رسانه‌های بریتانیا گزارش داده‌اند که کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر این کشور ممکن است روز دوشنبه اول تیرماه یک جدول زمانی برای کناره‌گیری‌اش از قدرت و تعیین نخست‌وزیر جدید اعلام کند.

منابع نزدیک به او به رسانه‌ها گفتند که کی‌یر استارمر در طول آخر هفته مشغول بررسی این تصمیم بوده است که آیا از قدرت کناره‌گیری کند یا در رقابت رهبری حزب کارگر باز هم نامزد شود و شرکت کند.

روزنامه گاردین گزارش داده که استارمر و حلقهٔ نزدیکانش در حال کار بر روی سخنرانی استعفایش هستند و محتمل‌ترین جدول زمانی این است که او تا بعد از تابستان در سمت خود باقی بماند و رهبر جدید در کنگره حزب در اواخر سپتامبر معرفی شود.

به گزارش اسکای نیوز، ایوت کوپر، وزیر خارجه، از جمله وزریران ارشدی است که از استارمر خواسته است کناره‌گیری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیش از ۱۰۰ نفر از ۴۰۳ نماینده مجلس حزب کارگر از او خواسته‌اند استعفا دهد.

احتمال کناره‌گیری نخست‌وزیر بریتانیا از قدرت در هفته‌های اخیر و با نتایج ضعیف حزب کارگر در انتخابات محلی ماه مه گذشته مطرح شده بود اما به‌دنبال پیروزی رقیب اصلی‌اش در حزب کارگر، اندی برنهام، در انتخابات پارلمانی منچستر افزایش یافته است.

برنهام در ماه‌های اخیر به عنوان یک چهرهٔ قدرتمند تازه و منتقد جدی استارمر در داخل حزب کارگر مطرح شده است. طبق قوانین حزب کارگر، رهبر این حزب چپ میانه باید عضو پارلمان باشد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروث‌سوشال، کناره‌‌گیری کی‌یر استارمر از نخست‌وزیری را قطعی دانست و نوشت که او استعفا خواهد داد.

رئیس‌جمهور آمریکا که به‌دنبال جنگ اخیر با ایران رابطه سردی با کی‌یر استارمر پیدا کرده است در پیامش گفت که استارمر در سیاست‌های مهاجرتی و انرژی شکست خورده است.

نخست‌وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود که در هر رقابت رسمی رهبری حزب کارگر که به‌دنبال جایگزینی او باشد، شرکت خواهد کرد.

اندی برنهام روز جمعه در انتخابات پارلمانی منچستر توانست نایچل فاراژ، نامزد قدرتمند حزب اصلاحات بریتانیا، را شکست دهد. این حزب در یک سال اخیر در صدر نظرسنجی‌های ملی بریتانیا قرار دارد.

محبوبیت کی‌یر استارمر در ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته است و او با انتقادهای شدیدی درباره عملکرد دولتش در عدم بهبود شرایط اقتصادی بریتانیا و کاهش هزینه‌های زندگی روبرو بوده است.

آقای استارمر کمتر از دو سال پیش به‌دنبال پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات سراسری بریتانیا با وعده پایان دادن به سیاست‌های آشفته دولت‌های مختلف روی کار آمد.

بریتانیا به‌دلیل بدهی و پرداخت بهرهٔ بالا، سال‌ها رشد اقتصادی ضعیف، تلاش برای کاهش هزینه‌ها و نیاز به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف، بالاترین هزینه‌های استقراض را در بین کشورهای ثروتمند گروه هفت دارد.

در صورت کناره‌گیری کی‌یر استارمر، بریتانیا شاهد هفتمین نخست‌وزیر طی ده سال از زمان رأی‌گیری برگزیت برای خروج از اتحادیه اروپا خواهد بود.

این بالاترین رقم در نزدیک به دو قرن اخیر در بریتانیا است.