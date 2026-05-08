کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، در نخستین آزمون مهم انتخاباتی دولت خود با نشانه‌های نارضایتی گستردهٔ رأی‌دهندگان روبه‌رو شده و نتایج اولیهٔ انتخابات محلی از پیشروی چشمگیر حزب راست‌گرای ضدمهاجرت «رفورم یوکی» به رهبری نایجل فاراژ حکایت دارد.

انتخابات محلی روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت، کمتر از دو سال پس از پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات سراسری و پایان دادن به ۱۴ سال حکومت محافظه‌کاران برگزار شد.

با این حال، نتایج اولیه که صبح جمعه منتشر شد، نشان می‌دهد حزب کارگر بخشی از حمایت مردمی خود را از دست داده و در برخی از مناطق سنتی خود در شمال و مرکز انگلستان با شکست‌های سنگینی روبه‌رو شده است.

بر اساس نتایج اولیه، حزب رفورم یوکی که با شعارهای ضدمهاجرت و انتقاد از احزاب سنتی فعالیت می‌کند، بیش از ۳۵۰ کرسی شوراهای محلی را در انگلستان به دست آورده است. هم‌زمان حزب کارگر صدها کرسی را از دست داده و محافظه‌کاران نیز با کاهش حمایت رأی‌دهندگان روبه‌رو شده‌اند.

حزب رفورم یوکی برای نخستین بار کنترل یکی از شوراهای محلی لندن، منطقهٔ هیورینگ در شرق پایتخت بریتانیا، را به دست آورد. این حزب همچنین توانست در برخی از پایگاه‌های سنتی حزب کارگر، از جمله دو منطقه در شمال انگلستان، تمام کرسی‌های حزب کارگر را تصاحب کند.

در این انتخابات حدود پنج هزار کرسی شوراهای محلی از مجموع ۱۶ هزار کرسی در سراسر انگلستان تعیین می‌شود و رأی‌دهندگان در اسکاتلند و ولز نیز نمایندگان پارلمان‌های محلی را انتخاب می‌کنند.

این انتخابات دولت مرکزی بریتانیا را تعیین نمی‌کند، اما معیاری مهم برای سنجش محبوبیت احزاب به شمار می‌رود و نخستین آزمون جدی افکار عمومی برای دولت استارمر پیش از انتخابات سراسری بعدی در سال ۲۰۲۹ محسوب می‌شود.

نایجل فاراژ، چهرهٔ اصلی کارزار خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا، نتایج اولیه را «تغییری تاریخی در سیاست بریتانیا» توصیف کرد و گفت نظام سنتی دوحزبی این کشور در حال فروپاشی است.

در مقابل، کی‌یر استارمر تأکید کرد قصد کناره‌گیری ندارد و به اجرای وعده‌های خود ادامه خواهد داد. او روز جمعه در جمع خبرنگاران در لندن گفت: «من کنار نمی‌کشم.» نخست‌وزیر بریتانیا افزود رأی‌دهندگان بیش از آن‌که نگران رهبری او باشند، از سرعت تحقق وعده‌های دولت ناراضی هستند.

استارمر همچنین وعده داد دولتش برنامه‌های تازه‌ای برای «تغییر بریتانیا» ارائه خواهد کرد. دولت او در ماه‌های گذشته با انتقادهایی دربارهٔ بحران هزینه‌های زندگی، افزایش قیمت انرژی و کندی بهبود وضعیت اقتصادی روبه‌رو بوده است.

برخی نمایندگان حزب کارگر هشدار داده‌اند اگر این حزب در اسکاتلند و ولز نیز نتایج ضعیفی کسب کند، فشارها بر استارمر برای تعیین زمان کناره‌گیری‌اش افزایش خواهد یافت. با این حال متحدان او می‌گویند اکنون زمان مناسبی برای تغییر رهبری حزب نیست.

جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، گفت رأی‌دهندگان خواهان «آشوب ناشی از رقابت برای رهبری حزب» نیستند و تأکید کرد استارمر همچنان می‌تواند دولت را به موفقیت برساند.

در همین حال، تحلیلگران سیاسی می‌گویند نتایج اولیه نشانه‌ای از حرکت سیاست بریتانیا به سوی یک نظام چندحزبی است؛ وضعیتی که در آن حزب کارگر و محافظه‌کار بخشی از آراء سنتی خود را به رفورم یوکی، حزب سبزها و احزاب ملی‌گرای اسکاتلند و ولز واگذار کرده‌اند.

حزب محافظه‌کار نیز که پس از شکست سنگین در انتخابات سراسری سال ۲۰۲۴ همچنان درگیر بحران رهبری و هویتی است، در این انتخابات بخشی از پایگاه سنتی خود را از دست داده است.

نتایج کامل انتخابات محلی قرار است تا پایان روز جمعه ۱۸ اردیبهشت اعلام شود.