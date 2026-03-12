خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه مطلع از ارزیابی اطلاعاتی آمریکا خبر داد که به‌رغم حملات اخیر اسرائیل و آمریکا، حکومت جمهوری اسلامی هنوز در معرض خطر فروپاشی نیست و نظام رهبری در کشور هنوز تا حد زیادی دست‌نخورده باقی مانده است.

به گفته یکی از منابع که خبرگزاری رویترز به نام‌شان اشاره نکرده، «تعداد زیادی» از گزارش‌های اطلاعاتی «تحلیل‌های منسجمی» را ارائه می‌دهند مبنی بر اینکه رژیم در خطر فروپاشی نیست و «کنترلش بر مردم ایران» را حفظ کرده است.

رویترز در گزارش خود که روز چهارشنبه، ۲۰ اسفندماه، منتشر شد به نقل از این منبع گفت که تازه‌ترین گزارش در این زمینه ظرف چند روز گذشته تکمیل شده است.

در این ارزیابی‌های اطلاعاتی آمده است که انسجام رهبری حاکمان مذهبی ایران به‌رغم ترور علی خامنه‌ای، رهبر پیشین حفظ شده است.

در همین زمینه یک مقام ارشد اسرائیلی به رویترز گفته است که مقام‌های اسرائیلی در مذاکرات محرمانه اذعان کرده‌اند که هیچ قطعیتی درباره احتمال فروپاشی حکومت مذهبی ایران وجود ندارد.

این منابع در عین حال تأکید کردند که وضعیت داخل ایران سیال است و می‌تواند تغییر کند.

رویترز گفته است که دفتر مدیر اطلاعات ملی و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا از اظهار نظر درباره این گزارش‌ها خودداری کردند و کاخ سفید هم به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ فوری نداد.

انتشار این گزارش از ارزیابی اطلاعاتی آمریکا در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه گفت که «ما در جنگ با ایران پیروز شدیم»، اما ایالات متحده برای «تمام کردن کار» در این نبرد باقی خواهد ماند.

ترامپ در گردهمایی انتخاباتی در هبرونِ ایالت کنتاکی گفت: «ما پیروز شدیم. در همان ساعت اول کار تمام شد.»

او در همین روز در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت که جمهوری اسلامی در آستانه شکست قرار دارد، اما هشدار داد که نیروهای آمریکا می‌توانند حملات را به‌گونه‌ای تشدید کنند که بازسازی کشور «تقریباً ناممکن» شود.

از زمان آغاز حمله به خاک ایران در روز ۹ اسفند، ایالات متحده و اسرائیل طیف وسیعی از اهداف از جمله پدافند هوایی، تاسیسات هسته‌ای و اعضای ارشد رهبری جمهوری اسلامی را هدف حمله قرار داده‌اند.

رویترز می‌گوید در برآوردهای اطلاعاتی آمریکا گفته شده که سپاه پاسداران و مسئولان جمهوری اسلامی توانستند پس از مرگ علی خامنه‌ای کنترل کشور را حفظ کنند.

این خبرگزاری در عین حال به نقل از یک منبع دیگر نوشته است که اسرائیل قصد ندارد اجازه دهد بقایایی از حکومت دست‌نخورده باقی بماند.

منبع چهارم به رویترز گفته است که احتمالاً نیاز به یک حمله زمینی است تا به مردم داخل ایران اجازه دهد با خیال راحت در خیابان‌ها اعتراض کنند. دولت ترامپ اعزام نیروهای آمریکایی به ایران را رد نکرده است.

مجتبی خامنه‌ای، پسر دوم علی خامنه‌ای که خود در اولین موج حمله به ایران کشته شد، توسط مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی انتخاب شد.

در گزارش خبرگزاری رویترز به گروه‌های کرد مسلح مخالف حکومت ایران هم اشاره شده و بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا آمده است که این گروه‌ها نفرات و قدرت آتش کافی برای جنگ با ایران را ندارند.

رویترز و سی‌ان‌ان هفته گذشته گزارش داده بودند که شبه‌نظامیان کرد ایرانی مستقر در عراق با ایالات متحده در مورد چگونگی حمله به نیروهای امنیتی ایران در غرب کشور گفت‌وگو کرده‌اند.

به نوشته رویترز چنین حمله‌ای می‌تواند بر سرویس‌های امنیتی و نظامی ایران در مناطق غربی فشار وارد کند و به ایرانیان اجازه دهد علیه حکومت قیام کنند.

عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، که بخشی از ائتلاف تازه شش حزب کرد ایرانی است، روز چهارشنبه گفته است که این احزاب در داخل ایران بسیار سازمان‌یافته هستند و «ده‌ها هزار جوان آماده‌اند تا در صورت دریافت حمایت ایالات متحده، علیه حکومت اسلحه به دست بگیرند.»

آقای مهتدی گفت که گزارش‌هایی از داخل کردستان ایران دریافت کرده است مبنی بر اینکه واحدهای سپاه پاسداران و سایر نیروهای امنیتی از ترس حملات ایالات متحده و اسرائیل، پایگاه‌ها و پادگان‌های خود در غرب کشور را رها کرده‌اند.

اما به گفته دو منبع آگاه از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا، در مورد توانایی گروه‌های کرد ایرانی برای ادامه مبارزه با سرویس‌های امنیتی ایران تردید وجود دارد.

ارزیابی اطلاعاتی آمریکا این است که این گروه‌ها فاقد قدرت آتش و تعداد کافی نفرات هستند.

یک فرد آگاه دیگر به خبرگزاری رویترز گفت که گروه‌های کرد ایرانی در روزهای اخیر از مقامات ارشد دولت و قانون‌گذاران این کشور خواسته‌اند که ایالات متحده سلاح و خودروهای زرهی در اختیار آنها قرار دهد.

این درخواست در حالی است که دونالد ترامپ روز شنبه احتمال ورود گروه‌های کرد ایرانی به داخل ایران را رد کرده بود.

دولت دونالد ترامپ دلایل مختلفی برای جنگ ارائه کرده است. او هنگام اعلام آغاز عملیات ایالات متحده، از ایرانیان خواست که «حکومت خود را به دست بگیرند»، اما به نوشته رویترز دستیاران ارشد از آن زمان انکار کرده‌اند که هدف، برکناری رهبری ایران بوده است.