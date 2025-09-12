مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامۀ تشکیل کشور فلسطین بدون حضور حماس رأی مثبت داد

مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت قاطع به قطعنامهای رأی داد که در آن بر «اقدامهای ملموس، زمانبندیشده و غیرقابل بازگشت» برای دستیابی به راهحل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطینیها بدون مشارکت گروه افراطی حماس تأکید شده است.
این قطعنامۀ هفت صفحهای که «اعلامیۀ نیویورک» خوانده شده است، روز جمعه ۲۱ شهریور تصویب شد و حاصل یک کنفرانس بینالمللی در سازمان ملل در ماه ژوئیه به میزبانی عربستان سعودی و فرانسه دربارهٔ این مناقشهٔ چند دههای است.
ایالات متحده و اسرائیل از حضور در این نشست خودداری کرده بودند.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل ۱۴۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع کسب کرد.
این رأیگیری پیش از نشست سران کشورهای جهان در ۲۲ سپتامبر و در حاشیهٔ اجلاس عالیرتبه مجمع عمومی برگزار شد؛ انتظار میرود بریتانیا، فرانسه، کانادا، استرالیا و بلژیک بهطور رسمی در نشست مجمع عمومی امسال کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.
قطعنامۀ مورد تأیید مجمع عمومی ۱۹۳ عضوی سازمان ملل، حملات حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ که آغازگر جنگ غزه بود را محکوم کرده است.
این قطعنامه همچنین حملات اسرائیل علیه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی در غزه، محاصره و ایجاد قحطی را محکوم میکند؛ اقداماتی که «منجر به یک فاجعهٔ انسانی و بحران شدید حفاظت از غیرنظامیان شده است».
«اعلامیۀ نیویورک» شامل بحثی دربارهٔ «استقرار یک مأموریت موقت بینالمللی برای ایجاد ثبات» در منطقهٔ آسیبدیده تحت مأموریت شورای امنیت سازمان ملل است که هدف آن حمایت از جمعیت غیرنظامی فلسطینی و تسهیل انتقال مسئولیتهای امنیتی به تشکیلات خودگردان فلسطینی است.
حدود سهچهارم از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، کشور فلسطین را که در سال ۱۹۸۸ توسط رهبری در تبعید فلسطین اعلام موجودیت کرد، به رسمیت شناختهاند.
ژاننوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، گفت این قطعنامه باعث شد حماس در انزوای بینالمللی قرار گیرد.
او در پیامی در شبکهٔ ایکس نوشت: «امروز برای نخستین بار، سازمان ملل متنی را تصویب کرد که حماس را به خاطر جنایاتش محکوم میکند و خواستار تسلیم و خلعسلاح آن میشود».
حماس علاوه بر اسرائیل، از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز گروهی تروریستی شناخته میشود.
قطعنامهٔ روز جمعه با حمایت همه کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس همراه بود. اسرائیل و ایالات متحده به آن رأی منفی دادند، بههمراه آرژانتین، مجارستان، میکرونزی، نائورو، پالائو، پاپوآ گینهنو، پاراگوئه و تونگا. ایران به این قطعنامه رأی ممتنع داد.
بیانیهٔ مورد تأیید قطعنامه اعلام میکند که جنگ غزه «باید همین حالا پایان یابد» و از استقرار یک «هیئت موقت بینالمللی برای ایجاد ثبات» حمایت میکند.
ایالات متحده این رأیگیری را «یک نمایش تبلیغاتی گمراهکننده و نابهنگام دیگر» توصیف کرد که تلاشهای جدی دیپلماتیک برای پایان دادن به این مناقشه را تضعیف میکند.
مورگان اورتگاس، دیپلمات آمریکایی، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل این قطعنامه را «هدیهای به حماس» خواند و گفت: «این کنفرانس نه تنها صلح را تقویت نکرده، بلکه جنگ را طولانیتر کرده، به حماس جسارت بخشیده و چشمانداز صلح را چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت تضعیف کرده است».
اسرائیل که مدتهاست سازمان ملل را به دلیل نام نبردن مستقیم از حماس در محکومیت حملات هفتم اکتبر مورد انتقاد قرار میدهد، این بیانیه را «جانبدارانه» خوانده و رأیگیری را «نمایشی» دانست.
دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، گفت: «تنها بهرهبردار این قطعنامه حماس است... وقتی تروریستها شادی میکنند، شما صلح را پیش نمیبرید، بلکه ترور را پیش میبرید».
طبق آمارهای اسرائیل، حمله حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) به اسرائیل، ۱۲۰۰ کشته بر جای گذاشت که بیشتر آنها غیرنظامی بودند و حدود ۲۵۱ نفر نیز به گروگان گرفته شدند.
بر اساس اعلام مقامات محلی فلسطینی، از آن زمان تاکنون بیش از ۶۴ هزار نفر، که اکثرشان غیرنظامی هستند، در جریان حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدهاند.