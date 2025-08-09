با امضای پیمان صلح میان ارمنستان و آذربایجان در کاخ سفید، «دالان زنگزور» با نام جدید «دالان ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی» در مرکز تحولی بزرگ در قفقاز جنوبی قرار گرفته است. این گذرگاه که با مدیریت و سرمایه‌گذاری آمریکا اداره خواهد شد، توازن ژئوپلیتیکی منطقه را دگرگون کرده و برای ایران، روسیه و ارمنستان پیامدهای راهبردی مهمی خواهد داشت. دالغا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی، در مورد تغییر توازن قدرت در منطقه می‌گوید.