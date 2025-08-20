ایالات متحده آمریکا خبر داد که سه ناوشکن مجهز به سامانه ضد موشکی را به آبهای اطراف ونزوئلا اعزام میکند.
یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه، ۲۹ مرداد، به آسوشیتدپرس گفت این اقدام بخشی از تلاش دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای مقابله با تهدید کارتلهای مواد مخدر در آمریکای لاتین است.
در همین حال تنشها میان واشینگتن و کاراکاس شدت گرفته و دولت آمریکا رئیسجمهور چپگرای ونزوئلا را متهم به قاچاق مواد مخدر و همکاری با کارتلها کرده است. ونزوئلا این اتهامات را رد میکند و بر حاکمیت خود تأکید دارد.
آسوشیتدپرس، بهنقل از مقام آمریکایی که در جریان برنامۀ اعزام ناوها قرار گرفته ولی خواسته ناشناس بماند، نوشت که ناوشکنهای «گرِیولی»، «جیسون دانام» و «سمپسون» بهزودی در منطقه مستقر خواهند شد.
یک مقام وزارت دفاع آمریکا نیز تأیید کرد که این تجهیزات نظامی در حمایت از عملیات ضد مواد مخدر برای «چندین ماه» در منطقه مأموریت خواهند داشت.
اعزام ناوشکنها در حالی صورت میگیرد که ترامپ بارها خواستار استفاده از ارتش آمریکا برای مقابله با کارتلهایی شده که او آنها را مسئول ورود فنتانیل و دیگر مواد مخدر غیرقانونی به ایالات متحده و افزایش خشونت در برخی شهرهای ایالات متحده میداند.
ترامپ همچنین رئیسجمهور مکزیک، کلودیا شاینباوم، را برای همکاری بیشتر در زمینۀ امنیت تحت فشار گذاشته است؛ اما او برخلاف رئیسجمهور پیشین مکزیک بر اصل حاکمیت ملی تأکید و دخالت نظامی آمریکا را رد کرده است.
ترامپ در فوریه گروه «ترن د آراگوا» در ونزوئلا، «اماس-۱۳» در السالوادور و شش گروه مستقر در مکزیک را بهعنوان «سازمانهای تروریستی خارجی» معرفی کرد. این اقدام معمولاً برای گروههایی نظیر القاعده یا داعش به کار میرود که با انگیزۀ سیاسی دست به خشونت میزنند، نه برای شبکههای جنایی مالیمحور مانند کارتلهای آمریکای لاتین.
اما دولت ترامپ میگوید شبکههای بینالمللی این گروهها، شامل قاچاق مواد مخدر، قاچاق مهاجر و گسترش خشونتآمیز قلمروهای خود، توجیهکنندۀ این طبقهبندی است.
اوایل ماه جاری، دولت ترامپ پاداش برای دستگیری نیکولاس مادورو، رئیسجمهور چپگرای ونزوئلا، را دو برابر کرد و به ۵۰ میلیون دلار رساند. واشینگتن او را «یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان» معرفی کرده و مدعی است او با کارتلها همکاری دارد تا کوکائین آلوده به فنتانیل را به آمریکا برساند.
نیکلاس مادورو علیرغم شواهد موثق مبنی بر تقلب در انتخابات سال گذشته برای سومین دوره شش ساله ریاستجمهوری سوگند یاد کرده است. دولت ایالات متحده همراه با چندین کشور غربی دیگر ادعای پیروزی مادورو را به رسمیت نمیشناسد.
دولت ونزوئلا به درخواست آسوشیتدپرس برای اظهار نظر دربارهٔ اعزام ناوشکنها پاسخی نداد. اما ایوان گیل، وزیر خارجه ونزوئلا، در بیانیهای بدون اشاره مستقیم به کشتیها گفت: «اتهام آمریکا به ونزوئلا در زمینه قاچاق مواد مخدر نشاندهنده بیاعتباری واشینگتن و شکست سیاستهایش در منطقه است. در حالیکه آمریکا تهدید میکند، ونزوئلا در مسیر صلح و حاکمیت ملی پیش میرود.»
در پی این تنشها، دولت ونزوئلا خرید و فروش و بهکارگیری پهپادها در آسمان کشور را بهطور موقت ممنوع کرد. در سال ۲۰۱۸ پهپادهایی حامل مواد منفجره هنگام سخنرانی مادورو در جمع نظامیان منفجر شد؛ رخدادی که بهعنوان تلاشی برای ترور او گزارش شد.
مادورو روز دوشنبه گفت تهدیدهای آمریکا علیه ونزوئلا افزایش یافته و از برنامۀ استقرار بیش از ۴.۵ میلیون نیروی شبهنظامی در سراسر کشور خبر داد؛ نیروهایی که به ابتکار هوگو چاوز، رئیسجمهور پیشین، برای کمک داوطلبان به ارتش در دفاع از نظام این کشور تشکیل شدهاند.
مادورو پیشتر در سال ۲۰۲۰، در نخستین دورۀ ریاستجمهوری ترامپ، به همراه چند متحد نزدیکش، در دادگاهی فدرال در نیویورک به اتهام «تروریسم مواد مخدر» و «توطئه برای واردات کوکائین» تحت تعقیب قرار گرفت. آن زمان ایالات متحده برای دستگیری او ۱۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود.