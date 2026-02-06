ایالات متحده روز جمعه ۱۷ بهمن و ساعتی پس از پایان مذاکره نمایندگان ایران و آمریکا در عمان، از اعمال تحریمهای جدید برای محدود کردن صادرات نفت ایران ازجمله با هدف قرار دادن ۱۴ کشتی خبر داد.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت ایران از درآمدهای نفتی برای «تأمین مالی فعالیتهای بیثباتکننده در سراسر جهان و تشدید سرکوب داخلی در ایران» استفاده میکند.
پیگوت در بیانیهای افزود دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، «متعهد است صادرات غیرقانونی نفت و محصولات پتروشیمی رژیم ایران را در چارچوب کارزار فشار حداکثری دولت خود به حداقل برساند».
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد هرگونه تراکنش مرتبط با ۱۴ کشتی که به گفته این وزارتخانه در انتقال نفت ایران نقش دارند و جزو «ناوگان سایه» جمهوری اسلامی هستند، مسدود خواهد شد.
این کشتیها با پرچم کشورهایی از جمله ترکیه، هند و امارات متحده عربی ثبت شدهاند.
همچنین تحریمهایی علیه ۱۵ نهاد و دو فرد اعلام شده است.