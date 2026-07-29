گزارش تحقیقی رویترز درباره «تلاش متزلزل رضا پهلوی برای رهبری ایران»

شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، در گفتوگو با خبرگزاری رویترز در قالب گزارش تحقیقی این رسانه درباره تلاش او برای رد شدن از جمهوری اسلامی تأکید کرده است که او «نه مقصد، بلکه پلی است برای رسیدن به مقصد».
در این گزارش مفصل که رویترز روز سهشنبه، ششم مردادماه، با عنوان «تغییر رژیم؟ نگاهی به تلاش متزلزل رضا پهلوی برای رهبری ایران» منتشر کرد، آمده است که فرزند ارشد محمدرضاشاه در حال حاضر با «حامیان مالی ناراضی، دست رد از طرف واشینگتن، و خشونت برخی از هوادارانش دست به گریبان است».
پهلوی، با این همه، در مصاحبهٔ نزدیک به نیمساعته با نویسندگان گزارش تأکید کرده است که جمهوری اسلامی بهرغم تمام مشکلات «در آستانهٔ سقوط است و خود او پلی است به سوی آیندهای دموکراتیک» برای ایران.
رویترز برای تهیهٔ این گزارش با بیش از ۵۰ نفر مصاحبه کرده است، از جمله هشت نفر که هنوز با آقای پهلوی در ارتباط هستند یا پیشتر در ارتباط بودهاند.
سرخوردگی حامیان مالی
عدهای از این اشخاص حامیان مالی بزرگ رضا پهلوی در راه رهبری مردم برای گذر از حکومت فعلی در کشور بودهاند که، به نوشته رویترز، اکنون از او سرخورده و ناراضیاند.
کمتر از ۱۰ نفر از این حامیان مالی در دورهٔ اخیر یعنی پس از جنگ ۱۲ روزه در تابستان سال ۱۴۰۴ و «پس از آن که در دیماه هزاران نفر در ایران نام رضا پهلوی را فریاد زدند»، بیش از سه میلیون دلار به دفتر پهلوی کمک کردهاند.
به نوشته رویترز، در پی جنگ ۱۲ روزه، ۱۵ ایرانی آمریکایی صاحب کسبوکار و تجارت در ایالات متحده گروهی در واتساپ تشکیل دادهاند که خصوصی دربارهٔ اوضاع ایران حرف بزنند؛ گروهی که در نهایت به ۲۸ نفر افزایش یافته است. ارزش شرکتهای این افراد در بازار جهانی «بیش از یک تریلیون دلار» تخمین زده میشود.
دارا خسروشاهی، مدیر کمپانی اوبر، و حمید مقدم، مدیر غول مستغلات در آمریکا، پرولوگیس، از جمله افرادی بودهاند که در نهایت به دفتر پهلوی کمک مالی کردهاند، اما اکنون از رهبری او رضایت ندارند. خسروشاهی از طریق سخنگوی شرکتش گفته است که سلطنتطلب نیست و برای تأمین هزینهٔ حفاظت از پهلوی کمک مالی کرده است.
ویدئویی از دیدار خسروشاهی با ترامپ و محمد بن سلمان:
به گفته کامرون خوانسارینیا، رئیس دفتر رضا پهلوی، این کمکهای مالی برای اموری چون سفر و پرداخت حقوق و حفاظت از او خرج میشود.
آنطور که در گزارش رویترز آمده است، این حامیان مالی بزرگ هم از اینکه پهلوی تهدیدهای شدیداللحن دونالد ترامپ علیه مردم و تمدن ایران را محکوم نکرده ناراضیاند و هم از اینکه او «توصیهٔ آنها برای تلاش بیشتر در راه متحد کردن اپوزیسیون و محکوم کردن برخی هواداران افراطی خود» را پشت گوش انداخته است.
یکی از این حامیان که رویترز به نامش اشاره نکرده، به این خبرگزاری گفته است که پس از مشاهدهٔ این رویکرد پهلوی، دیگر به او کمک نکرده است. او گفته است: «ما همه آدمهای تجارت و بازار هستیم. میخواهیم سرمایهگذاریمان برگشتی هم داشته باشد.»
رضا پهلوی در مصاحبهٔ خود با رویترز در پاسخ به این انتقاد گفته است: «من قرار نیست مأموریت را بر اساس انتظار و توقع یک حامی مالی عوض کنم. این روش کار من نیست.»
«شما کسی نیستید»
در گزارش رویترز درباره ناکامی پهلوی در کنترل برخی از هواداران افراطی و دستیاران و مشاوران و حتی همسرش آمده است که این ناکامی یا پشت گوش انداختن که مورد انتقاد حامیان مالی او هم بوده درنهایت به گسست و انشقاق بیشتر در اپوزیسیون ایران منجر شده است.
رویترز در این باره به اتفاقی اشاره میکند که در تورنتو کانادا پس از رونمایی از ائتلاف جورجتاون در واشینگتن با حضور دستکم حامد اسماعیلیون، مسیح علینژاد و یاسمین پهلوی افتاده است.
به نوشته رویترز، در مارس ۲۰۲۳، در بحبوحه جنبش «زن، زندگی، آزادی»، وقتی اعضای ائتلاف قرار بوده در تورنتو روی صحنه بروند، یاسمین پهلوی وارد اتاق شده و به این اعضا گفته است که شما در مقایسه با همسر من، رضا پهلوی، «هیچکس نیستید».
همسر رضا پهلوی که پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در بسیاری از رویدادهای اپوزیسیون در خارج از کشور حضور داشته و بارها از طرف بخشهایی دیگر از اپوزیسیون ایران به تفرقهافکنی و توهین به دیگران متهم شده، در بیانیهای به رویترز گفته است که این اتفاق در تورنتو «کاملاً ساختگی است و چنین برخوردی در تورنتو اصلاً رخ نداده است».
برخلاف گزارشگران رویترز که تلاش رضا پهلوی به عنوان اپوزیسیون را «کارزاری در حال فروکش کردن» توصیف کردهاند، پهلوی در مصاحبهٔ خود میگوید اینکه او نتوانسته جنبشی تودهای به راه بیندازد «حقیقت ندارد».
آخرین ولیعهد ایران در توضیح به فراخوان خود برای روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه سال گذشته اشاره کرده که بهگفتهٔ بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در به خیابان آمدن مردم در آن روزها مؤثر بود، اما در نهایت به کشتار هزاران نفر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی انجامید.
پهلوی همچنین در این مصاحبه ادعا میکند که با «رهبرانِ» بیش از «هزار هستهٔ مختلف» از میان کارگران و دانشگاهیان و گروههای دیگر در داخل کشور در ارتباط است؛کسانی که «به محض این که راه باز شود، آمادهٔ مداخله هستند».
رویترز نتوانسته است تعداد کسان یا گروههایی را که از داخل ایران با رضا پهلوی همکاری میکنند، به طور مستقل راستیآزمایی کند.
او در پاسخ به انتقادهای برخی از گروههای اپوزیسیون در گفتوگو با رویترز گفته است که منتقدان «نظرشان محترم است، بعضیها شاید از قیافهٔ من خوششان نیاید و بعضیها هم شاید بخواهند من این کار و آن کار را بکنم، ولی بهنظرم تا حد زیادی من از حمایت بسیاری از افراد در داخل و خارج از کشور برخوردارم».
پهلوی که پیشتر هرگونه مذاکره و مصالحه با حکومت ایران را رد کرده و از آتشبس دولت ترامپ با ایران هم انتقاد کرده، در مصاحبهٔ خود گفته است که از مردم ایران نباید «به عنوان ابزار مذاکره بهرهبرداری کرد. مردم برای باز شدن تنگه هرمز یا توافق هستهای کشته نشدند، آنها برای آزادی جان باختند».
رویترز در پایان گزارش مبسوط و تحقیقی خود، با اشاره به اینکه آقای پهلوی چند دهه است خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی است، یادآوری کرده است که دولت آمریکا در حال حاضر بار دیگر در حال مذاکره با تهران است و دیگر هیچ حرفی از تغییر رژیم نمیزند.