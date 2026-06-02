آمریکا چهار شهروند ایرانی و چهار صرافی بزرگ رمزارز در ایران را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد، تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد که افراد و صرافی‌های رمزارزی را هدف قرار می‌دهد.

بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه، آمریکا چهار شهروند ایرانی و چهار صرافی دارایی دیجیتال مستقر در ایران، شامل نوبیتکس (بزرگ‌ترین صرافی دارایی دیجیتال ایران)، بیت‌پین، رمزینکس و والکس را تحریم کرده است.

وزارت خزانه‌داری می‌گوید که این اقدام در چارچوب «فشار اقتصادی شدید» و تلاش‌های دولت ترامپ برای از بین بردن تهدید ناشی از رژیم ایران صورت گرفته است.

مؤسسات مالی خارجی و افراد نیز در صورت انجام برخی تراکنش‌ها با این چهار شرکت، ممکن است مشمول تحریم شوند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، در بیانیه‌ای گفت: «در حالی که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است، رژیم ترجیح داده که از فناوری‌های دارایی دیجیتال برای اهداف فاسد خود، از جمله دور زدن تحریم‌ها و انتقال ثروت به خارج از کشور، استفاده کند».

به گفتهٔ او، «آشفتگی اقتصادی کنونی ایران نشان می‌دهد که کارزار فشار حداکثری رئیس‌جمهور ترامپ موفق بوده است».

آقای بسنت تصریح کرد: «همان‌طور که وعده داده بودیم، وزارت خزانه‌داری برای حمایت از این سیاست، چه از طریق نظام بانکی و چه دارایی‌های دیجیتال، مسیر پول را دنبال خواهد کرد تا مانع از دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای شود».

نوبیتکس و پردازش «۵۰ درصد» از کل ورودی‌های دارایی دیجیتال ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه خود گفته که «نوبیتکس نقش قابل‌توجهی در حمایت از رژیم جمهوری اسلامی داشته و در سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۰ درصد از کل ورودی‌های دارایی دیجیتال ایران را پردازش کرده و پرداخت‌هایی مرتبط با فعالیت‌های تروریستی، دور زدن تحریم‌ها و تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران، از جمله فعالیت‌های مرتبط با عاملان باج‌افزار وابسته به سپاه، را تسهیل کرده است».

آن افزوده که این پلتفرم به حکومت امکان نظارت بدون مجوز بر شهروندان را داده و برخی از بنیان‌گذاران آن با حلقه نزدیکان رهبری در ارتباط هستند.

به گفتهٔ وزارت خزانه‌داری، نوبیتکس «همچنین به بانک مرکزی ایران کمک کرده تا به صدها میلیون دلار استیبل‌کوین دسترسی پیدا کند؛ منابعی که برای حمایت از ارزش رو به سقوط ریال استفاده شده‌اند».

«علاوه بر این، نوبیتکس به افراد نزدیک به حاکمیت امکان داده که به صرافی‌های بین‌المللی دسترسی پیدا کرده و در حوزه‌های مختلف قضایی تحریم‌ها را دور بزنند. پس از آغاز عملیات نظامی آمریکا در ایران، نوبیتکس در انتقال و محافظت از دارایی‌ها و خروج سرمایه از کشور، حتی در شرایط قطع اینترنت، نقش داشته است».

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین امیرحسین راد، رئیس هیئت‌مدیره، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق نوبیتکس، را تحریم کرده است. سید محمدعلی آقامیر محمدعلی، هم‌بنیان‌گذار، سید محمد آقامیر محمدعلی، هم‌بنیان‌گذار و مسئول بلاکچین، و سید علی خویی، مدیرعامل فعلی نوبیتکس، دیگر افراد تحریم‌شده هستند.

همچنین سه صرافی دیگر نیز تحریم شده‌اند: والکس (دومین صرافی بزرگ ایران از نظر حجم معاملات، با سهم ۱۲ درصدی از ورودی‌های ۲۰۲۵)؛ بیت‌پین (با سهم ۱۰ درصدی و تراکنش‌های چند میلیون دلاری، برخی مرتبط با سپاه)؛ رمزینکس (مستقر در تهران، با بیش از ۲.۴۵ میلیارد دلار تراکنش، از جمله موارد مرتبط با سپاه و نهادهای دولتی).

این سه صرافی به‌دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران، تحت فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ تحریم شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده می‌گوید این اقدام در ادامه کارزار تحریمی گسترده در راستای «فشار اقتصادی شدید» و اجرای راهبرد مندرج در یادداشت ریاست‌جمهوری امنیت ملی شماره ۲ (NSPM-2) است که بر اعمال فشار حداکثری اقتصادی بر ایران تأکید دارد.

این وزارتخانه افزوده که به اعمال فشار حداکثری علیه ایران ادامه داده و توانایی رژیم برای تولید، جابه‌جایی و بازگرداندن منابع مالی را هدف قرار می‌دهد.

بر اساس این اطلاعیه، وزارت خزانه‌داری با اقدامات خود ده‌ها میلیارد دلار درآمد بالقوه را از دسترس ایران و نیروهای نیابتی‌اش خارج کرده، از جمله مسدودسازی نزدیک به نیم میلیارد دلار رمزارز مرتبط با رژیم. همچنین با شبکه‌های بانکداری سایه، شبکه‌های تأمین تسلیحات، مقام‌های فاسد مرتبط با فروش نفت، گروه‌های نیابتی و ناوگان‌های پنهان حمل نفت مقابله کرده است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همچنین درباره خطر تحریم در صورت تبعیت از درخواست‌های ایران برای عبور از تنگه هرمز، از جمله پرداخت عوارض به اشکال مختلف مانند پول، دارایی دیجیتال یا حتی کمک‌های ظاهراً خیریه، هشدار داده است.

این وزارتخانه روز ۲۷ مه ۲۰۲۶ نیز نهادی موسوم به «سازمان تنگه خلیج فارس» که به سپاه مرتبط دانسته شده، را به‌دلیل تلاش برای اخاذی از کشتی‌های عبوری تحریم کرد.