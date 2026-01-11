در میانهٔ اعتراضات گسترده جاری در ایران که از محرک‌های اقتصادی به مطالبات سیاسی کشیده شده، گمانه‌زنی‌ها دربارهٔ لزوم تغییرات ساختاری، با حفظ انسجام اجتماعی مطرح شده است. مسیرهای کم‌چالشی که عبور از جمهوری اسلامی را بر پایهٔ عقلانیت سیاسی، با کمترین ‌هزینه‌ فراهم، و از فروپاشی ناگهانی زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز جلوگیری کند. در همین زمینه با حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه نورث ایسترن لندن، گفت‌وگو کرده‌ایم و نخست از او پرسیدیم که کم‌هزینه‌ترین مسیر برای عبور از جمهوری اسلامی چیست؟