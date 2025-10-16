رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (ام‌آی‌فایو) می‌گوید نهاد تحت امر او در یک‌سال گذشته بیش از ۲۰ توطئهٔ بالقوه مرگبار ایران را خنثی کرده است.

کن مک‌کالوم روز پنجشنبه ۲۴ مهر تصریح کرد که بریتانیا با تهدید فزاینده‌ای از سوی کشورهای متخاصم مانند روسیه، ایران و چین روبرو است، در حالی که خطر تروریسم با تلاش القاعده و داعش برای تحریک مهاجمان بالقوه «بسیار زیاد» است.

او افزود: تعداد افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های تهدیدآمیز دولتی مورد تحقیق قرار گرفته‌اند، «۳۵ درصد» افزایش یافته است و «کشورهای متخاصم دائماً به روش‌های زشتی که معمولاً توسط تروریست‌ها به کار گرفته می‌شود، روی می‌آورند».

مک‌کالوم در سخنرانی سالانهٔ خود در دفتر مرکزی ام‌آی‌فایو در لندن گفت: «در سال ۲۰۲۵، سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا با حجم و تنوع بیشتری از تهدیدها از سوی تروریست‌ها و بازیگران دولتی مواجه خواهد بود که من تاکنون نمونه آن را ندیده‌ام».

روسیه، ایران و چین بارها اتهام‌های مشابه بریتانیا در این زمینه را رد کرده‌اند.

رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا در مورد ایران گفت که تهران «به طرز جنون‌آمیزی» تلاش می‌کند منتقدانش را در سراسر جهان ساکت کند، و به این اشاره کرد که چگونه استرالیا دخالت ایران در توطئه‌های یهودی‌ستیزانه را افشا کرده و مقامات هلندی یک سوءقصد نافرجام را فاش کرده‌اند.

به گفتهٔ مک‌کالوم، تهدید تروریستی برای بریتانیا همچنان «بسیار بزرگ» است و ام‌آی‌فایو و پلیس این کشور از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون، ۱۹ توطئهٔ حمله را در مراحل پایانی خنثی کرده‌اند.

او گفت: «القاعده و داعش بار دیگر جاه‌طلب‌تر شده‌اند و از بی‌ثباتی در کشورها برای تثبیت جایگاه خود سوءاستفاده می‌کنند».

متهم کردن روسیه و چین

مک‌کالوم در مورد روسیه گفت: «سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا با کمک شرکای خود در سراسر اروپا، به شناسایی کسانی که از اراذل و اوباش روسی دستور می‌گیرند، ادامه خواهد داد».

او تأکید کرد: «و ما به جستجوی ردپاها تا رسیدن به کسانی که دستور می‌دهند، ادامه خواهیم داد، کسانی که تصور می‌کنند ناشناس و، در پشت صحنه، غیرقابل شناسایی هستند».

اوایل امسال، شش بلغاری به اتهام جاسوسی برای روسیه از طریق انجام عملیات رصد از طرف این کشور زندانی شدند. پنج مرد نیز به اتهام دست داشتن در حملات به مشاغل مرتبط با اوکراین در لندن که مقام‌هایی بریتانیایی می‌گویند گروه مزدور واگنر روسیه دستور انجام آن‌ها را داده بود، محکوم شدند.

مک‌کالوم همچنین گفت پکن در جاسوسی سایبری، فریب دانشگاهیان برای کشاندن آن‌ها به چین، مداخله مخفیانه در زندگی عمومی بریتانیا و آزار و اذیت مخالفان طرفدار دموکراسی در بریتانیا دست دارد.