یک عضو شورای پیگیری قانون اساسی در دولت مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با روزنامه شرق تأکید کرده که قانون اساسی کشور پس از ۳۶ سال نیاز به بازنگری اساسی و تکمیل مقررات دارد. عباس کریمی این اقدام را نشانه‌ای از «وظیفه‌شناسی و میهن‌دوستی» خوانده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی برای اولین بار در سال ۱۳۶۸ با دستور آیت‌الله روح‌الله خمینی بازنگری شد. تغییرات مهمی مانند: حذف شرط مرجعیت برای رهبر، افزایش اختیارات ولی فقیه، ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف نخست‌وزیری و انتقال اختیارات آن به ریاست‌جمهوری، از جمله مهمترین تغییرات اعمال شده در قانون اساسی بود. در گفت‌وگو با آرش عزیزی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ خاورمیانه، ساکن آمریکا، نخست از او درباره انگیزه و اصرار برخی مقامات جمهوری اسلامی، مبنی بر لزوم تغییر قانون اساسی پرسیدیم.