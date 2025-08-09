لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ تهران ۱۳:۰۷

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

گفت‌وگو با دالغا خاتین اوغلو پیرامون دالان زنگزور و تغییر توازن قدرت در منطقه

گفت‌وگو با دالغا خاتین اوغلو پیرامون دالان زنگزور و تغییر توازن قدرت در منطقه
Embed
گفت‌وگو با دالغا خاتین اوغلو پیرامون دالان زنگزور و تغییر توازن قدرت در منطقه

No media source currently available

0:00 0:06:30 0:00
لینک مستقیم

با امضای پیمان صلح میان ارمنستان و آذربایجان در کاخ سفید، «دالان زنگزور» با نام جدید «دالان ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی» در مرکز تحولی بزرگ در قفقاز جنوبی قرار گرفته است. این گذرگاه که با مدیریت و سرمایه‌گذاری آمریکا اداره خواهد شد، توازن ژئوپلیتیکی منطقه را دگرگون کرده و برای ایران، روسیه و ارمنستان پیامدهای راهبردی مهمی خواهد داشت. دالغا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی، در مورد تغییر توازن قدرت در منطقه می‌گوید.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG