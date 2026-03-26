گفتوگو با حمیدرضا عزیزی درباره احتمال گسترش جنگ یا دیپلماسی
چهارمین هفته جنگ در ایران در حالی به پایان میرسد که تهران و واشینگتن دو توصیف کاملا متضاد یکدیگر از شرایط کنونی خود و طرف مقابل دارند. جنگ و حالا تا حدی دیپلماسی در حالی ادامه پیدا میکند که نشانههایی از احتمال گسترش دامنه این جنگ هم دیده میشود. گزارشها از تمایل برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به ادامه این جنگ و تغییر موازنه قدرت در تنگه هرمز حکایت دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای مشورتهای مهمی به عربستان سعودی رفته است. در امارات متحده عربی لفاظی مقامها و تحلیلگران بسیار تندتر از روزهای اولیه جنگ شده است. در چنین فضایی اما مقامهای ارشد ایالات متحده از پیشبرد مسیر دیپلماتیک میگویند و اینکه نشانههای مثبتی از تهران دریافت کردهاند. ارزیابی حمیدرضا عزیزی تحلیلگر امور بینالملل در برلین پایتخت آلمان را بشنوید که به رادیوفردا از احتمال گسترش جنگ یا دیپلماسی میگوید.
