ارتش آمریکا سامانه ضدپهپادی اوکراین را در پایگاه نظامی عربستان «مستقر کرد»

خبرگزاری رویترز به نقل از پنج منبع مطلع خبر داد که ارتش ایالات متحده در هفته‌های اخیر فناوری ضد پهپادی اوکراین را در پایگاه هوایی کلیدی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی مستقر کرده است.

پیشتر گزارش شده بود که پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفت که در جریان آن دست‌کم یک سرباز کشته و شماری از هواپیماها و ساختمان‌ها تخریب شد.

رویترز گزارش داده که مقام‌های نظامی اوکراین در هفته‌های اخیر برای آموزش نیروهای نظامی آمریکایی به این پایگاه نظامی رفته‌اند.

سامانه فرماندهی و کنترل ضد پهپادی اوکراین به نام «اسکای مپ» شناخته می‌شود و رویترز می‌گوید استقرار آن در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان، نشانه‌ای از پیشرفت ارتش این کشور در مقابله با پهپادهای انتحاری محسوب می‌شود.

اوکراین در جنگ چهار ساله خود با روسیه هدف هزاران پهپاد انتحاری قرار گرفت. این پهپادهای «شاهد» در ایران توسعه یافته بودند.

رویترز به نقل تحلیلگران نوشته است که استفاده از فن‌آوری اوکراین در پایگاه شاهزاده سلطان، آسیب‌پذیری‌های دفاع هوایی و موشکی ایالات متحده را برجسته می‌کند.

استقرار این فن‌آوری در پایگاه هوایی آمریکا در عربستان در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیشنهاد ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، برای ارائه کمک در مبارزه با حملات پهپادی ایران را رد کرده بود.

آقای ترامپ ۱۵ سافند ۱۴۰۴ به شبکه خبری فاکس نیوز گفته بود: «ما به کمک آنها در دفاع پهپادی نیازی نداریم.»

روزیترز می‌گوید سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، و شرکت اوکراینی اسکای فورترس، مالک اسکای مپ، به پرسش‌های این خبرگزاری دربارهٔ استقرار فن‌آوری ضد پهپادی پاسخی نداده‌اند.

ماه گذشته، واحد ضد پهپاد پنتاگون اعلام کرد که ۳۵۰ میلیون دلار برای تقویت دفاع در برابر پهپادها در حمایت از عملیات خشم حماسی اختصاص داده است.

پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در هفته‌های پس از شروع جنگ، با موجی از حملات پهپادی و موشکی مواجه شد. ۷ فروردین ۱۴۰۵ یکی از هواپیماهای راداری ای-۳ آواکس در جریان حمله‌ای به این پایگاه نابود شد و چندین تانکر سوخت‌رسانی کی‌سی-۱۳۵ نیز در حمله دیگری آسیب دیدند.