نخست‌وزیر اسرائیل در پیامی ویدئویی با اشاره به بحران آب، برق و تورم در ایران خواستار «ریختن مردم به خیابان‌ها و آزادی ایران» شد.

همزمان، نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، هم روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد در پیامی مشابه خطاب به مردم ایران گفت وضعیت کمبود آب الزاماً نباید این‌گونه باشد و اسرائیل «علاقۀ بسیار» دارد که فناوری بازیابی آب را با مردم ایران به اشتراک بگذارد.

بنیامین نتانیاهو در این پیام که با زیرنویس فارسی منتشر شده است، مدعی شد که رهبران جمهوری اسلامی جنگ ۱۲ روزه را بر اسرائیل «تحمیل» کردند «و باختی سنگین را متحمل شدند».

این ادعا در حالی است که اسرائیل روز ۲۳ خرداد در حمله‌ای غافلگیرانه به مراکز نظامی و هسته‌ای ایران، شماری از فرماندهان بلندپایه جمهوری اسلامی و دانشمندان هسته‌ای را کشت و برخی مناطق غیرنظامی را نیز بمباران کرد.

حملات اسرائیل تا ۱۲ روز ادامه داشت که نهایتاً با میانجی‌گری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به آتش‌بس بین دو کشور منجر شد.

نخست‌وزیر اسرائیل در پیام خود گفت که رهبران جمهوری اسلامی «همواره دروغ می‌گویند اما گاهی ناخواسته حقیقتی را بر زبان می‌آورند».

نتانیاهو در این زمینه به اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، اشاره کرد که گفته بود کشور با مشکلات مربوط به برق، آب و تورم روبه‌رو است. نخست‌وزیر اسرائیل نتیجه‌گیری کرده که وضعیت در ایران «در حال فروپاشی است».

او با اشاره به بحران فعلی آب در ایران گفت که مردم ایران شایستۀ چنین رفتاری نیستند.

نخست‌وزیر اسرائیل مدعی شد که کشورش دارای بهترین کارشناسان در زمینه بازیافت فاضلاب و نمک‌زدایی از آب است و کارشناسان اسرائیلی پس از سقوط حکومت جمهوری اسلامی به همۀ شهرهای ایران خواهند رفت تا در زمینه «بازیافت و نمک‌زدایی‌ آب کمک کنند».

نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل که اکنون فقط یک چهرۀ سیاسی مخالف دولت است، نیز در پیامش به مردم ایران گفت اسرائیل از ایران آب کمتری دارد اما عملاً به آب بیشتری دست یافته زیرا توان بازیابی آب از ۹۰ درصد از فاضلاب را دارد که از آن برای کشاورزی استفاده می‌شود و ۷۰ درصد از آب آشامیدنی در کارخانه‌های آب‌شیرین‌کن اسرائیل تولید می‌شود.

آقای بنت همچنین گفت «ایران یک انتخاب دارد؛ می‌تواند جنگ را ادامه دهد، یا راه صلح را برگزیند؛ راه همکاری با یکدیگر، و روزی، در آینده‌ای نه چندان دور، اسرائیل با خشنودی تمامی فناوری خود را با مردم زیبای ایران به اشتراک خواهد گذاشت و از این دوستی، چشمه‌های زلال جاری خواهد شد».

پیش از نخست‌وزیران کنونی و پیشین اسرائیل، الی کوهن، وزیر انرژی، و گیلا گاملی‌ئل، وزیر نوآوری و علوم و فناوری اسرائیل، نیز پیام‌هایی در خصوص آمادگی کشورشان برای کمک به مردم ایران در زمینه آب داده‌اند.

این نخستین بار نیست که نتانیاهو مردم ایران را به اعتراض و تلاش برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی فرا می‌خواند. او در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز با انتشار پیامی ویدئویی، مردم ایران را به قیام علیه حکومت فراخواند و از آن‌ها خواست تا «این فرصت تاریخی را از دست ندهند».

مقامات جمهوری اسلامی بارها با ادعای «شکست اسرائیل در به خیابان کشاندن مردم در جریان جنگ» مدعی هستند که پیروز این جنگ بوده‌اند.

نخست‌وزیر اسرائیل در بخش دیگری از پیام ویدئویی روز سه‌شنبه خود گفته که مردم ایران تنها نیستند، «من در کنار شما هستم. اسرائیل در کنار شماست. به زودی کشور شما آزاد خواهد شد و آب فراوان خواهد آمد».

در حال حاضر ایران با بحران شدید کمبود آب و برق مواجه است که به افزایش نارضایتی‌های عمومی از ناکارآمدی دولت و حکومت در مدیریت منابع کشور دامن زده است.

انتشار پیام نتانیاهو خطاب به مردم ایران در زمانی صورت می‌گیرد که دولت او با فشارهای فزاینده‌ای در داخل و خارج از کشور برای پایان دادن به جنگ ۲۲ ماهه اسرائیل در غزه و هشدارها مبنی بر قحطی در حال وقوع در این باریکه روبه‌رو شده است.