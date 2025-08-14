شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل در گزارشی اعلام کرد که هرتسی هالوی، که عملیات جنگ اسرائیل علیه ایران در دورهٔ ریاست او بر ستاد کل ارتش برنامهریزی شده بود، از عملکرد رئیس کنونی موساد در مورد شیوههای تقابل با ایران انتقاد کرده است.
این گزارش که شامگاه چهارشنبه ۲۲ مرداد پخش شد، افزود که این مقام ارشد ذخیرهٔ ارتش در نشستهایی با منابع نزدیک به تشکیلات نظامی و امنیتی و سیاستمداران گفته است داوید برنئا، رئیس موساد، اعتبار عملیات ارتش اسرائیل را به خود نسبت داده و با برجستهکردن نقش موساد در رویارویی با ایران، عملاً دارد «برای خود تاجوتخت درست میکند».
بهگفتهٔ هرتسی هالوی، داوید برنئا «اقداماتی را توصیه کرده که در حوزهٔ مسئولیت او نیست و مسئولیتی در عواقب بعدی آنها ندارد».
رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل از جمله گفته است که مشغولیت برنئا بر قائلشدن اعتبار عملیات برای تشکیلات تحت ریاست او کار را به جایی رساند که او وسوسه شد تا اجازه دهد ویدئوهایی از عملیات در ایران هم منتشر شود.
اشارهٔ ژنرال ذخیرهٔ هالوی ظاهراً به فیلم مبهمی است که در نخستین روزهای جنگ ۱۲روزه منتشر شد و «دو کوماندو» در خاک ایران را هنگام عملیاتی با ریزپرنده نشان میداد.
گفتههای رئیس ستاد پیشین ارتش اسرائیل همچنین احتمالاً ناظر به گزارشهای متعددی است که در شش هفتهٔ آتشبس شکنندهٔ جاری، در رسانههای اسرائیل و جهان در مورد عملیات موساد در ایران منتشر شده که یکی از آخرین موارد آن، گزارش مشروح دو نویسندهٔ امور اطلاعاتی اسرائیلی در سایت آمریکایی پروپابلیکا دربارهٔ آموزش و بهکارگیری دهها جوان ناراضی ایرانی در عملیات اخیر موساد بود.
یوسی ملمن و دان رویو، نویسندگان امور اطلاعاتی اسرائیلی، هفته گذشته خود در پروپابلیکا نوشته بودند که گزارش مشروح خود را با استناد به گفتوگوهایی تهیه کردند که با ۱۰ مقام کنونی و پیشین موساد انجام دادهاند. این اشارهٔ آنها به این مفهوم است که موساد اجازهٔ انجام چنین گفتوگوهایی را به این مقامات حال حاضر یا قبلی این تشکیلات داده بود.
هالوی و برنئا در برابر گزارش شبکهٔ ۱۳ سکوت کرده و هنوز آن را تأیید یا رد نکردند.
اما در پی انتشار این گزارش، یوسی یهوشواع، مفسر نظامی پیشکسوت یدیعوت آحرونوت، در پیامی در شبکهٔ ایکس نوشت که هالوی حرفی به اشتباه بیان نکرده زیرا عملیات اخیر برنامهریزیهای دوران ریاست او بر ستاد کل ارتش بود که ایال زمیر، رئیس کنونی ستاد، آن را عملی کرد.
به نوشتهٔ آقای یهوشواع، ۹۵ درصد از عملیات اجراشده در ایران بر عهدهٔ ارتش اسرائیل بود، درحالیکه موساد مسئولیت عملیکردن پنج درصد از مجموع طرحهای برنامهریزیشده را در دست داشت، اما «در یک کارزار روابط عمومی، موساد سعی میکند اعتبار را به خود اختصاص دهد».
به نوشتهٔ این مفسر، ارتش اسرائیل با تکیه بر اطلاعات و نیروی هوایی، سامانههای پدافند هوایی ایران را از کار انداخت، به آرایهٔ موشکی ایران ضربه زد، به سایتهای هستهای ایران حمله برد، دانشمندان ارشد هستهای ایران را حذف کرد، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را هدف قرار داد، دالان هوایی (از اسرائیل تا غرب آسمان ایران و بهسوی تهران) باز کرد و با سامانههای دفاع هوایی «حتص» با موشکهای بالستیک ایران مقابله و از آسمان و مردم اسرائیل محافظت کرد.
هرتسی هالوی که دی ۱۴۰۱ از سوی یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت، و با تصویب بنیامین نتانیاهو به ریاست ستاد ارتش اسرائیل برگزیده شده بود، با برعهدهگرفتن مسئولیت ناکامی ارتش در مقابله با حملهٔ گروه افراطی حماس در خاک اسرائیل در ۱۵ مهر ۱۴۰۲، اسفند پارسال از مقام خود کنارهگیری کرد و منتظر پایان خدمت سه تا چهارسالهٔ ریاست ستاد نشد.
از بعد از حمله حماس، گروهی که آمریکا و اتحادیه اروپا نیز آن را تروریستی میدانند، هالوی از سوی نخستوزیر و سیاستمداران حامی او مورد انتقادهای شدید قرار گرفته بود.
همزمان، ییسرائل کاتس، وزیر دفاع، پنجشنبه ۲۳ مرداد از نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین که او نیز سیاست تشدید تقابل را به دوران نخستوزیری خود نسبت داده بود، انتقاد کرد.
به نوشته یدیعوت آحرونوت، آقای کاتس مدعی شد که نفتالی بنت رهبری بود که جرئت حمله به ایران را نداشت و تا چند روز پیش از عملیات اخیر نیز چنین حملاتی را غیرعملی توصیف کرده بود.
علنی شدن این اختلافات در میان رهبران اسرائیلی در زمینه احتمال جذب هرتسی هالوی به یکی از احزاب و تشکیل یک حزب جدید به رهبری نفتالی بنت است.
نظرسنجیها حاکی است هر حزبی که نفتالی بنت تشکیل دهد، از بخت بالایی برای پیروزی در انتخابات بعدی اسرائیل برخوردار است و ممکن است او را به مسند نخستوزیری بازگرداند.