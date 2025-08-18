لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ تهران ۱۸:۵۳

آیا دوران «پسا خامنه‌ای» شروع شده است؟

آیا دوران «پسا خامنه‌ای» شروع شده است؟
آیا دوران «پسا خامنه‌ای» شروع شده است؟

یک عضو شورای پیگیری قانون اساسی در دولت مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با روزنامه شرق تأکید کرده که قانون اساسی کشور پس از ۳۶ سال نیاز به بازنگری اساسی و تکمیل مقررات دارد. عباس کریمی این اقدام را نشانه‌ای از «وظیفه‌شناسی و میهن‌دوستی» خوانده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی برای اولین بار در سال ۱۳۶۸ با دستور آیت‌الله روح‌الله خمینی بازنگری شد. تغییرات مهمی مانند: حذف شرط مرجعیت برای رهبر، افزایش اختیارات ولی فقیه، ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف نخست‌وزیری و انتقال اختیارات آن به ریاست‌جمهوری، از جمله مهمترین تغییرات اعمال شده در قانون اساسی بود. در گفت‌وگو با آرش عزیزی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ خاورمیانه، ساکن آمریکا، نخست از او درباره انگیزه و اصرار برخی مقامات جمهوری اسلامی، مبنی بر لزوم تغییر قانون اساسی پرسیدیم.

