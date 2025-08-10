دادگاه انقلاب برای علی یونسی و امیرحسین مرادی حکم حبس جدید صادر کرد

دادگاه انقلاب، امیرحسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی نخبه و زندانی سیاسی را که از سال ۱۳۹۹ محکومیت شش سال و هشت ماه حبس خود را بدون یک روز مرخصی میگذرانند، به تحمل ۱۵ ماه حبس دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم کرد.
مصطفی نیلی، وکیل این دانشجویان زندانی، روز شنبه ۱۸ مرداد با اعلام این خبر افزود علی یونسی بهاتهام «تأیید و تقویت رژیم» اسرائیل به پنج سال حبس در زندان کرمان نیز محکوم شده است.
براساس این حکم که شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران آن را صادر کرده، علی یونسی «از دسترسی به استفاده از هرگونه فضای مجازی و ارتباط تلفنی با خارج از زندان مگر در موارد ضروری با نظارت شخص مدیر زندان» هم منع شده است.
رضا یونسی برادر علی یونسی در واکنش به این حکم در شبکۀ ایکس نوشت «سرتا پاى نظام ورشكستهتان تحت نفوذ كشورهاى مختلف است، اما به یک جوان ۲۵ ساله كه بيش از پنج سال بدون یک روز مرخصى در زندان بوده، اتهام میزنيد كه باعث تقويت اسرائيل شده و حکم جدید زندان میدهيد».
برادر علی یونسی میگوید دلیل حكم صادرشده براى برادرش گزارش «دروغ» هدایتالله فرزادى، رئيس زندان اوين، علیه علی یونسی بوده است مبنی بر اینکه پس از کشته شدن حسن نصرالله، رهبر حزبالله لبنان توسط اسرائیل، او شيرينى پخش كرده است.
بهگفتۀ رضا یونسی، تحصن و اعتراض زندانيان پس از اعدام مجاهد كوركور، مورد دیگری که بوده که براساس گزارش رئیس زندان اوین مبنای صدرو حکم جدید علیه علی یونسی قرار گرفته است.
مجاهد کورکور شهروند معترض اهل ایذه بود که جمهوری اسلامی او را سحرگاه چهارشنبه ۲۱ خرداد اعدام کرد و در پی این اقدام، زندانيان سياسى بند چهار زندان اوين ازجمله على یونسی و اميرحسين مرادى در واکنش به آن تحصن کردند.
علی یونسی و امیرحسین مرادی در فروردین سال ۱۳۹۹ بازداشت و هر یک از آنها به ۱۶ سال زندان محکوم شدند. این حکم در مرحلۀ تجدیدنظر به شش سال و هشت ماه کاهش یافت.
این دو از مدالآوران المپیادهای نجوم و اخترفیزیک کشور هستند و موفقیتهای بینالمللی نیز کسب کردهاند؛ علی یونسی مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در چین را نیز در کارنامه دارد.
اتهامهای آنها مواردی از قبیل «افساد فیالارض»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شد و زندانی شدن این دو دانشجوی نخبه محکومیت گستردهای را در داخل و خارج از ایران در پی داشت.