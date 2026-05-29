آمریکا میگوید برای قطع دسترسی حکومت ایران به منابع مالی، تحریمهایی علیه شبکه فروش نفت مرتبط با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و «ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران» اعمال میکند.
ایالات متحده اعلام کرد که در حال انجام اقداماتی هماهنگ برای قطع دسترسی حکومت ایران به منابع مالی است که به گفته واشینگتن، موجب تقویت اقدامات تهاجمی منطقهای و تروریسم جهانی میشوند.
در همین راستا وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه هفتم خرداد، چندین نهاد، فرد و کشتی را که «ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران» نامیده، تحریم کرد.
در بیانیه این وزارتخانه آمده که با این تحریمهای تازه، آمریکا «بهطور مستقیم شریانهای مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ساختار نظامی ایران را هدف قرار داده است».
در چارچوب این اقدامات، وزارت خارجه آمریکا هشت نهاد را تحریم و هشت کشتی را به عنوان اموال توقیفشده معرفی کرده است؛ این کشتیها بهدلیل مشارکت در حمل نفت یا محصولات پتروشیمی ایران هدف قرار گرفتهاند. همچنین سه نهاد و یک فرد نیز در ارتباط با تجارت محصولات پتروشیمی با منشأ ایرانی تحریم شدهاند.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در شبکهٔ ایکس نوشت: ایالات متحده در چارچوب سیاست «خشم اقتصادی»، ناوگان مخفی و شبکههای غیرقانونی نفتی حکومت ایران را هدف قرار داده است. تحریمهای امروز میلیاردها دلار درآمدی را قطع میکند که صرف تأمین مالی سپاه پاسداران، نیروهای نیابتی و حملات علیه شرکای ما میشود. هر نهاد یا شرکتی که در تجارت نفت ایران مشارکت داشته باشد، با خطر جدی تحریمهای آمریکا روبهرو خواهد شد.
وزارت خارجه ایالات متحده تأکید کرده برای مقابله با هر فرد یا نهادی در هر نقطه از جهان که توانایی حکومت ایران برای حمله به همسایگانش را تأمین مالی کند، تردید نخواهد کرد.
واشینگتن همچنین هشدار داد هر نهادی که با تجارت غیرقانونی نفت ایران همکاری کند یا در معامله محصولات انرژی ایران مشارکت داشته باشد، در معرض تحریمهای آمریکا قرار خواهد گرفت.
همزمان، وزارت خزانهداری آمریکا نیز اعلام کرد که بازیگران کلیدی یک شبکه فروش نفت را تحریم کرده که دهها میلیون بشکه نفت ایران به ارزش میلیاردها دلار را جابهجا کرده است.
آمریکا میگوید این شبکه یکی از «گرههای اصلی» توانایی ایران برای کسب درآمد جهت انجام فعالیتهای بیثباتکننده در خاورمیانه است.
وزارت خزانهداری در این بیانیه گفته که هشت کشتی دخیل در انتقال نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران به بازارهای جهانی را تحریم کرده است.
این کشتیها شامل نفتکش «فلورا» با پرچم جزایر مارشال، نفتکش «هوانکایو» با پرچم کومور و یک نفتکش دیگر با پرچم پاناما هستند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز در بیانیهای گفت: «ما اجازه نخواهیم داد دولت ایران درآمدهای نفتی خود را برای بازسازی نیروهای مسلح و تواناییهای نظامیاش افزایش دهد».
آمریکا همچنین بیش از ۱۵ نهاد مرتبط با تجارت نفتی تشکیلات نظامی ایران از جمله دو شرکت در هنگکنگ و یک شرکت در دوبی را تحریم کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد برخی از نهادهای ایرانیِ تحریمشده از زیرساخت فروش نفت نیروهای مسلح ایران برای تأمین فرآوردههای نفتی از خارج از ایران استفاده میکنند.
به گفته این وزارتخانه، شرکت «ورث سین انرژی لیمیتد» در هنگکنگ، برای شرکت ملی نفت ایران و به نمایندگی از «سپهر انرژی جهاننما پارس» ـ بازوی فروش نفت ستاد کل نیروهای مسلح ایران ـ فرآوردههای نفتی پالایششده تهیه میکند؛ نهادی که آمریکا پیشتر نیز آن را تحریم کرده بود.
وزیر خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه همچنین اعلام کرد که ایالات متحده در راستای افزایش فشار بر تهران و باز نگه داشتن تنگه هرمز، دسترسی شرکتهای هواپیمایی ایرانی به اماکن فرود را متوقف خواهد کرد.
او در پیامی در شبکهٔ ایکس نوشت که آمریکا «دسترسی هر دو شرکت هواپیمایی ایرانی به اماکن فرود، سوختگیری و فروش بلیت را متوقف خواهد کرد»، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد و به نام دو شرکت اشاره نکرد.
ایالات متحده پیشتر تعدادی از شرکتهای هواپیمایی ایران ازجمله ایران ایر و ماهان را در فهرست تحریمهای خود قرار داده بود.
بسنت هشدار داد: «فقط یک نتیجه رضایتبخش در مذاکرات میتواند به این روند نزولی پایان دهد».
وزیر خزانهداری آمریکا با اشاره به اجرای برنامهٔ «خشم اقتصادی» این وزارتخانه علیه ایران که بعد از برقراری آتشبس اجرا میشود، اعلام کرد: «نیروهای نظامی آنها حقوق دریافت نمیکنند، پلیس سرِ کار حاضر نمیشود و جزیره خارک تعطیل شده است. اقتصاد و ارزش پول ایران در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد».
ساعتی پیشتر نیز دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا نهاد تازهتأسیس «مدیریت آبراه خلیج فارس» را که جمهوری اسلامی گفته است برای «مدیریت» عبور کشتیها از تنگه هرمز ایجاد کرده، در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
این تحریمهای تازه در شرایطی اعمال میشود که بر اساس گزارشها، واشینگتن و تهران به یک «توافق اولیه» برای تمدید آتشبس و رفع محدودیتهای کشتیرانی در تنگه هرمز دست یافتهاند.