نقش چین و روسیه در مکانیسم ماشه؛ آیا بازگشت تحریمها قطعی است؟
پس از آنکه سه قدرت اروپایی تهدید کردهاند اگر تهران تا نهم شهریور مایل به دستیابی به راهحل دیپلماتیک برای حلوفصل برنامۀ هستهایاش نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، آنان مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد، چین و روسیه بهطور رسمی اعلام کردند که با این اقدام مخالفاند. این مکانیزم بخشی از برجام است که به کشورهای عضو اجازه میدهد در صورت ادعای نقض توافق توسط ایران، تحریمهای شورای امنیت را بهطور خودکار بازگردانند. در گفتوگو با آرمان محمودیان، پژوهشگر مسائل امنیتی در مؤسسه امنیت ملی و بینالمللی در فلوریدای جنوبی، از او پرسیدهایم که روسیه و چین چقدر امکان جلوگیری از فعالسازی مکانیسم ماشه را دارند؟
