدامی انجام دهند.
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، روز یکشنبه با انتشار بیانیهای گفت: «امروز کانادا کشور فلسطین را به رسمیت میشناسد.»
او در بیانیه خود اضافه کرد که کانادا «همکاری خود را برای ساختن آیندهای صلحآمیز برای کشور فلسطین و کشور اسرائیل اعلام میکند.»
همچنین آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، بیانیهای منتشر کرد و ضمن اعلام به رسمیت شناختن کشور فلسطین گفت که گروه افراطی حماس نباید در آینده فلسطین نقشی داشته باشد.
مجمع عمومی سازمان ملل روز ۲۱ شهریور با اکثریت قاطع به قطعنامهای رأی داد که در آن بر «اقدامهای ملموس، زمانبندیشده و غیرقابل بازگشت» برای دستیابی به راهحل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطینیها بدون مشارکت گروه افراطی حماس تأکید شده بود.
این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل ۱۴۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع کسب کرد.